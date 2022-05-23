Роздягли, знущались та били: Маріуполь почали патрулювати "кадирівці"

Заблокований рашистами Маріуполь почали патрулювати "кадирівці".

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, передає Цензор.НЕТ.

"Окупанти не тільки запровадили нову пропускну систему та облаштували блокпости. На сьогодні констатуємо патрулювання Маріупольського району мобільними патрулями зі складу кадирівців. Під патруль підпадають перш за все ґрунтові дороги, що ведуть в об’їзд Мангуша та Нікольського в бік Бердянська та Запоріжжя. Місцеві повідомляють, що вчора вдень в районі с. Дем’янівка Мангуського району такий патруль затримав автівку з людьми, що рухались в бік Бердянська.

Людей роздягли, знущались, вдавались до фізичного насилля. Але потім повернули в бік Маріуполя. При цьому у водія та пасарижів були довідки про фільтрацію, однак був відсутній пропуск. Тому, будьте обережні. Утримуйтесь на деякий час від прориву в евакуацію. Україна працює над відкриттям офіційних евакуаційних коридорів. Бережіть себе", - зазначив він.

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