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Новости Война
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Раздели, издевались и избивали: Мариуполь начали патрулировать "кадыровцы"

рф,окупанти

Заблокированный рашистами Мариуполь начали патрулировать "кадыровцы".

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.

"Оккупанты не только ввели новую пропускную систему и обустроили блокпосты. На сегодня констатируем патрулирование Мариупольского района мобильными патрулями из состава кадыровцев. Под патруль подпадают прежде всего грунтовые дороги, ведущие в объезд Мангуша и Никольского в сторону Бердянска и Запорожья. Местные сообщают, что вчера днем в районе с. Демьяновка Мангусского района такой патруль задержал автомобиль с людьми, двигавшимися в сторону Бердянска.

Людей раздели, издевались, прибегали к физическому насилию. Но потом развернули в сторону Мариуполя. При этом у водителя и пассажиров были справки о фильтрации, однако отсутствовал пропуск. Поэтому будьте осторожны. Удерживайтесь на время от прорыва в эвакуацию. Украина работает над открытием официальных эвакуационных коридоров. Берегите себя", - отметил он.

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Мариуполь (5707)


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Топ комментарии
+25
Кадирівці - ссикливі садисти. Їх потрібно знищувать фізично.
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23.05.2022 12:39
+24
СБУ буде розслідувать хто ******* Маріуполь чи не на часі?
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23.05.2022 12:41
+11
...главное чтобы бил мир и чтобы не стреляли...
Как вам такой мир? И не стреляют уже
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23.05.2022 12:45
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Кадирівці - ссикливі садисти. Їх потрібно знищувать фізично.
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23.05.2022 12:39 Ответить
чеченские "засранцы" тьфу гыдота мусульманская и не надо мне орать мол то кадыровцы а то чеченцы как по мне и я с ними сталкивался еще при союзе не такие они все и гарные злобные наглые подлые нож в спину исподтишка-- самое для них как и для всех "********* горных" Кавказа...
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23.05.2022 13:01 Ответить
Все они будут уничтожены на нашей земле !!! Нужно освободить чеченский народ от этих выродков
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23.05.2022 13:49 Ответить
Только на фронте эти тик-токеры не появляются.
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23.05.2022 12:40 Ответить
СБУ буде розслідувать хто ******* Маріуполь чи не на часі?
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23.05.2022 12:41 Ответить
Бакланов проти своїх "корєшєй" розслідувати не буде. Не мрійте.
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23.05.2022 12:55 Ответить
У Бакланова задание угробить Порошенко.
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23.05.2022 13:05 Ответить
А шо там розслiдувать? Тероборону не склали, бо нарiд понадiявсь на ЗСУ, а ЗСУ понадiялося на ТРО.
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23.05.2022 13:03 Ответить
А когда в 14 г в мае бросали шины и столбы что бы БТР ВСУ не проехали---забыли??? Ну вот.
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23.05.2022 13:37 Ответить
... какая разница на каком языке разговаривать....
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23.05.2022 12:43 Ответить
...главное чтобы бил мир и чтобы не стреляли...
Как вам такой мир? И не стреляют уже
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23.05.2022 12:45 Ответить
Спитай путлера ху....ла какая разнїца, чому він знищує все українське чому прийшов денацифікувати Україну, прийшов защїщать руцкоязичноє насєлєнїє
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07.06.2022 14:16 Ответить
Усі вже знають що Кадирківсбкі півні тільки з цивільними "герої" , а про якусь людяність там й говорити не варто. Чеченці такі ж самі вороги як й рашиззди, й те що їх десяток чи два воює на боці ЗСУ НІЧОГО НЕ ЗМІНЮЄ.
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23.05.2022 12:58 Ответить
*********
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23.05.2022 13:00 Ответить
Бородатые
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23.05.2022 13:08 Ответить
" Україна працює над відкриттям офіційних евакуаційних коридорів". Та так "працює" что ещё ни одного эвакуационного коридора не было с Херсона. И вообще никаких продвижений по Херсону не сделано. А вот как нарушать конституцию своими закидонами по типу запрета пересечения границы мужчинам, так это на "ура" у нас. Да господин президент? С такими штуками и загнёмся здесь все с голоду и без работы что и нечем будет вашу армию поддерживать.

Продолжайте в том же духе, продолжайте нарушать конституционные права людей и Конституцию в целом и увидите как народ от вас отвернётся. И ******** вы не только Херсон (как вы это и сделали по словам Арестовича), а и всю Украину из-за своих действий. Задумайтесь.
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23.05.2022 14:13 Ответить
Уйобок мокшанський, манкурт недороблений
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07.06.2022 14:17 Ответить
" кадыровцы " -- сброд , северного Кавказа и всей росии, а также Донбаса. см. списки СБУ -- 2450 человек.
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23.05.2022 14:18 Ответить
Не спроста вони там патрулюють. Їх відловлюють і міняють, цінний ресурс для обміну ці ослойоби.
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23.05.2022 15:54 Ответить
Всіх кадіровців різати як свиней !Під час війни і після війни всіх знищити !
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23.05.2022 22:13 Ответить
 
 