Молдова не отказывается от нейтралитета, несмотря на сотрудничество со странами НАТО
Сотрудничество Молдовы со странами НАТО не означает отказ от нейтралитета.
Об этом заявил глава пресс-службы Министерства иностранных дел и евроинтеграции Молдовы Даниэл Воде, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на молдавское издание Newsmaker.
"Наше сотрудничество с НАТО осуществляется в рамках Партнерства ради мира посредством Индивидуального плана сотрудничества (IPAP). Один из центральных элементов этого сотрудничества - необходимость соблюдения принципа нейтралитета нашей страны всеми заинтересованными сторонами", - сказал он.
Воде отметил, что Молдова сотрудничает со многими партнерами относительно поддержания безопасности в мире и поддержания обороноспособности собственной армии для противодействия потенциальным угрозам.
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До сих пор не дошло, что "соблюдение принципа нейтралитета всеми заинтересованными сторонами" - вещь хрупкая и ненадёжная. И пример Украины здесь более, чем показательный.
Или есть тайные надежды, что в случае вторжения в Молдову ордынцев НАТО и ЕС стремглав ринутся её защищать, закрывая своим телом?
И особенно в этом рвении "преуспеют" Германия, Франция и Италия, главные "антагонисты" мокшаленда. Они своими озабоченностями и обеспокоенностями так мацкву закидают, что она сразу же капитулирует.
Ни когда плохо не думал за молдаван, а тут подумалось........
Нехорошо так подумалось. Но справедливо.
это Молдова заставляет Украину осуществлять транзит рашистского газа?
Ну не будет Молдова нападать на приднестрОвцев, украинцев севера и гагаузов юга.... и Не хочет разоруженная Молдова давать повод для нападения рашистов.
в угоду диванным Ze-провокаторам