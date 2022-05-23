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Україна отримає бензин з держрезерву Польщі, - заступник міністра економіки Кудін

бензин,заправка,азс,дизтопливо

Україна з дня на день очікує на постачання бензину з державного резерву Польщі. Цим бензином збиралися покрити четверту частину споживання у травні.

Про це повідомив перший заступник міністра економіки України Денис Кудін, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

За його словами, на відміну від дизельного палива, обсяги імпорту бензину в країну нині не покривають обсяги його споживання.

"І тут ми суттєво розраховуємо на допомогу наших європейських партнерів, зокрема, польського державного резерву, який нам пообіцяв дати приблизно четверту частину споживання у травні. Ми з дня на день очікуємо на це постачання", – зазначив Кудін.

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Водночас, за його словами, обсяги імпорту дизельного палива до України на 20% перевищують обсяги його споживання. "Цього достатньо для того, щоб покупець, вистоявши в черзі, зміг би залити собі в бак, нехай і з обмеженнями, але 20 літрів, проте недостатньо для того, щоб забрати чергу", - сказав перший заступник міністра економіки.

На його думку, причиною збереження черг на заправках покупців дизпалива є його низькі запаси у операторів – 3-5 днів реалізації замість колишніх 15-20 днів. При цьому окремі оператори взагалі працюють "з коліс".

За інформацією Мінекономіки, російські агресори від початку війни зруйнували в Україні 27 нафтобаз.

Автор: 

бензин (1217) Польща (8488) ціни (3914) паливо (891)


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Топ коментарі
+17
Поляки в мене викликають щире захоплення.Оце друзів ми набули!
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23.05.2022 14:09
+15
Полякам справжнім друзям України-черговий респект...
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23.05.2022 14:09
+11
Протягом місяця по ТВ та в інтернеті питання відсутності бензину коментувала купа штемпів з Кабміну, прізвища яких я не запам'ятовую (бо вони міняються раз на півроку), а також купа штемпів з фракції СН. Всі обіцяли тиждень-два.
Бензину ніхера немає...
Штемпи! Може ви самі підете у відставку та поїдете десь у буковельську ТрО перекантуватись, покі війна не закінчеться?
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23.05.2022 14:13
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Полякам справжнім друзям України-черговий респект...
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23.05.2022 14:09 Відповісти
Поляки в мене викликають щире захоплення.Оце друзів ми набули!
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23.05.2022 14:09 Відповісти
таке враження що вже і сюда каламойша свої пять копійок в ціну додав.....
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23.05.2022 14:12 Відповісти
Ну припустим в Польщі бензин на заправках коштує 60 гривень
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23.05.2022 14:50 Відповісти
95-й коштує 7,32 злот. Дизель - 7,31 злот.
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23.05.2022 16:07 Відповісти
Протягом місяця по ТВ та в інтернеті питання відсутності бензину коментувала купа штемпів з Кабміну, прізвища яких я не запам'ятовую (бо вони міняються раз на півроку), а також купа штемпів з фракції СН. Всі обіцяли тиждень-два.
Бензину ніхера немає...
Штемпи! Може ви самі підете у відставку та поїдете десь у буковельську ТрО перекантуватись, покі війна не закінчеться?
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23.05.2022 14:13 Відповісти
Спасибо други. Зато наше зеленое чмо со своими холуями и "папой" Беней не только разворовало неприкосновенный запас топлива для ВСУ перед войной, а и не сформировало стратегический резерв ГСМ, не взирая на предупреждение союзников о масштабном нападении орков.
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23.05.2022 14:13 Відповісти
они и этот запас присвоят...Беня-фициар кураж словил. Бизнес-план его сработал: создать искуственный дефицит, довести народ до ручки. а потом продавать что попало и как попало по невменяемым ценам.
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23.05.2022 14:33 Відповісти
Цікаво чи відкрите проваждення і чи дає, прямо зараз, покази СПРАВЖНІМ слідчим органам гаспадін гетмацев?

Польщі, щира подяка!
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23.05.2022 14:16 Відповісти
Вже пройшло майже 2 місяці, як ви обіцяли пальне на заправках, дорожче, але в наявності.
Де, *****, пальне, вибачте за мій французький?!
Чи питати про ваш черговий пройоб "нєковрємєні"?!
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23.05.2022 14:17 Відповісти
Та да. А ведь вменяемые люди и журналисты, тот же Бутусов, поднимали перед войной вопрос отсутствия стратегического резерва ГСМ в стране.
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23.05.2022 14:49 Відповісти
Сьогодня, Зе-лені покемони, вирішили перевірити АЗС на предмет спекуляцій і завишення цін!- найблищим часом бензину НЕ буде!!!
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23.05.2022 15:23 Відповісти
Жаль что обычные украинцы его не отрымают.
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23.05.2022 14:31 Відповісти
Dziękuję Polsko!

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23.05.2022 14:44 Відповісти
А чого на заправках BVS тільки одна марка бензину 95еко?
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23.05.2022 14:49 Відповісти
ЗЕвлада взяла за правило рашковское ,,авось". Возникают проблемы и проблемы, но ЗЕ владе пофиг. ,,Авось пронесёт". И ждут, клепая видосики и пиарясь, когда прийдёт добрый дядя Байден, или Джонсон, или Дуда и всё за них порешает. Почему этих ЗЕутырков нельзя отправить в отставку? Сейчас военное время. Вся власть ЗСУ!
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23.05.2022 14:52 Відповісти
Достали!

Вашу неделя-две в бак не зальешь!
Нет бензина....
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23.05.2022 15:34 Відповісти
толку та? Киевским ЧУВАКАМ в палду пешиком ходить из 10 машин 8 джипов с расходом в 20ку, им плевать, шо война
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23.05.2022 18:16 Відповісти
Поляки то молодці а от ми ідіоти які просрали свої сховища і не вивезли топливо в надійні місця навіть на 2 місяць війни коли вже масово знищували .Якщо на то пішло треба було тупо всім підряд заливати повні баки щоб спасти топливо.А не пропало на вітер.
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23.05.2022 22:04 Відповісти
 
 