Україна отримає бензин з держрезерву Польщі, - заступник міністра економіки Кудін

Україна з дня на день очікує на постачання бензину з державного резерву Польщі. Цим бензином збиралися покрити четверту частину споживання у травні.

Про це повідомив перший заступник міністра економіки України Денис Кудін, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

За його словами, на відміну від дизельного палива, обсяги імпорту бензину в країну нині не покривають обсяги його споживання.

"І тут ми суттєво розраховуємо на допомогу наших європейських партнерів, зокрема, польського державного резерву, який нам пообіцяв дати приблизно четверту частину споживання у травні. Ми з дня на день очікуємо на це постачання", – зазначив Кудін.

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Водночас, за його словами, обсяги імпорту дизельного палива до України на 20% перевищують обсяги його споживання. "Цього достатньо для того, щоб покупець, вистоявши в черзі, зміг би залити собі в бак, нехай і з обмеженнями, але 20 літрів, проте недостатньо для того, щоб забрати чергу", - сказав перший заступник міністра економіки.

На його думку, причиною збереження черг на заправках покупців дизпалива є його низькі запаси у операторів – 3-5 днів реалізації замість колишніх 15-20 днів. При цьому окремі оператори взагалі працюють "з коліс".

За інформацією Мінекономіки, російські агресори від початку війни зруйнували в Україні 27 нафтобаз.