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Украина получит бензин из госрезерва Польши, - замминистра экономики Кудин

бензин,заправка,азс,дизтопливо

Украина со дня на день ожидает поставку бензина из государственного резерва Польши. Этим бензином собирались покрыть четвертую часть потребления в мае.

Об этом сообщил первый заместитель министра экономики Украины Денис Кудин, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

По его словам, в отличие от дизельного топлива объемы импорта бензина в страну в настоящее время не покрывают объемы его потребления.

"И здесь мы существенно рассчитываем на помощь наших европейских партнеров, в частности, польского государственного резерва, который нам пообещал дать примерно четвертую часть потребления в мае. Мы со дня на день ожидаем этих поставок", - отметил Кудин.

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В то же время объемы импорта дизельного топлива в Украину на 20% превышают объемы его потребления. "Этого достаточно для того, чтобы покупатель, выстояв в очереди, смог бы залить себе в бак, пусть и с ограничениями, но 20 литров, однако этого недостаточно для того, чтобы убрать очередь", - сказал первый замминистра экономики.

По его мнению, причиной сохранения очередей на заправках покупателей дизтоплива есть его низкие запасы у операторов – 3-5 дней реализации вместо прежних 15-20 дней. При этом отдельные операторы вообще работают "из колес".

По информации Минэкономики, российские агрессоры с начала войны разрушили в Украине 27 нефтебаз.

бензин (294) Польша (8405) цены (2290) топливо (627)


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Топ комментарии
+17
Поляки в мене викликають щире захоплення.Оце друзів ми набули!
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23.05.2022 14:09
+15
Полякам справжнім друзям України-черговий респект...
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23.05.2022 14:09
+11
Протягом місяця по ТВ та в інтернеті питання відсутності бензину коментувала купа штемпів з Кабміну, прізвища яких я не запам'ятовую (бо вони міняються раз на півроку), а також купа штемпів з фракції СН. Всі обіцяли тиждень-два.
Бензину ніхера немає...
Штемпи! Може ви самі підете у відставку та поїдете десь у буковельську ТрО перекантуватись, покі війна не закінчеться?
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23.05.2022 14:13
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Полякам справжнім друзям України-черговий респект...
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23.05.2022 14:09 Ответить
Поляки в мене викликають щире захоплення.Оце друзів ми набули!
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23.05.2022 14:09 Ответить
таке враження що вже і сюда каламойша свої пять копійок в ціну додав.....
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23.05.2022 14:12 Ответить
Ну припустим в Польщі бензин на заправках коштує 60 гривень
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23.05.2022 14:50 Ответить
95-й коштує 7,32 злот. Дизель - 7,31 злот.
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23.05.2022 16:07 Ответить
Протягом місяця по ТВ та в інтернеті питання відсутності бензину коментувала купа штемпів з Кабміну, прізвища яких я не запам'ятовую (бо вони міняються раз на півроку), а також купа штемпів з фракції СН. Всі обіцяли тиждень-два.
Бензину ніхера немає...
Штемпи! Може ви самі підете у відставку та поїдете десь у буковельську ТрО перекантуватись, покі війна не закінчеться?
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23.05.2022 14:13 Ответить
Спасибо други. Зато наше зеленое чмо со своими холуями и "папой" Беней не только разворовало неприкосновенный запас топлива для ВСУ перед войной, а и не сформировало стратегический резерв ГСМ, не взирая на предупреждение союзников о масштабном нападении орков.
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23.05.2022 14:13 Ответить
они и этот запас присвоят...Беня-фициар кураж словил. Бизнес-план его сработал: создать искуственный дефицит, довести народ до ручки. а потом продавать что попало и как попало по невменяемым ценам.
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23.05.2022 14:33 Ответить
Цікаво чи відкрите проваждення і чи дає, прямо зараз, покази СПРАВЖНІМ слідчим органам гаспадін гетмацев?

Польщі, щира подяка!
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23.05.2022 14:16 Ответить
Вже пройшло майже 2 місяці, як ви обіцяли пальне на заправках, дорожче, але в наявності.
Де, *****, пальне, вибачте за мій французький?!
Чи питати про ваш черговий пройоб "нєковрємєні"?!
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23.05.2022 14:17 Ответить
Та да. А ведь вменяемые люди и журналисты, тот же Бутусов, поднимали перед войной вопрос отсутствия стратегического резерва ГСМ в стране.
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23.05.2022 14:49 Ответить
Сьогодня, Зе-лені покемони, вирішили перевірити АЗС на предмет спекуляцій і завишення цін!- найблищим часом бензину НЕ буде!!!
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23.05.2022 15:23 Ответить
Жаль что обычные украинцы его не отрымают.
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23.05.2022 14:31 Ответить
Dziękuję Polsko!

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23.05.2022 14:44 Ответить
А чого на заправках BVS тільки одна марка бензину 95еко?
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23.05.2022 14:49 Ответить
ЗЕвлада взяла за правило рашковское ,,авось". Возникают проблемы и проблемы, но ЗЕ владе пофиг. ,,Авось пронесёт". И ждут, клепая видосики и пиарясь, когда прийдёт добрый дядя Байден, или Джонсон, или Дуда и всё за них порешает. Почему этих ЗЕутырков нельзя отправить в отставку? Сейчас военное время. Вся власть ЗСУ!
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23.05.2022 14:52 Ответить
Достали!

Вашу неделя-две в бак не зальешь!
Нет бензина....
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23.05.2022 15:34 Ответить
толку та? Киевским ЧУВАКАМ в палду пешиком ходить из 10 машин 8 джипов с расходом в 20ку, им плевать, шо война
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23.05.2022 18:16 Ответить
Поляки то молодці а от ми ідіоти які просрали свої сховища і не вивезли топливо в надійні місця навіть на 2 місяць війни коли вже масово знищували .Якщо на то пішло треба було тупо всім підряд заливати повні баки щоб спасти топливо.А не пропало на вітер.
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23.05.2022 22:04 Ответить
 
 