Молдова не відмовляється від нейтралітету, незважаючи на співпрацю з країнами НАТО

Співробітництво Молдови з країнами НАТО не означає відмови від нейтралітету.

Про це заявив голова пресслужби Міністерства закордонних справ та євроінтеграції Молдови Даніел Воде, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на молдавське видання Newsmaker.

"Наша співпраця з НАТО здійснюється в рамках Партнерства заради миру за допомогою Індивідуального плану співробітництва (IPAP). Один із центральних елементів цієї співпраці - необхідність дотримання принципу нейтралітету нашої країни всіма зацікавленими сторонами", - сказав він.

Воде зазначив, що Молдова має безпекову співпрацю з багатьма партнерами щодо підтримання безпеки у світі та підтримання обороноздатності власної армії для протидії потенційним загрозам.

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