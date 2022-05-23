Раздели, издевались и избивали: Мариуполь начали патрулировать "кадыровцы"

Заблокированный рашистами Мариуполь начали патрулировать "кадыровцы".

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.

"Оккупанты не только ввели новую пропускную систему и обустроили блокпосты. На сегодня констатируем патрулирование Мариупольского района мобильными патрулями из состава кадыровцев. Под патруль подпадают прежде всего грунтовые дороги, ведущие в объезд Мангуша и Никольского в сторону Бердянска и Запорожья. Местные сообщают, что вчера днем в районе с. Демьяновка Мангусского района такой патруль задержал автомобиль с людьми, двигавшимися в сторону Бердянска.

Людей раздели, издевались, прибегали к физическому насилию. Но потом развернули в сторону Мариуполя. При этом у водителя и пассажиров были справки о фильтрации, однако отсутствовал пропуск. Поэтому будьте осторожны. Удерживайтесь на время от прорыва в эвакуацию. Украина работает над открытием официальных эвакуационных коридоров. Берегите себя", - отметил он.

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