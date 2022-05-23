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Новини Війна
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Роздягли, знущались та били: Маріуполь почали патрулювати "кадирівці"

рф,окупанти

Заблокований рашистами Маріуполь почали патрулювати "кадирівці".

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, передає Цензор.НЕТ.

"Окупанти не тільки запровадили нову пропускну систему та облаштували блокпости. На сьогодні констатуємо патрулювання Маріупольського району мобільними патрулями зі складу кадирівців. Під патруль підпадають перш за все ґрунтові дороги, що ведуть в об’їзд Мангуша та Нікольського в бік Бердянська та Запоріжжя. Місцеві повідомляють, що вчора вдень в районі с. Дем’янівка Мангуського району такий патруль затримав автівку з людьми, що рухались в бік Бердянська.

Людей роздягли, знущались, вдавались до фізичного насилля. Але потім повернули в бік Маріуполя. При цьому у водія та пасарижів були довідки про фільтрацію, однак був відсутній пропуск. Тому, будьте обережні. Утримуйтесь на деякий час від прориву в евакуацію. Україна працює над відкриттям офіційних евакуаційних коридорів. Бережіть себе", - зазначив він.

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Автор: 

Маріуполь (3225)


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Топ коментарі
+25
Кадирівці - ссикливі садисти. Їх потрібно знищувать фізично.
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23.05.2022 12:39
+24
СБУ буде розслідувать хто ******* Маріуполь чи не на часі?
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23.05.2022 12:41
+11
...главное чтобы бил мир и чтобы не стреляли...
Как вам такой мир? И не стреляют уже
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23.05.2022 12:45
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Кадирівці - ссикливі садисти. Їх потрібно знищувать фізично.
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23.05.2022 12:39 Відповісти
чеченские "засранцы" тьфу гыдота мусульманская и не надо мне орать мол то кадыровцы а то чеченцы как по мне и я с ними сталкивался еще при союзе не такие они все и гарные злобные наглые подлые нож в спину исподтишка-- самое для них как и для всех "********* горных" Кавказа...
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23.05.2022 13:01 Відповісти
Все они будут уничтожены на нашей земле !!! Нужно освободить чеченский народ от этих выродков
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23.05.2022 13:49 Відповісти
Только на фронте эти тик-токеры не появляются.
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23.05.2022 12:40 Відповісти
СБУ буде розслідувать хто ******* Маріуполь чи не на часі?
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23.05.2022 12:41 Відповісти
Бакланов проти своїх "корєшєй" розслідувати не буде. Не мрійте.
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23.05.2022 12:55 Відповісти
У Бакланова задание угробить Порошенко.
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23.05.2022 13:05 Відповісти
А шо там розслiдувать? Тероборону не склали, бо нарiд понадiявсь на ЗСУ, а ЗСУ понадiялося на ТРО.
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23.05.2022 13:03 Відповісти
А когда в 14 г в мае бросали шины и столбы что бы БТР ВСУ не проехали---забыли??? Ну вот.
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23.05.2022 13:37 Відповісти
... какая разница на каком языке разговаривать....
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23.05.2022 12:43 Відповісти
...главное чтобы бил мир и чтобы не стреляли...
Как вам такой мир? И не стреляют уже
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23.05.2022 12:45 Відповісти
Спитай путлера ху....ла какая разнїца, чому він знищує все українське чому прийшов денацифікувати Україну, прийшов защїщать руцкоязичноє насєлєнїє
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07.06.2022 14:16 Відповісти
Усі вже знають що Кадирківсбкі півні тільки з цивільними "герої" , а про якусь людяність там й говорити не варто. Чеченці такі ж самі вороги як й рашиззди, й те що їх десяток чи два воює на боці ЗСУ НІЧОГО НЕ ЗМІНЮЄ.
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23.05.2022 12:58 Відповісти
*********
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23.05.2022 13:00 Відповісти
Бородатые
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23.05.2022 13:08 Відповісти
" Україна працює над відкриттям офіційних евакуаційних коридорів". Та так "працює" что ещё ни одного эвакуационного коридора не было с Херсона. И вообще никаких продвижений по Херсону не сделано. А вот как нарушать конституцию своими закидонами по типу запрета пересечения границы мужчинам, так это на "ура" у нас. Да господин президент? С такими штуками и загнёмся здесь все с голоду и без работы что и нечем будет вашу армию поддерживать.

Продолжайте в том же духе, продолжайте нарушать конституционные права людей и Конституцию в целом и увидите как народ от вас отвернётся. И ******** вы не только Херсон (как вы это и сделали по словам Арестовича), а и всю Украину из-за своих действий. Задумайтесь.
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23.05.2022 14:13 Відповісти
Уйобок мокшанський, манкурт недороблений
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07.06.2022 14:17 Відповісти
" кадыровцы " -- сброд , северного Кавказа и всей росии, а также Донбаса. см. списки СБУ -- 2450 человек.
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23.05.2022 14:18 Відповісти
Не спроста вони там патрулюють. Їх відловлюють і міняють, цінний ресурс для обміну ці ослойоби.
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23.05.2022 15:54 Відповісти
Всіх кадіровців різати як свиней !Під час війни і після війни всіх знищити !
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23.05.2022 22:13 Відповісти
 
 