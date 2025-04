Росіяни 248 разів атакували медзаклади України, - ВООЗ

Станом на 23 травня в Україні зафіксовано 248 нападів на заклади охорону здоров’я.

Про це повідомиляють у Всесвітній організації охорони здоров'я, передає Цензор.НЕТ.

"Ці атаки відбулися з 24 лютого по 19 травня і у них загинуло 75 людей, 59 були поранені", - йдеться у повідомленні.

.@WHO has verified 30 additional attacks on health care in #Ukraine.



As of 23 May, 248 attacks on health care have been verified in Ukraine. These attacks took place between 24 February and 19 May & caused 75 deaths and 59 injuries.



Health care should never be a target. pic.twitter.com/7WvoAK3EdL