Росія не повинна сама боротися з розширенням НАТО, - Лукашенко
Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, заявив, що Росія не повинна сама боротися з розширенням НАТО.
Про це він сказав на саміті лідерів держав-членів ОДКБ, який проходить у понеділок, 16 травня, у Москві, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Обозреватель".
"Без якнайшвидшого згуртування ОДКБ нас завтра може не бути, якби ми одразу виступили єдиним фронтом, не було б цих пекельних санкцій, Росія не повинна боротися зі спробою розширення НАТО наодинці", - сказав Лукашенко.
Він заявив, що для зміцнення ОДКБ треба посилити політичну взаємодію, підвищити механізм консультацій: позиції мають бути єдиними.
Топ коментарі
+104 Олег Карпов #409293
показати весь коментар16.05.2022 16:32 Відповісти Посилання
+80 Леша Мирвода
показати весь коментар16.05.2022 15:45 Відповісти Посилання
+71 Сергей Кушнир #474364
показати весь коментар16.05.2022 15:46 Відповісти Посилання
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Зараз казахи як закричать "і ми хочем санкції!".
Хоча Азербайджан буде вітати санкції для Вірменії.
Підлі раби.
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Лысы брэша, абы брахаці, бо ён ня можа не брахаць. Псіхічны хворы чалавек. Ён калі брэша сёння, то ніколі ўжо не памятае, што ён брахаў учора. Таму час ад часу абнуляе сваю брахню чымсці тыпа: Вы зноў не так мяне зразумелі. Але для яго брахня даўно ўжо стала мастацтвам. Па нэту гуляюць тамы цытатнікаў яго шэдэўраў. І ў той жа час яму надта патрэбна з таго матэрыяльная выгада, ці хоць які б маральны прыбытак. Расея чвэрць веку заўсёды добра плаціла за яго брахню і абяцанкі. Брахня для Лысага - гэта яго заробак.
Аграфюрэр - гэта брэхун тры ў адным, як Хэдэн Шолдэрс...