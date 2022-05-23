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"Налогообложение – это искусство общипывать гуся так, чтобы он не кричал", – "слуга народа" Гетманцев

гетманцев

Председатель парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Данило Гетманцев сравнил налогообложение с "общипыванием гуся".

Об этом он заявил в интервью "Бабелю", передает Цензор.НЕТ.

"Я не хочу вас шокировать, но любое государство хочет собрать как можно больше налогов. Вопрос в золотой середине и балансе. Этот баланс, за время нашего пребывания у власти, нам удалось, удается и, надеюсь, удастся находить.

Никто не будет спорить с тезисом, что мы должны собирать больше денег для развития, социальных стандартов, сейчас для войны, но делать это, не навредив развитию бизнеса. Что такое правильное налогообложение? Это искусство общипывать гуся так, чтобы он не кричал", - объяснил нардеп.

Также Гетманцев заявил, что корову нужно доить так, чтобы она завтра давала еще больше молока.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Бизнес просит Зеленского уволить Гетманцева с поста главы Комитета по налоговой политике: его действия наносят сокрушительный ущерб экономике

налоги (3238) Гетманцев Даниил (409)


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Топ комментарии
+78
Після цього можна йти у відставку.
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23.05.2022 16:00
+58
Цього сраного "пастуха" потрібно гнати, курва, щоб за ним і не смерділо.
Воно українців, які платять податки на державу, називає то "гусаком" то "коровою".
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23.05.2022 16:01
+48
Зе и выгонит этого Бениного холуя? Не смешите Бенины тапочки. Ермак, Тимошенко, Тартаров, Портнов, Демченко, Буданов, Баканов, Венедиктова, Подоляк, Арестович и т.д. по списку - это и есть ближний круг Боневтика. Хотя вред, который это зеленое ЧМО нанесло экономике Украины, можно сравнить только с войной.
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23.05.2022 16:11
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Самообман - це коли ти думаєшь, що всі навколо дурні, а лише ти один такий розумний.
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23.05.2022 17:03 Ответить
‼️‼️‼️

Бізнес просить Зеленського звільнити Гетманцева з посади голову Комітету з податкової політики: його дії завдають нищівної шкоди економіці Джерело:
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23.05.2022 17:05 Ответить
Без пір'я, не полетить, бовдуре
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23.05.2022 17:08 Ответить
Когда эту мразь посадят.
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23.05.2022 17:10 Ответить
Воно вже сидить. На посаді.
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23.05.2022 19:30 Ответить
Боже ж ты мой.....этот идиот мыслит понятиями средневековья....или совковыми понятиями...Увольте его после этой фразы...этот гений мысли неспособен построить будущего с такими понятиями...именно из-за таких налоговиков мы оказались не вооружены и с дырой в экономике - потому что эти рвачи рассматривают налоги как халявное корыто...Налоги должны быть священны! их платят все для функционирования государства обеспечения безопасности, Правопорядка и дорог...вы суки не Коллекторы! но судя по всему вы этого не понимаете...А люди не желают платить коллекторам! Чему удивляться.....?
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23.05.2022 17:12 Ответить
Взагалі то, общипують лише мертвого гусака. Тобто нашу економіку за цього діяча чекає смерть.
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23.05.2022 17:15 Ответить
Вот урод. Обворовали экспортеров, которые завозяв в страну валюту: продавать ее обязательно, по фиксированному курсу 29, а если потом захочешь купить у этого же банка - то продадут уже по 37-39. Или, если жена с ребенком у тебя заграницей, а ты здесь воюешь или армии помогаешь - то с карточки украинского банка заграницей у твоей жены спишется на 25% больше, или ты броники с тепловизорами хочешь купить - будь добр, покорми частные банки. Зеленая власть продолжает гробить страну своей некомпетентностью или завуалированным саботажем.
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23.05.2022 17:17 Ответить
ну последнее распоряжение нацбанка призвано убрать валютных челноков ,если кому еще неизвестно
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23.05.2022 18:14 Ответить
Ага, і за компанію підняти ціни і знецінити те, що ще є. Типова тактика нашої держави: 'чого ми будемо намагатися виловити декілька голок в стозі сіна? Давайте спалимо стог - це простіше та ефективніше!'. Ось так у нас боряться з негативними елементами та порушниками (навіщо заморочуватися, щоб відловити та наказати дійсно винних?). Ті в свою чергу все одно знаходять шлях обходу, а головний біль звичайних людей збільшується.
1% користується схемою, але навіщо витрачати ресурси на превентивні заходи саме їхніх дій? - просто всім все заборонити!
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23.05.2022 19:28 Ответить
Мені байдуже, як цю особу кличуть, для мене він є уособлення ліцедея, цей садист тільки підтверджуе пропутінську політику зе.
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23.05.2022 17:18 Ответить
А Гетманцев оказался прав насчёт "гусей"! Как громко и дружно ЗАГАЛДЕЛИ и ЗАГАЛАЛАКАЛИ на этой площадке...
-Цинизм реальной жизни, - подумала Демусика
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23.05.2022 17:20 Ответить
Если этому зеленому деятелю так нравятся сравнения с птицами, то у него будет шанс после смены власти побыть петухом.
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23.05.2022 17:22 Ответить
Нам не дадут сменить власть
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23.05.2022 20:37 Ответить
Цинізм - це коли державний чиновник відноситься до платників податків як до худоби, яку треба общипати і видоїти.
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23.05.2022 17:43 Ответить
С коментами на мой постик полнустью согласна. Ставлю лайки. Сорри за стёб (виновато улыбается)
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23.05.2022 18:18 Ответить
Паскуда повинна бути звільнена негайно.
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23.05.2022 17:26 Ответить
Ніхто ж не буде сперечатися з тезою, що ми повинні збирати більше грошей для розвитку, соціальних стандартів, зараз для війни Джерело:
Что бы збирати податки надо что бы экономика росла а если эти податки тратятся не на социалку ( не возвращаются деньги назад экономику) и не расходуются на оборону а как Гетьманцев выразился на войну а их выводят из бюджета под 15% годовых или тупо крадут на бюджетных закупках в том числе на дорогах то сколько налогов не плати а им все равно будет мало все разворуют и доведут страну до краха.
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23.05.2022 17:28 Ответить
Україна, на жаль, "кричить"!
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23.05.2022 17:45 Ответить
Вы знаете, Бендер, как я ловлю гуся? Я убиваю его как тореадор, - одним ударом! Это опера, когда я иду на гуся! «Кармен»! (https://ru.wikiquote.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9 Паниковский )
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23.05.2022 17:49 Ответить
Тварина
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23.05.2022 17:54 Ответить
Ну так экономики больше не будет. Принудительное изымание валюты по курсу на 36% ниже реального и потом продаже на 36% дороже, приведет к тому что ВСЕ экспортеры уйдут в тень или покинут территорию Украины. Ни в одной стране мира нет налогов более 72%. За такую экономику его надо повесить!
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23.05.2022 18:20 Ответить
***, і воно за свою шкуринку не боїться?
Тут війна, люди озлоблені, а воно з такою презирливою зверхністю кацапського баріна (типова риса ригів/жопоблоку) хамить усій Україні, фактично називаючи людей бидлом і худобою.
Агов, ти, мурло зелене! Тут тобі не рабсія, де покірність, "своё мнение на кухне" і "наше дело холопье, а оне баре, им можноть". Величаєшся, як порося на орчику? - диви, щоб фіналом не стала головна роль свинного шашлика! "гетьман", блть...
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23.05.2022 18:32 Ответить
Уйо@ок.
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23.05.2022 18:39 Ответить
ЖИВОДЕР І ДЕГРАДАНТ ТАК ЯК І ВСІ ""СЛУГИ""ЯКІ ВОНИ ДЕМОКРАТИ?
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23.05.2022 19:06 Ответить
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23.05.2022 19:36 Ответить
Щоб ти ссучена падла здохла!
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23.05.2022 19:59 Ответить
Наймит чомусь став вважати себе паном.
До речі лінивий і тупий, з манією величі. Час давати копня під сраку цьому найманому менеджеру
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23.05.2022 20:01 Ответить
Кто поддерживает Зеленського, должен и его команду хвалить, ибо это единое целое. Так что молодец Гетьманцев, пусть проявит себя во всей красе. Зеле придётся его отмазывать
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23.05.2022 20:35 Ответить
Конечно же, это не слова Гетьманцева. Откуда бы в Гетьманцеве такой поэтизм. Это слова министра финансов Франции 17 века Жан-Батист Кольбера.

Однако, если уж Гетьманцев нашёл себе в качестве модели для подражания Кольбера, то я бы рекомендовал обращать внимание не только на то, что говорил Кольбер, но и к чему это приводило.

В частности, я хотел бы напомнить, что популярность Кольбера среди народа Франции была столь высока, что благодарные французы напали на похоронную процессию Кольбера, чтобы надругаться над ним после смерти, как он надругался над ними при жизни.

Украинцы несколько решительнее парижан, а в последнее время и лучше вооружены, поэтому я бы рекомендовал Данилу ходить осторожней, во избежание досрочного наступления похорон.
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23.05.2022 20:58 Ответить
Кольбер был профессиональным экономистом и инвестором, Гетьманцев простой щипач.
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23.05.2022 22:21 Ответить
Интересно почему он "слуга народа", а не "слуга гусакив".
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23.05.2022 22:20 Ответить
вчера на ветке о продлении военного положения и запрете выезда за границу много волало что им работы нету. Так пойдите и общипайте гетьманцева как гусака. Ибо при таком придурке ее скоро действительно много у кого не будет!
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23.05.2022 22:25 Ответить
с...ка
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24.05.2022 09:09 Ответить
Пока такие скоты правят,толку не будет
\
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24.05.2022 09:13 Ответить
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