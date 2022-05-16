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Росія не повинна сама боротися з розширенням НАТО, - Лукашенко

лукашенко

Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, заявив, що Росія не повинна сама боротися з розширенням НАТО.

Про це він сказав на саміті лідерів держав-членів ОДКБ, який проходить у понеділок, 16 травня, у Москві, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Обозреватель".

"Без якнайшвидшого згуртування ОДКБ нас завтра може не бути, якби ми одразу виступили єдиним фронтом, не було б цих пекельних санкцій, Росія не повинна боротися зі спробою розширення НАТО наодинці", - сказав Лукашенко.

Він заявив, що для зміцнення ОДКБ треба посилити політичну взаємодію, підвищити механізм консультацій: позиції мають бути єдиними.

Також читайте: Лукашенко не хоче воювати з Україною: боїться відповіді й санкцій, - розвідка Великої Британії

Автор: 

Лукашенко Олександр (2668) НАТО (6636) ОДКБ (102) росія (66431)


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Топ коментарі
+104
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16.05.2022 16:32 Відповісти
+80
Шавка іпана
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16.05.2022 15:45 Відповісти
+71
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16.05.2022 15:46 Відповісти
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16.05.2022 19:49 Відповісти
Ржунімагу.
Зараз казахи як закричать "і ми хочем санкції!".
Хоча Азербайджан буде вітати санкції для Вірменії.
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16.05.2022 19:49 Відповісти
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17.05.2022 01:59 Відповісти
"Он заявил, что для укрепления ОДКБ следует усилить политическое взаимодействие, повысить механизм консультаций: позиции должны быть едиными." - т.е. чаще встречаться и переливать из пустого в порожнее, ох и бацька, ох и петляет ))
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16.05.2022 19:58 Відповісти
Тараканье ащєтінілась
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16.05.2022 20:34 Відповісти
Такой вид политиков уже давно имеет определение - политическая прости-утка обыкновенная ! А вообще-то обыкновенный сра-олиз, потерявший какое либо достоинство ! Только Белорусь позорит !
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16.05.2022 21:55 Відповісти
Було б що розорити.
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16.05.2022 22:13 Відповісти
Во Таракан даёт! Кроме Белорашки идиотов нет под санкции подставляться
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16.05.2022 22:09 Відповісти
Бульба в мундирі з діагнозом мозаїчна психопатів рулює інертною масою, яка захотіла жити в колхозі. Від цієї ганьби їм довго не відмитися. Ми ніколи не забудемо скільки було знищено наших людей, матеріальних цінностей та природних ресурсів, яка шкода нанесена екології планети за пособництва цих безхребетних.
Підлі раби.
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16.05.2022 22:20 Відповісти
Симоненко, Василь Є три категорії брехунів: одні брешуть, щоб мати з цього моральну чи матеріальну вигоду, другі брешуть, аби брехати, а треті служать брехні, як мистецтву.
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16.05.2022 22:22 Відповісти
...Є три категорії брехунів...
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Лысы брэша, абы брахаці, бо ён ня можа не брахаць. Псіхічны хворы чалавек. Ён калі брэша сёння, то ніколі ўжо не памятае, што ён брахаў учора. Таму час ад часу абнуляе сваю брахню чымсці тыпа: Вы зноў не так мяне зразумелі. Але для яго брахня даўно ўжо стала мастацтвам. Па нэту гуляюць тамы цытатнікаў яго шэдэўраў. І ў той жа час яму надта патрэбна з таго матэрыяльная выгада, ці хоць які б маральны прыбытак. Расея чвэрць веку заўсёды добра плаціла за яго брахню і абяцанкі. Брахня для Лысага - гэта яго заробак.
Аграфюрэр - гэта брэхун тры ў адным, як Хэдэн Шолдэрс...
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17.05.2022 02:29 Відповісти
на фото вафельница у бацьки напоминает сливной бачёк ,ху-ло смыкает за цепочку,а бацька глотает пищевые отходы.
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16.05.2022 22:22 Відповісти
Конченный ублюдок
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16.05.2022 23:35 Відповісти
чик-чирик точно переел бульбы,ведать и хокейные травмы дают свое.
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17.05.2022 06:27 Відповісти
Шваль дрыщевая в лабутенах , не мужик..
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06.06.2022 16:49 Відповісти
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