У районі Ізюму ворог намагався провести розвідку боєм, але зазнав втрат та відступив, - Синєгубов

Минулої доби російські окупанти обстрілювали Харків та населені пункти області. Так, вчора із реактивних систем залпового вогню був обстріляний Київський район.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, сьогодні вранці російські окупанти завдали ударів в районі Павлового Поля, сняряд влучив біля зупинки громадського транспорту. 1 чоловік зазнав поранень вибуховою хвилею. За добу загалом по Харкову - 2 поранених.

"Тривають обстріли населених пунктів області. Минулої доби обстрілювали Циркуни, 2 поранених. В Первомайському – 1 поранений. 1 цивільний постраждав від обстрілів Балаклії", - зазначив Синєгубов.

Він також повідомив, що уночі обстрілів окупантів зазнав Чугуївський район, внаслідок обстрілу зайнялися приватні будинки, магазин та кафе. На щастя, ніхто не постраждав.

"На Харківщині тривають бойові дії. За минулу добу ворог обстрілював позиції наших військових та готував нові спроби піти в наступ. На Харківському напрямку окупанти зосередилися на обороні. У районі Ізюму ворог на окремих ділянках намагався провести розвідку боєм, але зазнав втрат та відступив", - додає він.

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"Вкотре закликаю усіх бути обережними та не ігнорувати сигнали тривоги", - резюмує очільник регіону.