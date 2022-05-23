Україна отримає бензин з держрезерву Польщі, - заступник міністра економіки Кудін
Україна з дня на день очікує на постачання бензину з державного резерву Польщі. Цим бензином збиралися покрити четверту частину споживання у травні.
Про це повідомив перший заступник міністра економіки України Денис Кудін, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".
За його словами, на відміну від дизельного палива, обсяги імпорту бензину в країну нині не покривають обсяги його споживання.
"І тут ми суттєво розраховуємо на допомогу наших європейських партнерів, зокрема, польського державного резерву, який нам пообіцяв дати приблизно четверту частину споживання у травні. Ми з дня на день очікуємо на це постачання", – зазначив Кудін.
Водночас, за його словами, обсяги імпорту дизельного палива до України на 20% перевищують обсяги його споживання. "Цього достатньо для того, щоб покупець, вистоявши в черзі, зміг би залити собі в бак, нехай і з обмеженнями, але 20 літрів, проте недостатньо для того, щоб забрати чергу", - сказав перший заступник міністра економіки.
На його думку, причиною збереження черг на заправках покупців дизпалива є його низькі запаси у операторів – 3-5 днів реалізації замість колишніх 15-20 днів. При цьому окремі оператори взагалі працюють "з коліс".
За інформацією Мінекономіки, російські агресори від початку війни зруйнували в Україні 27 нафтобаз.
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Бензину ніхера немає...
Штемпи! Може ви самі підете у відставку та поїдете десь у буковельську ТрО перекантуватись, покі війна не закінчеться?
Польщі, щира подяка!
Де, *****, пальне, вибачте за мій французький?!
Чи питати про ваш черговий пройоб "нєковрємєні"?!
Вашу неделя-две в бак не зальешь!
Нет бензина....