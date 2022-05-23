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Польша расторгла газовый договор с Россией

газ

Польша досрочно разорвала договор на закупку газа с территории России.

Об этом сообщил представитель правительства по стратегической энергетической инфраструктуре Петр Наимский, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Польское Радио.

"Через 30 лет можно констатировать, что отношения в газовой отрасли между Польшей и Россией прекращены", – отметил он.

Правительство Польши приняло постановление о прекращении действия газового контракта с Россией, которое было подписано между странами еще в 1993 году.

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Газ (10223) Польша (8405) россия (95393)


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Топ комментарии
+25
Niech żyje Polska! Sława Ukrainie!
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23.05.2022 11:06
+19
Гонор - це честь. З французької.
Чим далі в ліс, тим більш пишаюсь поляками.
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23.05.2022 11:14
+12
тупий закид рівня подруги толі шарія
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23.05.2022 11:08
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Зато Украина видимо до последнего будет держаться за рашистскую газовую трубу
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23.05.2022 11:03 Ответить
тупий закид рівня подруги толі шарія
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23.05.2022 11:08 Ответить
А закид не такий вже й тупий. Саме в Україні до цього часу не відібрано власніть рашкованських компаній. Саме з 2014 року Україна й не згадувала про те, щоб відмовитись від рашкованського пального.
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23.05.2022 11:15 Ответить
"рашистська" газова труба приносить великі гроші. який сенс її закривати, поки там качають газ? Якщо її закрити, то німці миттєво підключать ПП-2.
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23.05.2022 11:18 Ответить
Так и есть,оплата за прокачку та небось давно в рублях?
ЖОПЗ с этой трубы и оплачивается.
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23.05.2022 11:29 Ответить
будуть таритись через LNG-термінал
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23.05.2022 11:04 Ответить
Niech żyje Polska! Sława Ukrainie!
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23.05.2022 11:06 Ответить
Гонор - це честь. З французької.
Чим далі в ліс, тим більш пишаюсь поляками.
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23.05.2022 11:14 Ответить
Красіво
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23.05.2022 11:21 Ответить
Поляки це справжні люди,та велика нація!
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23.05.2022 11:24 Ответить
Кажуть що 2 батальона поляків прибули в Україну для оборони...
Мабуть посольства Польщі...
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23.05.2022 11:27 Ответить
як приємно, коли слова не розходяться з ділом!
дякуємо !!!
за підставлене плече і прикритий наш тил, за прийнятих і обігрітих жінок і дітей, за розуміння нашої біди і за те, що показуєте гарний приклад тим, хто ще боїться або сумнівається...
головне - тверда впевненість зо з-за польського кордону нам не вдарять в спину (як ота м"яко кажучи невпевненість щодо Молдови і підступно-хитрожопої белорашкі )
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23.05.2022 11:54 Ответить
 
 