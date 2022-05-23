Украина получит бензин из госрезерва Польши, - замминистра экономики Кудин
Украина со дня на день ожидает поставку бензина из государственного резерва Польши. Этим бензином собирались покрыть четвертую часть потребления в мае.
Об этом сообщил первый заместитель министра экономики Украины Денис Кудин, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
По его словам, в отличие от дизельного топлива объемы импорта бензина в страну в настоящее время не покрывают объемы его потребления.
"И здесь мы существенно рассчитываем на помощь наших европейских партнеров, в частности, польского государственного резерва, который нам пообещал дать примерно четвертую часть потребления в мае. Мы со дня на день ожидаем этих поставок", - отметил Кудин.
В то же время объемы импорта дизельного топлива в Украину на 20% превышают объемы его потребления. "Этого достаточно для того, чтобы покупатель, выстояв в очереди, смог бы залить себе в бак, пусть и с ограничениями, но 20 литров, однако этого недостаточно для того, чтобы убрать очередь", - сказал первый замминистра экономики.
По его мнению, причиной сохранения очередей на заправках покупателей дизтоплива есть его низкие запасы у операторов – 3-5 дней реализации вместо прежних 15-20 дней. При этом отдельные операторы вообще работают "из колес".
По информации Минэкономики, российские агрессоры с начала войны разрушили в Украине 27 нефтебаз.
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Бензину ніхера немає...
Штемпи! Може ви самі підете у відставку та поїдете десь у буковельську ТрО перекантуватись, покі війна не закінчеться?
Польщі, щира подяка!
Де, *****, пальне, вибачте за мій французький?!
Чи питати про ваш черговий пройоб "нєковрємєні"?!
Вашу неделя-две в бак не зальешь!
Нет бензина....