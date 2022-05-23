Росіяни 248 разів атакували медзаклади України, - ВООЗ
Станом на 23 травня в Україні зафіксовано 248 нападів на заклади охорону здоров’я.
Про це повідомиляють у Всесвітній організації охорони здоров'я, передає Цензор.НЕТ.
"Ці атаки відбулися з 24 лютого по 19 травня і у них загинуло 75 людей, 59 були поранені", - йдеться у повідомленні.
.@WHO has verified 30 additional attacks on health care in #Ukraine.— WHO Ukraine (@WHOUkraine) May 23, 2022
As of 23 May, 248 attacks on health care have been verified in Ukraine. These attacks took place between 24 February and 19 May & caused 75 deaths and 59 injuries.
Health care should never be a target. pic.twitter.com/7WvoAK3EdL
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