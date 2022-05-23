Беларусь не является агрессором в войне против Украины, - Лукашенко
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко в переданном послании заявил, что Беларусь не является агрессором в российско-украинской войне и обвинил Запад в том, что он не услышал "беспокойств" России.
Как сообщает Цензор.НЕТ, текст обращения обнародовало белорусское государственное агентство БЕЛТА.
Послание Лукашенко Антониу Гутерриш получил на встрече с постоянным представителем Беларуси при ООН Валентином Рыбаковым на прошлой неделе.
В обращении Лукашенко заявил, что Беларусь всегда выступала за укрепление региональной и глобальной безопасности, но "к сожалению, в принципиальном смысле мы не были услышаны" и архитектура безопасности в Европе дала сбой.
Он обвинил страны Запада в нежелании работать над укреплением единой и неделимой безопасности, неуважение "законных интересов" и игнорирование "беспокойств других партнеров, прежде всего России".
Лукашенко заявил, что Беларусь "искренне заинтересована" в скорейшем урегулировании ситуации в Украине и считает невозможным решать вопросы безопасности в регионе без ее участия.
"Мы – не агрессоры, как нас пытаются представить некоторые государства. Беларусь никогда не была инициатором каких-либо войн или конфликтов. Но мы и не предатели. Для нас важны честность и порядочность в отношениях. Наша позиция заключается в том, что беспокойство и интересы любой страны, будь то одна восьмая часть суши, или островное государство, должны быть услышаны всеми", - заявил Лукашенко.
Он отметил, что "конфликт в Украине, его первопричины и текущие санкции Запада против России" несут мировые разрушительные последствия и проявляются в разных регионах в виде невиданного роста цен на продовольствие, энергоносители, удобрения, воздушные и морские перевозки.
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А в груди - ни сердца, ни души!
В жизни так никто не продавался,
Как ***** продались бульбаши!
А и белорусы
Молчание знак согласия -- полная ответственность
А крымские татары не молчали, в отличии от подавляющего большинства населюков бССр,
уже 3-й десяток лет, не знала или сознательно манипулируешь и отмазываешь любителей луки?
https://t.me/voyna_2022/18249?single
2. лука - воєнний злочинець
3. білорашня - посіпаки
Ті, хто воює за Україну - кілька сотень - відповідальності за це не несуть.
Ці два божевільних диктатора відчули смак крові і повну безкарність за скоєне зло. Вони будуть робити все, що їм заманеться, міжнародна спільнота та весь цивілізований світ їм це дозволили.