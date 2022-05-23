УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4863 відвідувача онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
28 405 122

Білорусь не є агресором у війні проти України, - Лукашенко

лукашенко

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко у переданому посланні заявив, що Білорусь не є агресором в російсько-українській війні і звинуватив Захід у тому, що він не почув "занепокоєнь" Росії.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, текст звернення опублікувало білоруське державне агентство БЕЛТА.

Послання Лукашенка АнтоніуГутерріш отримав під час зустрічі з постійним представником Білорусі при ООН Валентином Рибаковим минулого тижня.

У зверненні Лукашенко заявив, що Білорусь завжди виступала за зміцнення регіональної та глобальної безпеки, але ,"на жаль, у принциповому сенсі ми не були почуті" і архітектура безпеки у Європі дала збій.

Він звинуватив країни Заходу у небажанні працювати над зміцненням єдиної та неподільної безпеки, неповазі "законних інтересів" та ігноруванні "занепокоєнь інших партнерів, насамперед Росії".

Лукашенко заявив, що Білорусь "щиро зацікавлена" ​​у якнайшвидшому врегулюванні ситуації в Україні та вважає неможливим вирішувати безпекові питання в регіоні без її участі.

"Ми – не агресори, як нас намагаються представити деякі держави. Білорусь ніколи не була ініціатором будь-яких війн чи конфліктів. Але ми й не зрадники. Для нас важливі чесність та порядність у стосунках. Наша позиція полягає в тому, що занепокоєння та інтереси будь-якої країни, чи то одна восьма частина суші, чи острівна держава, повинні бути почуті всіма", - заявив Лукашенко.

Він зазначив, що "конфлікт в Україні, його першопричини і поточні санкції Заходу проти Росії" несуть світові свої руйнівні наслідки і виявляються в різних регіонах у вигляді небаченого зростання цін на продовольство, енергоносії, добрива, повітряні та морські перевезення.

Також читайте: Росія не повинна сама боротися з розширенням НАТО, - Лукашенко

Автор: 

Білорусь (7925) Лукашенко Олександр (2653)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+78
Иди нах...
показати весь коментар
23.05.2022 13:37
+60
Тварина продажная -- продал свой народ !!! Такое же ***** только картофельное
показати весь коментар
23.05.2022 13:45
+58
Ах ти ****!
показати весь коментар
23.05.2022 13:38
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
та ні таргане! З твоєї территорії ракети били та бїють по Україні, а це і є акт агрессії, відповідати прийдеться тобі по повній курво!
показати весь коментар
23.05.2022 16:13 Відповісти
Не ***** Упырь , а кто территорию москалям предоставил
показати весь коментар
23.05.2022 16:17 Відповісти
Один воздух в черепе остался,

А в груди - ни сердца, ни души!

В жизни так никто не продавался,

Как ***** продались бульбаши!
показати весь коментар
23.05.2022 16:26 Відповісти
дебільний бульбаш кінче як дуче Муссоліні
показати весь коментар
23.05.2022 16:26 Відповісти
Отвечает не только Лукашенко
А и белорусы
Молчание знак согласия -- полная ответственность
показати весь коментар
23.05.2022 16:26 Відповісти
То есть, после победы Украины будут отвечать и крымские татары, раз из Крыма на территорию Украины велась агрессия, а они молчали? Молчание знак согласия -- полная ответственность. Я правильно поняла?
показати весь коментар
23.05.2022 19:49 Відповісти


А крымские татары не молчали, в отличии от подавляющего большинства населюков бССр,
уже 3-й десяток лет, не знала или сознательно манипулируешь и отмазываешь любителей луки?
показати весь коментар
23.05.2022 22:06 Відповісти
Щось мені неспокійно. Перед початком війни Бульбанеш теж ляпотів щось подібне.
показати весь коментар
23.05.2022 16:52 Відповісти
Судим по делам. ******** далжна сдохнуть как и кацапия.
показати весь коментар
23.05.2022 17:06 Відповісти
У свинособак навіть є ненавість до картопляних. Їбала жаба гадюку

https://t.me/voyna_2022/18249?single
показати весь коментар
23.05.2022 17:08 Відповісти
В Бога не верит. А зря. Будет гореть в аду до окончания веков. Надеюсь ждать долго не придётся.
показати весь коментар
23.05.2022 17:38 Відповісти
Ну да, ты просто невинное дитя, поселил у себя тварей российских, которые обстреливают Украину и святой, правда? Ты паскуда, поддерживаешь путина, способствуешь ему, ты самый настоящий агрессор и есть. Трибунал тебя ждёт точно так же, как и твоего кореша ху#ла, сидеть вам вместе!!!
показати весь коментар
23.05.2022 17:58 Відповісти
Висеть тоже!
показати весь коментар
24.05.2022 02:32 Відповісти
ПЗДЮК !!!
показати весь коментар
23.05.2022 18:04 Відповісти
********** собака
показати весь коментар
23.05.2022 19:24 Відповісти
1. білорашка - агресор
2. лука - воєнний злочинець
3. білорашня - посіпаки

Ті, хто воює за Україну - кілька сотень - відповідальності за це не несуть.
показати весь коментар
23.05.2022 21:07 Відповісти
Cкотиняка зовсім з глузду з їхав....
показати весь коментар
23.05.2022 22:04 Відповісти
чтоб ты сдох скотина. С вашей сраной территории летели и летят ракеты. С вашей проклятой земли к нам зашли танки. Буча случилась из-за вас! горите в аду вместе с кацапами твари
показати весь коментар
23.05.2022 23:08 Відповісти
Готуються з півночі на нас піти, і підуть, просто ще не на часі.

Ці два божевільних диктатора відчули смак крові і повну безкарність за скоєне зло. Вони будуть робити все, що їм заманеться, міжнародна спільнота та весь цивілізований світ їм це дозволили.
показати весь коментар
23.05.2022 23:32 Відповісти
Гандон,штопаный колючей проволокой
показати весь коментар
24.05.2022 02:29 Відповісти
******* суку в очко ***** усатый
показати весь коментар
24.05.2022 09:26 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 