В районе Изюма враг пытался провести разведку боем, но понес потери и отступил, - Синегубов

За минувшие сутки российские оккупанты обстреливали Харьков и населенные пункты области. Вчера из реактивных систем залпового огня был обстрелян Киевский район.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, сегодня утром российские оккупанты нанесли удары в районе Павлового Поля, сняряд упал возле остановки общественного транспорта. 1 человек получил ранения из-за взрывной волны. За сутки в целом по Харькову – 2 раненых.

"Продолжаются обстрелы населенных пунктов области. За минувшие сутки обстреливали Циркуны, 2 раненых. В Первомайском - 1 раненый. 1 гражданский пострадал от обстрелов Балаклеи", - отметил Синегубов.

Он также сообщил, что ночью обстрелам оккупантов подвергся Чугуевский район, в результате обстрела загорелись частные дома, магазин и кафе. К счастью, никто не пострадал.

"На Харьковщине продолжаются боевые действия. За минувшие сутки враг обстреливал позиции наших военных и готовил новые попытки пойти в наступление. На Харьковском направлении оккупанты сосредоточились на обороне. В районе Изюма враг на отдельных участках пытался провести разведку боем, но понес потери и отступил", – добавляет он.

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"В очередной раз призываю всех быть осторожными и не игнорировать сигналы тревоги", - резюмирует глава региона.