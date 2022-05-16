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Россия не должна сама бороться с расширением НАТО, - Лукашенко

лукашенко

Александр Лукашенко, захвативший власть в Беларуси, заявил, что Россия не должна сама бороться с расширением НАТО.

Об этом он сказал на проходящем в понедельник, 16 мая, в Москве саммите лидеров государств-членов ОДКБ, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Обозреватель".

"Без скорейшего сплочения ОДКБ нас завтра может не быть, если бы мы сразу выступили единым фронтом, не было бы этих адских санкций, Россия не должна бороться с попыткой расширения НАТО наедине", - сказал Лукашенко.

Он заявил, что для укрепления ОДКБ следует усилить политическое взаимодействие, повысить механизм консультаций: позиции должны быть едиными.

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Лукашенко Александр (3625) НАТО (10176) ОДКБ (131) россия (96420)


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Топ комментарии
+104
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16.05.2022 16:32 Ответить
+80
Шавка іпана
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16.05.2022 15:45 Ответить
+71
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16.05.2022 15:46 Ответить
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16.05.2022 19:49 Ответить
Ржунімагу.
Зараз казахи як закричать "і ми хочем санкції!".
Хоча Азербайджан буде вітати санкції для Вірменії.
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16.05.2022 19:49 Ответить
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17.05.2022 01:59 Ответить
"Он заявил, что для укрепления ОДКБ следует усилить политическое взаимодействие, повысить механизм консультаций: позиции должны быть едиными." - т.е. чаще встречаться и переливать из пустого в порожнее, ох и бацька, ох и петляет ))
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16.05.2022 19:58 Ответить
Тараканье ащєтінілась
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16.05.2022 20:34 Ответить
Такой вид политиков уже давно имеет определение - политическая прости-утка обыкновенная ! А вообще-то обыкновенный сра-олиз, потерявший какое либо достоинство ! Только Белорусь позорит !
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16.05.2022 21:55 Ответить
Було б що розорити.
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16.05.2022 22:13 Ответить
Во Таракан даёт! Кроме Белорашки идиотов нет под санкции подставляться
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16.05.2022 22:09 Ответить
Бульба в мундирі з діагнозом мозаїчна психопатів рулює інертною масою, яка захотіла жити в колхозі. Від цієї ганьби їм довго не відмитися. Ми ніколи не забудемо скільки було знищено наших людей, матеріальних цінностей та природних ресурсів, яка шкода нанесена екології планети за пособництва цих безхребетних.
Підлі раби.
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16.05.2022 22:20 Ответить
Симоненко, Василь Є три категорії брехунів: одні брешуть, щоб мати з цього моральну чи матеріальну вигоду, другі брешуть, аби брехати, а треті служать брехні, як мистецтву.
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16.05.2022 22:22 Ответить
...Є три категорії брехунів...
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Лысы брэша, абы брахаці, бо ён ня можа не брахаць. Псіхічны хворы чалавек. Ён калі брэша сёння, то ніколі ўжо не памятае, што ён брахаў учора. Таму час ад часу абнуляе сваю брахню чымсці тыпа: Вы зноў не так мяне зразумелі. Але для яго брахня даўно ўжо стала мастацтвам. Па нэту гуляюць тамы цытатнікаў яго шэдэўраў. І ў той жа час яму надта патрэбна з таго матэрыяльная выгада, ці хоць які б маральны прыбытак. Расея чвэрць веку заўсёды добра плаціла за яго брахню і абяцанкі. Брахня для Лысага - гэта яго заробак.
Аграфюрэр - гэта брэхун тры ў адным, як Хэдэн Шолдэрс...
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17.05.2022 02:29 Ответить
на фото вафельница у бацьки напоминает сливной бачёк ,ху-ло смыкает за цепочку,а бацька глотает пищевые отходы.
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16.05.2022 22:22 Ответить
Конченный ублюдок
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16.05.2022 23:35 Ответить
чик-чирик точно переел бульбы,ведать и хокейные травмы дают свое.
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17.05.2022 06:27 Ответить
Шваль дрыщевая в лабутенах , не мужик..
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06.06.2022 16:49 Ответить
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