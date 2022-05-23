Молдова не отказывается от нейтралитета, несмотря на сотрудничество со странами НАТО

Сотрудничество Молдовы со странами НАТО не означает отказ от нейтралитета.

Об этом заявил глава пресс-службы Министерства иностранных дел и евроинтеграции Молдовы Даниэл Воде, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на молдавское издание Newsmaker.

"Наше сотрудничество с НАТО осуществляется в рамках Партнерства ради мира посредством Индивидуального плана сотрудничества (IPAP). Один из центральных элементов этого сотрудничества - необходимость соблюдения принципа нейтралитета нашей страны всеми заинтересованными сторонами", - сказал он.

Воде отметил, что Молдова сотрудничает со многими партнерами относительно поддержания безопасности в мире и поддержания обороноспособности собственной армии для противодействия потенциальным угрозам.

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