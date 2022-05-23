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"Оподаткування - це мистецтво общипувати гусака так, щоб він не кричав", - "слуга народу" Гетманцев

гетманцев

Голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев порівняв оподаткування з "общипуванням гусака".

Про це він заявив в інтерв'ю "Бабелю", інформує Цензор.НЕТ.

"Я не хочу вас шокувати, але будь-яка держава хоче зібрати якомога більше податків. Питання в золотій середині та балансі. Цей баланс, за час нашого перебування при владі, нам вдалося, вдається і, сподіваюся, вдастьсья знаходити.

Ніхто ж не буде сперечатися з тезою, що ми повинні збирати більше грошей для розвитку, соціальних стандартів, зараз для війни, але робити це, не нашкодивши розвитку бізнесу. Що таке правильне оподаткування? Це мистецтво общипувати гусака так, щоб він не кричав", - пояснив нардеп.

Також Гетманцев заявив, що корову потрібно доїти так, "щоб вона завтра давала ще більше молока".

Також читайте: Бізнес просить Зеленського звільнити Гетманцева з посади голову Комітету з податкової політики: його дії завдають нищівної шкоди економіці

Автор: 

податки (3815) Гетманцев Данило (873)


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Топ коментарі
+78
Після цього можна йти у відставку.
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23.05.2022 16:00
+58
Цього сраного "пастуха" потрібно гнати, курва, щоб за ним і не смерділо.
Воно українців, які платять податки на державу, називає то "гусаком" то "коровою".
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23.05.2022 16:01
+48
Зе и выгонит этого Бениного холуя? Не смешите Бенины тапочки. Ермак, Тимошенко, Тартаров, Портнов, Демченко, Буданов, Баканов, Венедиктова, Подоляк, Арестович и т.д. по списку - это и есть ближний круг Боневтика. Хотя вред, который это зеленое ЧМО нанесло экономике Украины, можно сравнить только с войной.
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23.05.2022 16:11
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Самообман - це коли ти думаєшь, що всі навколо дурні, а лише ти один такий розумний.
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23.05.2022 17:03 Відповісти
‼️‼️‼️

Бізнес просить Зеленського звільнити Гетманцева з посади голову Комітету з податкової політики: його дії завдають нищівної шкоди економіці Джерело:
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23.05.2022 17:05 Відповісти
Без пір'я, не полетить, бовдуре
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23.05.2022 17:08 Відповісти
Когда эту мразь посадят.
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23.05.2022 17:10 Відповісти
Воно вже сидить. На посаді.
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23.05.2022 19:30 Відповісти
Боже ж ты мой.....этот идиот мыслит понятиями средневековья....или совковыми понятиями...Увольте его после этой фразы...этот гений мысли неспособен построить будущего с такими понятиями...именно из-за таких налоговиков мы оказались не вооружены и с дырой в экономике - потому что эти рвачи рассматривают налоги как халявное корыто...Налоги должны быть священны! их платят все для функционирования государства обеспечения безопасности, Правопорядка и дорог...вы суки не Коллекторы! но судя по всему вы этого не понимаете...А люди не желают платить коллекторам! Чему удивляться.....?
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23.05.2022 17:12 Відповісти
Взагалі то, общипують лише мертвого гусака. Тобто нашу економіку за цього діяча чекає смерть.
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23.05.2022 17:15 Відповісти
Вот урод. Обворовали экспортеров, которые завозяв в страну валюту: продавать ее обязательно, по фиксированному курсу 29, а если потом захочешь купить у этого же банка - то продадут уже по 37-39. Или, если жена с ребенком у тебя заграницей, а ты здесь воюешь или армии помогаешь - то с карточки украинского банка заграницей у твоей жены спишется на 25% больше, или ты броники с тепловизорами хочешь купить - будь добр, покорми частные банки. Зеленая власть продолжает гробить страну своей некомпетентностью или завуалированным саботажем.
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23.05.2022 17:17 Відповісти
ну последнее распоряжение нацбанка призвано убрать валютных челноков ,если кому еще неизвестно
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23.05.2022 18:14 Відповісти
Ага, і за компанію підняти ціни і знецінити те, що ще є. Типова тактика нашої держави: 'чого ми будемо намагатися виловити декілька голок в стозі сіна? Давайте спалимо стог - це простіше та ефективніше!'. Ось так у нас боряться з негативними елементами та порушниками (навіщо заморочуватися, щоб відловити та наказати дійсно винних?). Ті в свою чергу все одно знаходять шлях обходу, а головний біль звичайних людей збільшується.
1% користується схемою, але навіщо витрачати ресурси на превентивні заходи саме їхніх дій? - просто всім все заборонити!
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23.05.2022 19:28 Відповісти
Мені байдуже, як цю особу кличуть, для мене він є уособлення ліцедея, цей садист тільки підтверджуе пропутінську політику зе.
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23.05.2022 17:18 Відповісти
А Гетманцев оказался прав насчёт "гусей"! Как громко и дружно ЗАГАЛДЕЛИ и ЗАГАЛАЛАКАЛИ на этой площадке...
-Цинизм реальной жизни, - подумала Демусика
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23.05.2022 17:20 Відповісти
Если этому зеленому деятелю так нравятся сравнения с птицами, то у него будет шанс после смены власти побыть петухом.
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23.05.2022 17:22 Відповісти
Нам не дадут сменить власть
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23.05.2022 20:37 Відповісти
Цинізм - це коли державний чиновник відноситься до платників податків як до худоби, яку треба общипати і видоїти.
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23.05.2022 17:43 Відповісти
С коментами на мой постик полнустью согласна. Ставлю лайки. Сорри за стёб (виновато улыбается)
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23.05.2022 18:18 Відповісти
Паскуда повинна бути звільнена негайно.
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23.05.2022 17:26 Відповісти
Ніхто ж не буде сперечатися з тезою, що ми повинні збирати більше грошей для розвитку, соціальних стандартів, зараз для війни Джерело:
Что бы збирати податки надо что бы экономика росла а если эти податки тратятся не на социалку ( не возвращаются деньги назад экономику) и не расходуются на оборону а как Гетьманцев выразился на войну а их выводят из бюджета под 15% годовых или тупо крадут на бюджетных закупках в том числе на дорогах то сколько налогов не плати а им все равно будет мало все разворуют и доведут страну до краха.
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23.05.2022 17:28 Відповісти
Україна, на жаль, "кричить"!
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23.05.2022 17:45 Відповісти
Вы знаете, Бендер, как я ловлю гуся? Я убиваю его как тореадор, - одним ударом! Это опера, когда я иду на гуся! «Кармен»! (https://ru.wikiquote.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9 Паниковский )
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23.05.2022 17:49 Відповісти
Тварина
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23.05.2022 17:54 Відповісти
Ну так экономики больше не будет. Принудительное изымание валюты по курсу на 36% ниже реального и потом продаже на 36% дороже, приведет к тому что ВСЕ экспортеры уйдут в тень или покинут территорию Украины. Ни в одной стране мира нет налогов более 72%. За такую экономику его надо повесить!
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23.05.2022 18:20 Відповісти
***, і воно за свою шкуринку не боїться?
Тут війна, люди озлоблені, а воно з такою презирливою зверхністю кацапського баріна (типова риса ригів/жопоблоку) хамить усій Україні, фактично називаючи людей бидлом і худобою.
Агов, ти, мурло зелене! Тут тобі не рабсія, де покірність, "своё мнение на кухне" і "наше дело холопье, а оне баре, им можноть". Величаєшся, як порося на орчику? - диви, щоб фіналом не стала головна роль свинного шашлика! "гетьман", блть...
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23.05.2022 18:32 Відповісти
Уйо@ок.
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23.05.2022 18:39 Відповісти
ЖИВОДЕР І ДЕГРАДАНТ ТАК ЯК І ВСІ ""СЛУГИ""ЯКІ ВОНИ ДЕМОКРАТИ?
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23.05.2022 19:06 Відповісти
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23.05.2022 19:36 Відповісти
Щоб ти ссучена падла здохла!
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23.05.2022 19:59 Відповісти
Наймит чомусь став вважати себе паном.
До речі лінивий і тупий, з манією величі. Час давати копня під сраку цьому найманому менеджеру
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23.05.2022 20:01 Відповісти
Кто поддерживает Зеленського, должен и его команду хвалить, ибо это единое целое. Так что молодец Гетьманцев, пусть проявит себя во всей красе. Зеле придётся его отмазывать
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23.05.2022 20:35 Відповісти
Конечно же, это не слова Гетьманцева. Откуда бы в Гетьманцеве такой поэтизм. Это слова министра финансов Франции 17 века Жан-Батист Кольбера.

Однако, если уж Гетьманцев нашёл себе в качестве модели для подражания Кольбера, то я бы рекомендовал обращать внимание не только на то, что говорил Кольбер, но и к чему это приводило.

В частности, я хотел бы напомнить, что популярность Кольбера среди народа Франции была столь высока, что благодарные французы напали на похоронную процессию Кольбера, чтобы надругаться над ним после смерти, как он надругался над ними при жизни.

Украинцы несколько решительнее парижан, а в последнее время и лучше вооружены, поэтому я бы рекомендовал Данилу ходить осторожней, во избежание досрочного наступления похорон.
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23.05.2022 20:58 Відповісти
Кольбер был профессиональным экономистом и инвестором, Гетьманцев простой щипач.
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23.05.2022 22:21 Відповісти
Интересно почему он "слуга народа", а не "слуга гусакив".
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23.05.2022 22:20 Відповісти
вчера на ветке о продлении военного положения и запрете выезда за границу много волало что им работы нету. Так пойдите и общипайте гетьманцева как гусака. Ибо при таком придурке ее скоро действительно много у кого не будет!
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23.05.2022 22:25 Відповісти
с...ка
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24.05.2022 09:09 Відповісти
Пока такие скоты правят,толку не будет
\
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24.05.2022 09:13 Відповісти
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