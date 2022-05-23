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Новости Агрессия России против Украины Война
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Беларусь не является агрессором в войне против Украины, - Лукашенко

лукашенко

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко в переданном послании заявил, что Беларусь не является агрессором в российско-украинской войне и обвинил Запад в том, что он не услышал "беспокойств" России.

Как сообщает Цензор.НЕТ, текст обращения обнародовало белорусское государственное агентство БЕЛТА.

Послание Лукашенко Антониу Гутерриш получил на встрече с постоянным представителем Беларуси при ООН Валентином Рыбаковым на прошлой неделе.

В обращении Лукашенко заявил, что Беларусь всегда выступала за укрепление региональной и глобальной безопасности, но "к сожалению, в принципиальном смысле мы не были услышаны" и архитектура безопасности в Европе дала сбой.

Он обвинил страны Запада в нежелании работать над укреплением единой и неделимой безопасности, неуважение "законных интересов" и игнорирование "беспокойств других партнеров, прежде всего России".

Лукашенко заявил, что Беларусь "искренне заинтересована" в скорейшем урегулировании ситуации в Украине и считает невозможным решать вопросы безопасности в регионе без ее участия.

"Мы – не агрессоры, как нас пытаются представить некоторые государства. Беларусь никогда не была инициатором каких-либо войн или конфликтов. Но мы и не предатели. Для нас важны честность и порядочность в отношениях. Наша позиция заключается в том, что беспокойство и интересы любой страны, будь то одна восьмая часть суши, или островное государство, должны быть услышаны всеми", - заявил Лукашенко.

Он отметил, что "конфликт в Украине, его первопричины и текущие санкции Запада против России" несут мировые разрушительные последствия и проявляются в разных регионах в виде невиданного роста цен на продовольствие, энергоносители, удобрения, воздушные и морские перевозки.

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Беларусь (7888) Лукашенко Александр (3611)


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Топ комментарии
+78
Иди нах...
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23.05.2022 13:37
+60
Тварина продажная -- продал свой народ !!! Такое же ***** только картофельное
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23.05.2022 13:45
+58
Ах ти ****!
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23.05.2022 13:38
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та ні таргане! З твоєї территорії ракети били та бїють по Україні, а це і є акт агрессії, відповідати прийдеться тобі по повній курво!
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23.05.2022 16:13 Ответить
Не ***** Упырь , а кто территорию москалям предоставил
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23.05.2022 16:17 Ответить
Один воздух в черепе остался,

А в груди - ни сердца, ни души!

В жизни так никто не продавался,

Как ***** продались бульбаши!
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23.05.2022 16:26 Ответить
дебільний бульбаш кінче як дуче Муссоліні
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23.05.2022 16:26 Ответить
Отвечает не только Лукашенко
А и белорусы
Молчание знак согласия -- полная ответственность
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23.05.2022 16:26 Ответить
То есть, после победы Украины будут отвечать и крымские татары, раз из Крыма на территорию Украины велась агрессия, а они молчали? Молчание знак согласия -- полная ответственность. Я правильно поняла?
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23.05.2022 19:49 Ответить


А крымские татары не молчали, в отличии от подавляющего большинства населюков бССр,
уже 3-й десяток лет, не знала или сознательно манипулируешь и отмазываешь любителей луки?
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23.05.2022 22:06 Ответить
Щось мені неспокійно. Перед початком війни Бульбанеш теж ляпотів щось подібне.
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23.05.2022 16:52 Ответить
Судим по делам. ******** далжна сдохнуть как и кацапия.
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23.05.2022 17:06 Ответить
У свинособак навіть є ненавість до картопляних. Їбала жаба гадюку

https://t.me/voyna_2022/18249?single
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23.05.2022 17:08 Ответить
В Бога не верит. А зря. Будет гореть в аду до окончания веков. Надеюсь ждать долго не придётся.
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23.05.2022 17:38 Ответить
Ну да, ты просто невинное дитя, поселил у себя тварей российских, которые обстреливают Украину и святой, правда? Ты паскуда, поддерживаешь путина, способствуешь ему, ты самый настоящий агрессор и есть. Трибунал тебя ждёт точно так же, как и твоего кореша ху#ла, сидеть вам вместе!!!
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23.05.2022 17:58 Ответить
Висеть тоже!
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24.05.2022 02:32 Ответить
ПЗДЮК !!!
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23.05.2022 18:04 Ответить
********** собака
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23.05.2022 19:24 Ответить
1. білорашка - агресор
2. лука - воєнний злочинець
3. білорашня - посіпаки

Ті, хто воює за Україну - кілька сотень - відповідальності за це не несуть.
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23.05.2022 21:07 Ответить
Cкотиняка зовсім з глузду з їхав....
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23.05.2022 22:04 Ответить
чтоб ты сдох скотина. С вашей сраной территории летели и летят ракеты. С вашей проклятой земли к нам зашли танки. Буча случилась из-за вас! горите в аду вместе с кацапами твари
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23.05.2022 23:08 Ответить
Готуються з півночі на нас піти, і підуть, просто ще не на часі.

Ці два божевільних диктатора відчули смак крові і повну безкарність за скоєне зло. Вони будуть робити все, що їм заманеться, міжнародна спільнота та весь цивілізований світ їм це дозволили.
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23.05.2022 23:32 Ответить
Гандон,штопаный колючей проволокой
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24.05.2022 02:29 Ответить
******* суку в очко ***** усатый
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24.05.2022 09:26 Ответить
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