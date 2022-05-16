Россия не должна сама бороться с расширением НАТО, - Лукашенко
Александр Лукашенко, захвативший власть в Беларуси, заявил, что Россия не должна сама бороться с расширением НАТО.
Об этом он сказал на проходящем в понедельник, 16 мая, в Москве саммите лидеров государств-членов ОДКБ, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Обозреватель".
"Без скорейшего сплочения ОДКБ нас завтра может не быть, если бы мы сразу выступили единым фронтом, не было бы этих адских санкций, Россия не должна бороться с попыткой расширения НАТО наедине", - сказал Лукашенко.
Он заявил, что для укрепления ОДКБ следует усилить политическое взаимодействие, повысить механизм консультаций: позиции должны быть едиными.
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+104 Олег Карпов #409293
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Зараз казахи як закричать "і ми хочем санкції!".
Хоча Азербайджан буде вітати санкції для Вірменії.
Підлі раби.
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Лысы брэша, абы брахаці, бо ён ня можа не брахаць. Псіхічны хворы чалавек. Ён калі брэша сёння, то ніколі ўжо не памятае, што ён брахаў учора. Таму час ад часу абнуляе сваю брахню чымсці тыпа: Вы зноў не так мяне зразумелі. Але для яго брахня даўно ўжо стала мастацтвам. Па нэту гуляюць тамы цытатнікаў яго шэдэўраў. І ў той жа час яму надта патрэбна з таго матэрыяльная выгада, ці хоць які б маральны прыбытак. Расея чвэрць веку заўсёды добра плаціла за яго брахню і абяцанкі. Брахня для Лысага - гэта яго заробак.
Аграфюрэр - гэта брэхун тры ў адным, як Хэдэн Шолдэрс...