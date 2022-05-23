Близько 13 тис. справ відкрито через воєнні злочини РФ, - Венедіктова

Кількість порушених справ, пов'язаних з російськими воєнними злочинами, становить на сьогодні близько 13 тисяч.

Про це генеральний прокурор України Ірина Венедіктова сказала під час відкриття виставки Russia War Crimes House у будівлі, яка багато років була російським домом у Давосі, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"У цій категорії було повідомлено про підозру 49 людям, яких ми почали переслідувати за воєнні злочини", - додала вона.

Венедиктова уточнила, що у базовому кейсі проти Російської Федерації понад 600 підозрюваних.

"Наразі у нас є дві справи, які перебувають на розгляді судів щодо трьох підсудних", – додала також генеральний прокурор.

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Вона зазначила, що Україна тісно співпрацює з Міжнародним кримінальним судом, аби допомогти йому з розслідуванням в Україні. Крім того, триває розслідування у форматі спільної слідчої групи, створеної з Литвою та Польщею, до якої також входить Міжнародний кримінальний суд (МКС). Венедиктова вказала, що МКС уперше вирішив приєднатися до спільної слідчої групи.

Також справи щодо міжнародних злочинів, що були зчинені в Україні, відкрито у 18 національних юрисдикціях, додала генпрокурор.

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"Правоохоронні органи України в унісон з міжнародним співтовариством роблять все, щоб розслідувати злочини та притягнути винних до відповідальності… Болюча історія воєн показує, що мир та стабільність можуть бути досягнуті лише тоді, коли забезпечено відповідальність за злочинну агресію та грубі порушення міжнародного гуманітарного права", – наголосила Венедіктова.