"Налогообложение – это искусство общипывать гуся так, чтобы он не кричал", – "слуга народа" Гетманцев
Председатель парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Данило Гетманцев сравнил налогообложение с "общипыванием гуся".
Об этом он заявил в интервью "Бабелю", передает Цензор.НЕТ.
"Я не хочу вас шокировать, но любое государство хочет собрать как можно больше налогов. Вопрос в золотой середине и балансе. Этот баланс, за время нашего пребывания у власти, нам удалось, удается и, надеюсь, удастся находить.
Никто не будет спорить с тезисом, что мы должны собирать больше денег для развития, социальных стандартов, сейчас для войны, но делать это, не навредив развитию бизнеса. Что такое правильное налогообложение? Это искусство общипывать гуся так, чтобы он не кричал", - объяснил нардеп.
Также Гетманцев заявил, что корову нужно доить так, чтобы она завтра давала еще больше молока.
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Бізнес просить Зеленського звільнити Гетманцева з посади голову Комітету з податкової політики: його дії завдають нищівної шкоди економіці Джерело:
1% користується схемою, але навіщо витрачати ресурси на превентивні заходи саме їхніх дій? - просто всім все заборонити!
-Цинизм реальной жизни, - подумала Демусика
Что бы збирати податки надо что бы экономика росла а если эти податки тратятся не на социалку ( не возвращаются деньги назад экономику) и не расходуются на оборону а как Гетьманцев выразился на войну а их выводят из бюджета под 15% годовых или тупо крадут на бюджетных закупках в том числе на дорогах то сколько налогов не плати а им все равно будет мало все разворуют и доведут страну до краха.
Тут війна, люди озлоблені, а воно з такою презирливою зверхністю кацапського баріна (типова риса ригів/жопоблоку) хамить усій Україні, фактично називаючи людей бидлом і худобою.
Агов, ти, мурло зелене! Тут тобі не рабсія, де покірність, "своё мнение на кухне" і "наше дело холопье, а оне баре, им можноть". Величаєшся, як порося на орчику? - диви, щоб фіналом не стала головна роль свинного шашлика! "гетьман", блть...
До речі лінивий і тупий, з манією величі. Час давати копня під сраку цьому найманому менеджеру
Однако, если уж Гетьманцев нашёл себе в качестве модели для подражания Кольбера, то я бы рекомендовал обращать внимание не только на то, что говорил Кольбер, но и к чему это приводило.
В частности, я хотел бы напомнить, что популярность Кольбера среди народа Франции была столь высока, что благодарные французы напали на похоронную процессию Кольбера, чтобы надругаться над ним после смерти, как он надругался над ними при жизни.
Украинцы несколько решительнее парижан, а в последнее время и лучше вооружены, поэтому я бы рекомендовал Данилу ходить осторожней, во избежание досрочного наступления похорон.
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