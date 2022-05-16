Россия не должна сама бороться с расширением НАТО, - Лукашенко

Александр Лукашенко, захвативший власть в Беларуси, заявил, что Россия не должна сама бороться с расширением НАТО.

Об этом он сказал на проходящем в понедельник, 16 мая, в Москве саммите лидеров государств-членов ОДКБ, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Обозреватель".

"Без скорейшего сплочения ОДКБ нас завтра может не быть, если бы мы сразу выступили единым фронтом, не было бы этих адских санкций, Россия не должна бороться с попыткой расширения НАТО наедине", - сказал Лукашенко.

Он заявил, что для укрепления ОДКБ следует усилить политическое взаимодействие, повысить механизм консультаций: позиции должны быть едиными.

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