Росія не повинна сама боротися з розширенням НАТО, - Лукашенко

Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, заявив, що Росія не повинна сама боротися з розширенням НАТО.

Про це він сказав на саміті лідерів держав-членів ОДКБ, який проходить у понеділок, 16 травня, у Москві, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Обозреватель".

"Без якнайшвидшого згуртування ОДКБ нас завтра може не бути, якби ми одразу виступили єдиним фронтом, не було б цих пекельних санкцій, Росія не повинна боротися зі спробою розширення НАТО наодинці", - сказав Лукашенко.

Він заявив, що для зміцнення ОДКБ треба посилити політичну взаємодію, підвищити механізм консультацій: позиції мають бути єдиними.

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