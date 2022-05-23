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Молдова не отказывается от нейтралитета, несмотря на сотрудничество со странами НАТО

молдова

Сотрудничество Молдовы со странами НАТО не означает отказ от нейтралитета.

Об этом заявил глава пресс-службы Министерства иностранных дел и евроинтеграции Молдовы Даниэл Воде, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на молдавское издание Newsmaker.

"Наше сотрудничество с НАТО осуществляется в рамках Партнерства ради мира посредством Индивидуального плана сотрудничества (IPAP). Один из центральных элементов этого сотрудничества - необходимость соблюдения принципа нейтралитета нашей страны всеми заинтересованными сторонами", - сказал он.

Воде отметил, что Молдова сотрудничает  со многими партнерами относительно поддержания безопасности в мире и поддержания обороноспособности собственной армии для противодействия потенциальным угрозам.

Также читайте: По стандартам НАТО следует вооружить не только Украину, но и Молдову, - глава МИД Великобритании Трасс

Молдова (1868) НАТО (9968) нейтралитет (31)


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Топ комментарии
+9
Все возможные сателлиты рабссеи ждут когда Украина разгромит рабссею. Но парадокс в том, что рабссея внутри высшего политического руководства Украины. Поприкольщики и хуженебудещики 73% в этом сыграли свою ключевую роль.
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23.05.2022 17:22
+6
ага... нехай Макрон їх захистить..телефонними дзвінками
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23.05.2022 17:21
+6
І рибку зїсти і найух сісти
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23.05.2022 18:02
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Правила форума Совет форумчан
ты не кацап случайно? у них теж все ***** !
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23.05.2022 17:21 Ответить
Все возможные сателлиты рабссеи ждут когда Украина разгромит рабссею. Но парадокс в том, что рабссея внутри высшего политического руководства Украины. Поприкольщики и хуженебудещики 73% в этом сыграли свою ключевую роль.
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23.05.2022 17:22 Ответить
ні це співпраця з НАТО !!! нікуди не дінешся !!!
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23.05.2022 17:18 Ответить
армії не мають тому бояться тієї залоги рашистів під боком)
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23.05.2022 17:20 Ответить
ага... нехай Макрон їх захистить..телефонними дзвінками
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23.05.2022 17:21 Ответить
Приднестровье - территория Молдовы. Если орки попрут оттуда в Украину, какой это нейтралитет?
Называется - зарапортовались.
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23.05.2022 17:25 Ответить
Так называемая дыра и лэнэра тоже терииотррия Украины, а мы за эту хрень отвечать будем?
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23.05.2022 17:33 Ответить
Украина предлагала Молдове помощь и она отказалась. если бы сказали да то Украина за несколько дней очистил бы Приднестровья от оккупантов и не думал бы о тыле.
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23.05.2022 17:26 Ответить
датышо... а ну просвети нас темных - Когда и Что именно предлагала Украина Молдове?
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23.05.2022 18:46 Ответить
Моліться за перемогу України та ЗСУ і щоб до Одеси орда не дішла!! Інакше вам гаплик !!!))
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23.05.2022 19:23 Ответить
он кацап вонючий - у него все наоборот
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23.05.2022 22:05 Ответить
Ми це вже проходили, Молдова хоче потоптатися по тих-же граблях, замість того щоб зробити висновки...
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23.05.2022 17:34 Ответить
"Наше сотрудничество с НАТО осуществляется в рамках Партнерства ради мира посредством Индивидуального плана сотрудничества (IPAP). Один из центральных элементов этого сотрудничества - необходимость соблюдения принципа нейтралитета нашей страны всеми заинтересованными сторонами".

Ну-ну...
До сих пор не дошло, что "соблюдение принципа нейтралитета всеми заинтересованными сторонами" - вещь хрупкая и ненадёжная. И пример Украины здесь более, чем показательный.
Или есть тайные надежды, что в случае вторжения в Молдову ордынцев НАТО и ЕС стремглав ринутся её защищать, закрывая своим телом?
И особенно в этом рвении "преуспеют" Германия, Франция и Италия, главные "антагонисты" мокшаленда. Они своими озабоченностями и обеспокоенностями так мацкву закидают, что она сразу же капитулирует.
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23.05.2022 17:41 Ответить
А как дышала СРАНЬду, как дышала.
Ни когда плохо не думал за молдаван, а тут подумалось........
Нехорошо так подумалось. Но справедливо.
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23.05.2022 18:00 Ответить
а Что конкретно не так с Молдовой? Нарушила какое обещание или договор?
это Молдова заставляет Украину осуществлять транзит рашистского газа?

Ну не будет Молдова нападать на приднестрОвцев, украинцев севера и гагаузов юга.... и Не хочет разоруженная Молдова давать повод для нападения рашистов.
в угоду диванным Ze-провокаторам

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23.05.2022 18:55 Ответить
І рибку зїсти і найух сісти
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23.05.2022 18:02 Ответить
Україна таке вже пройшла за часів Кучми, багатовекторністю звалося.
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23.05.2022 18:26 Ответить
Тай за покійного намогалися якось між крапель,ось і допетлялися,ЯО на пустопорожній папірець проміняли!!)))
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23.05.2022 19:27 Ответить
З Придністровською народною республікою у Молдови також нейтралітет?
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23.05.2022 19:23 Ответить
Дупа не репне на двох стільцях сидіти?
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23.05.2022 19:42 Ответить
Ходят слухи что ордынцы пригрозили Молдове крутыми проблемами молдаванской диаспоре в рф. В мордоре до сих пор очень много молдаван. Почти заложники.
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23.05.2022 20:58 Ответить
бред кацапский а чего же они не припугнули проблемы украинцам в парашке?
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23.05.2022 22:09 Ответить
Спроби усидіти одною сракою на двох базарах завжди закінчувалися ляпом мордою у гівно.
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24.05.2022 08:22 Ответить
 
 