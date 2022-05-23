"Оподаткування - це мистецтво общипувати гусака так, щоб він не кричав", - "слуга народу" Гетманцев
Голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев порівняв оподаткування з "общипуванням гусака".
Про це він заявив в інтерв'ю "Бабелю", інформує Цензор.НЕТ.
"Я не хочу вас шокувати, але будь-яка держава хоче зібрати якомога більше податків. Питання в золотій середині та балансі. Цей баланс, за час нашого перебування при владі, нам вдалося, вдається і, сподіваюся, вдастьсья знаходити.
Ніхто ж не буде сперечатися з тезою, що ми повинні збирати більше грошей для розвитку, соціальних стандартів, зараз для війни, але робити це, не нашкодивши розвитку бізнесу. Що таке правильне оподаткування? Це мистецтво общипувати гусака так, щоб він не кричав", - пояснив нардеп.
Також Гетманцев заявив, що корову потрібно доїти так, "щоб вона завтра давала ще більше молока".
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Бізнес просить Зеленського звільнити Гетманцева з посади голову Комітету з податкової політики: його дії завдають нищівної шкоди економіці Джерело:
1% користується схемою, але навіщо витрачати ресурси на превентивні заходи саме їхніх дій? - просто всім все заборонити!
-Цинизм реальной жизни, - подумала Демусика
Что бы збирати податки надо что бы экономика росла а если эти податки тратятся не на социалку ( не возвращаются деньги назад экономику) и не расходуются на оборону а как Гетьманцев выразился на войну а их выводят из бюджета под 15% годовых или тупо крадут на бюджетных закупках в том числе на дорогах то сколько налогов не плати а им все равно будет мало все разворуют и доведут страну до краха.
Тут війна, люди озлоблені, а воно з такою презирливою зверхністю кацапського баріна (типова риса ригів/жопоблоку) хамить усій Україні, фактично називаючи людей бидлом і худобою.
Агов, ти, мурло зелене! Тут тобі не рабсія, де покірність, "своё мнение на кухне" і "наше дело холопье, а оне баре, им можноть". Величаєшся, як порося на орчику? - диви, щоб фіналом не стала головна роль свинного шашлика! "гетьман", блть...
До речі лінивий і тупий, з манією величі. Час давати копня під сраку цьому найманому менеджеру
Однако, если уж Гетьманцев нашёл себе в качестве модели для подражания Кольбера, то я бы рекомендовал обращать внимание не только на то, что говорил Кольбер, но и к чему это приводило.
В частности, я хотел бы напомнить, что популярность Кольбера среди народа Франции была столь высока, что благодарные французы напали на похоронную процессию Кольбера, чтобы надругаться над ним после смерти, как он надругался над ними при жизни.
Украинцы несколько решительнее парижан, а в последнее время и лучше вооружены, поэтому я бы рекомендовал Данилу ходить осторожней, во избежание досрочного наступления похорон.
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