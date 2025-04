Россияне 248 раз атаковали медучреждения Украины, - ВОЗ

По состоянию на 23 мая в Украине зафиксировано 248 нападений на заведения здравоохранения.

Об этом сообщают во Всемирной организации здравоохранения, передает Цензор.НЕТ.

"Эти атаки произошли с 24 февраля по 19 мая и в них погибли 75 человек, 59 были ранены", - говорится в сообщении.

.@WHO has verified 30 additional attacks on health care in #Ukraine.



As of 23 May, 248 attacks on health care have been verified in Ukraine. These attacks took place between 24 February and 19 May & caused 75 deaths and 59 injuries.



Health care should never be a target. pic.twitter.com/7WvoAK3EdL