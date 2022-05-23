Польша расторгла газовый договор с Россией
Польша досрочно разорвала договор на закупку газа с территории России.
Об этом сообщил представитель правительства по стратегической энергетической инфраструктуре Петр Наимский, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Польское Радио.
"Через 30 лет можно констатировать, что отношения в газовой отрасли между Польшей и Россией прекращены", – отметил он.
Правительство Польши приняло постановление о прекращении действия газового контракта с Россией, которое было подписано между странами еще в 1993 году.
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ЖОПЗ с этой трубы и оплачивается.
Чим далі в ліс, тим більш пишаюсь поляками.
Мабуть посольства Польщі...
дякуємо !!!
за підставлене плече і прикритий наш тил, за прийнятих і обігрітих жінок і дітей, за розуміння нашої біди і за те, що показуєте гарний приклад тим, хто ще боїться або сумнівається...
головне - тверда впевненість зо з-за польського кордону нам не вдарять в спину (як ота м"яко кажучи невпевненість щодо Молдови і підступно-хитрожопої белорашкі )