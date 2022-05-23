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Новини Війна
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У районі Ізюму ворог намагався провести розвідку боєм, але зазнав втрат та відступив, - Синєгубов

ізюм

Минулої доби російські окупанти обстрілювали Харків та населені пункти області. Так, вчора із реактивних систем залпового вогню був обстріляний Київський район.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, сьогодні вранці російські окупанти завдали ударів в районі Павлового Поля, сняряд влучив біля зупинки громадського транспорту. 1 чоловік зазнав поранень вибуховою хвилею. За добу загалом по Харкову - 2 поранених.

"Тривають обстріли населених пунктів області. Минулої доби обстрілювали Циркуни, 2 поранених. В Первомайському – 1 поранений. 1 цивільний постраждав від обстрілів Балаклії", - зазначив Синєгубов.

Він також повідомив, що уночі обстрілів окупантів зазнав Чугуївський район, внаслідок обстрілу зайнялися приватні будинки, магазин та кафе. На щастя, ніхто не постраждав.

"На Харківщині тривають бойові дії. За минулу добу ворог обстрілював позиції наших військових та готував нові спроби піти в наступ. На Харківському напрямку окупанти зосередилися на обороні. У районі Ізюму ворог на окремих ділянках намагався провести розвідку боєм, але зазнав втрат та відступив", - додає він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Унаслідок обстрілів упродовж доби в Харкові пошкоджено храм, у Чугуївському районі горіли будинки й кафе, - ДСНС

"Вкотре закликаю усіх бути обережними та не ігнорувати сигнали тривоги", - резюмує очільник регіону.

Автор: 

обстріл (28284) Харків (5572) Харківщина (6054) Ізюм (325) Синєгубов Олег (858)


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Коли мери та інші очільники цивільних структур лізуть коментувати військові дії, це як повару коментувати балет.
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23.05.2022 12:12 Відповісти
Синєгубов - голова ОВА. ОВА - обласна військова адміністрація.
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23.05.2022 12:28 Відповісти
Не пиши таке, напевно хотів показати розум, а виглядає смішно навпаки. Очільник військової адміністрації має право давати таку інфу, і таку інфу по області своїй кожен з них дає щодоби, і це само собою погоджено і потрібно так робити, так як проста бабця може не читати генштаб, а очільника обласної вца знає та читає.
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23.05.2022 13:10 Відповісти
Дуже хочеться написати: "Де ж наш контрнаступ під Харковом?'. Але не буду цього писати. Хай військове командування вирішує, як вести цю війну. Не треба тиснути на військових, вони свою справу роблять.
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23.05.2022 12:33 Відповісти
Як тут писав хтось з військових колись - кожного дня можна поїхати на нуль, там вам легше буде розібратися.
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23.05.2022 13:11 Відповісти
 
 