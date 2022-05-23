Около 13 тыс. дел открыто из-за военных преступлений РФ, - Венедиктова

Количество дел, возбужденных в связи с российскими военными преступлениями, составляет на сегодняшний день около 13 тысяч.

Об этом генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова сказала во время открытия выставки Russia War Crimes House в здании, которое много лет было "российским домом в Давосе", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"В этой категории было сообщено о подозрении 49 людям, которых мы начали преследовать за военные преступления", – добавила она.

Венедиктова уточнила, что в базовом кейсе против российской федерации - более 600 подозреваемых.

"Сейчас у нас есть два дела, которые находятся на рассмотрении судов в отношении трех подсудимых", – добавила также генеральный прокурор.

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Она отметила, что Украина тесно сотрудничает с Международным уголовным судом для того, чтобы помочь ему с расследованием в Украине. Кроме того, ведется расследование в формате совместной следственной группы, созданной с Литвой и Польшей, в которую также входит Международный уголовный суд (МКС). Венедиктова указала, что МКС впервые решил присоединиться к совместной следственной группе.

Также дела по международным преступлениям, совершенным в Украине, открыты в 18 национальных юрисдикциях, добавила генпрокурор.

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"Правоохранительные органы Украины в унисон с международным сообществом делают все, чтобы расследовать преступления и привлечь виновных к ответственности… Болезненная история войн показывает, что мир и стабильность могут быть достигнуты только тогда, когда обеспечена ответственность за преступную агрессию и грубые нарушения международного гуманитарного права", – подчеркнула Венедиктова.