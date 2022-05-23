Польша расторгла газовый договор с Россией

Польша досрочно разорвала договор на закупку газа с территории России.

Об этом сообщил представитель правительства по стратегической энергетической инфраструктуре Петр Наимский, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Польское Радио.

"Через 30 лет можно констатировать, что отношения в газовой отрасли между Польшей и Россией прекращены", – отметил он.

Правительство Польши приняло постановление о прекращении действия газового контракта с Россией, которое было подписано между странами еще в 1993 году.

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