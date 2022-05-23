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Новости Война
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В районе Изюма враг пытался провести разведку боем, но понес потери и отступил, - Синегубов

ізюм

За минувшие сутки российские оккупанты обстреливали Харьков и населенные пункты области. Вчера из реактивных систем залпового огня был обстрелян Киевский район.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, сегодня утром российские оккупанты нанесли удары в районе Павлового Поля, сняряд упал возле остановки общественного транспорта. 1 человек получил ранения из-за взрывной волны. За сутки в целом по Харькову – 2 раненых.

"Продолжаются обстрелы населенных пунктов области. За минувшие сутки обстреливали Циркуны, 2 раненых. В Первомайском - 1 раненый. 1 гражданский пострадал от обстрелов Балаклеи", - отметил Синегубов.

Он также сообщил, что ночью обстрелам оккупантов подвергся Чугуевский район, в результате обстрела загорелись частные дома, магазин и кафе. К счастью, никто не пострадал.

"На Харьковщине продолжаются боевые действия. За минувшие сутки враг обстреливал позиции наших военных и готовил новые попытки пойти в наступление. На Харьковском направлении оккупанты сосредоточились на обороне. В районе Изюма враг на отдельных участках пытался провести разведку боем, но понес потери и отступил", – добавляет он.

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"В очередной раз призываю всех быть осторожными и не игнорировать сигналы тревоги", - резюмирует глава региона.

обстрел (26961) Харьков (7459) Харьковщина (5577) Изюм (265) Синегубов Олег (559)


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Коли мери та інші очільники цивільних структур лізуть коментувати військові дії, це як повару коментувати балет.
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23.05.2022 12:12 Ответить
Синєгубов - голова ОВА. ОВА - обласна військова адміністрація.
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23.05.2022 12:28 Ответить
Не пиши таке, напевно хотів показати розум, а виглядає смішно навпаки. Очільник військової адміністрації має право давати таку інфу, і таку інфу по області своїй кожен з них дає щодоби, і це само собою погоджено і потрібно так робити, так як проста бабця може не читати генштаб, а очільника обласної вца знає та читає.
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23.05.2022 13:10 Ответить
Дуже хочеться написати: "Де ж наш контрнаступ під Харковом?'. Але не буду цього писати. Хай військове командування вирішує, як вести цю війну. Не треба тиснути на військових, вони свою справу роблять.
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23.05.2022 12:33 Ответить
Як тут писав хтось з військових колись - кожного дня можна поїхати на нуль, там вам легше буде розібратися.
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23.05.2022 13:11 Ответить
 
 