"Налогообложение – это искусство общипывать гуся так, чтобы он не кричал", – "слуга народа" Гетманцев

Председатель парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Данило Гетманцев сравнил налогообложение с "общипыванием гуся".

Об этом он заявил в интервью "Бабелю", передает Цензор.НЕТ.

"Я не хочу вас шокировать, но любое государство хочет собрать как можно больше налогов. Вопрос в золотой середине и балансе. Этот баланс, за время нашего пребывания у власти, нам удалось, удается и, надеюсь, удастся находить.

Никто не будет спорить с тезисом, что мы должны собирать больше денег для развития, социальных стандартов, сейчас для войны, но делать это, не навредив развитию бизнеса. Что такое правильное налогообложение? Это искусство общипывать гуся так, чтобы он не кричал", - объяснил нардеп.

Также Гетманцев заявил, что корову нужно доить так, чтобы она завтра давала еще больше молока.

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