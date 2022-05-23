"Оподаткування - це мистецтво общипувати гусака так, щоб він не кричав", - "слуга народу" Гетманцев

Голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев порівняв оподаткування з "общипуванням гусака".

Про це він заявив в інтерв'ю "Бабелю", інформує Цензор.НЕТ.

"Я не хочу вас шокувати, але будь-яка держава хоче зібрати якомога більше податків. Питання в золотій середині та балансі. Цей баланс, за час нашого перебування при владі, нам вдалося, вдається і, сподіваюся, вдастьсья знаходити.

Ніхто ж не буде сперечатися з тезою, що ми повинні збирати більше грошей для розвитку, соціальних стандартів, зараз для війни, але робити це, не нашкодивши розвитку бізнесу. Що таке правильне оподаткування? Це мистецтво общипувати гусака так, щоб він не кричав", - пояснив нардеп.

Також Гетманцев заявив, що корову потрібно доїти так, "щоб вона завтра давала ще більше молока".

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