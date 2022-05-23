Молдова не відмовляється від нейтралітету, незважаючи на співпрацю з країнами НАТО
Співробітництво Молдови з країнами НАТО не означає відмови від нейтралітету.
Про це заявив голова пресслужби Міністерства закордонних справ та євроінтеграції Молдови Даніел Воде, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на молдавське видання Newsmaker.
"Наша співпраця з НАТО здійснюється в рамках Партнерства заради миру за допомогою Індивідуального плану співробітництва (IPAP). Один із центральних елементів цієї співпраці - необхідність дотримання принципу нейтралітету нашої країни всіма зацікавленими сторонами", - сказав він.
Воде зазначив, що Молдова має безпекову співпрацю з багатьма партнерами щодо підтримання безпеки у світі та підтримання обороноздатності власної армії для протидії потенційним загрозам.
Топ коментарі
+9 Сергей Гусаченко #510887
показати весь коментар23.05.2022 17:22
+6 Bob Fayn
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+6 Максим Бондаренко #394766
показати весь коментар23.05.2022 18:02
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Ну-ну...
До сих пор не дошло, что "соблюдение принципа нейтралитета всеми заинтересованными сторонами" - вещь хрупкая и ненадёжная. И пример Украины здесь более, чем показательный.
Или есть тайные надежды, что в случае вторжения в Молдову ордынцев НАТО и ЕС стремглав ринутся её защищать, закрывая своим телом?
И особенно в этом рвении "преуспеют" Германия, Франция и Италия, главные "антагонисты" мокшаленда. Они своими озабоченностями и обеспокоенностями так мацкву закидают, что она сразу же капитулирует.
Ни когда плохо не думал за молдаван, а тут подумалось........
Нехорошо так подумалось. Но справедливо.
это Молдова заставляет Украину осуществлять транзит рашистского газа?
Ну не будет Молдова нападать на приднестрОвцев, украинцев севера и гагаузов юга.... и Не хочет разоруженная Молдова давать повод для нападения рашистов.
в угоду диванным Ze-провокаторам