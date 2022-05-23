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Новини
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Молдова не відмовляється від нейтралітету, незважаючи на співпрацю з країнами НАТО

молдова

Співробітництво Молдови з країнами НАТО не означає відмови від нейтралітету.

Про це заявив голова пресслужби Міністерства закордонних справ та євроінтеграції Молдови Даніел Воде, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на молдавське видання Newsmaker.

"Наша співпраця з НАТО здійснюється в рамках Партнерства заради миру за допомогою Індивідуального плану співробітництва (IPAP). Один із центральних елементів цієї співпраці - необхідність дотримання принципу нейтралітету нашої країни всіма зацікавленими сторонами", - сказав він.

Воде зазначив, що Молдова має безпекову співпрацю з багатьма партнерами щодо підтримання безпеки у світі та підтримання обороноздатності власної армії для протидії потенційним загрозам.

Читайте: За стандартами НАТО варто озброїти не тільки Україну, а й Молдову, - глава МЗС Великої Британії Трасс

Автор: 

Молдова (2065) НАТО (6429) нейтралітет (23)


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Топ коментарі
+9
Все возможные сателлиты рабссеи ждут когда Украина разгромит рабссею. Но парадокс в том, что рабссея внутри высшего политического руководства Украины. Поприкольщики и хуженебудещики 73% в этом сыграли свою ключевую роль.
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23.05.2022 17:22
+6
ага... нехай Макрон їх захистить..телефонними дзвінками
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23.05.2022 17:21
+6
І рибку зїсти і найух сісти
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23.05.2022 18:02
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ты не кацап случайно? у них теж все ***** !
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23.05.2022 17:21 Відповісти
Все возможные сателлиты рабссеи ждут когда Украина разгромит рабссею. Но парадокс в том, что рабссея внутри высшего политического руководства Украины. Поприкольщики и хуженебудещики 73% в этом сыграли свою ключевую роль.
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23.05.2022 17:22 Відповісти
ні це співпраця з НАТО !!! нікуди не дінешся !!!
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23.05.2022 17:18 Відповісти
армії не мають тому бояться тієї залоги рашистів під боком)
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23.05.2022 17:20 Відповісти
ага... нехай Макрон їх захистить..телефонними дзвінками
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23.05.2022 17:21 Відповісти
Приднестровье - территория Молдовы. Если орки попрут оттуда в Украину, какой это нейтралитет?
Называется - зарапортовались.
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23.05.2022 17:25 Відповісти
Так называемая дыра и лэнэра тоже терииотррия Украины, а мы за эту хрень отвечать будем?
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23.05.2022 17:33 Відповісти
Украина предлагала Молдове помощь и она отказалась. если бы сказали да то Украина за несколько дней очистил бы Приднестровья от оккупантов и не думал бы о тыле.
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23.05.2022 17:26 Відповісти
датышо... а ну просвети нас темных - Когда и Что именно предлагала Украина Молдове?
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23.05.2022 18:46 Відповісти
Моліться за перемогу України та ЗСУ і щоб до Одеси орда не дішла!! Інакше вам гаплик !!!))
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23.05.2022 19:23 Відповісти
он кацап вонючий - у него все наоборот
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23.05.2022 22:05 Відповісти
Ми це вже проходили, Молдова хоче потоптатися по тих-же граблях, замість того щоб зробити висновки...
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23.05.2022 17:34 Відповісти
"Наше сотрудничество с НАТО осуществляется в рамках Партнерства ради мира посредством Индивидуального плана сотрудничества (IPAP). Один из центральных элементов этого сотрудничества - необходимость соблюдения принципа нейтралитета нашей страны всеми заинтересованными сторонами".

Ну-ну...
До сих пор не дошло, что "соблюдение принципа нейтралитета всеми заинтересованными сторонами" - вещь хрупкая и ненадёжная. И пример Украины здесь более, чем показательный.
Или есть тайные надежды, что в случае вторжения в Молдову ордынцев НАТО и ЕС стремглав ринутся её защищать, закрывая своим телом?
И особенно в этом рвении "преуспеют" Германия, Франция и Италия, главные "антагонисты" мокшаленда. Они своими озабоченностями и обеспокоенностями так мацкву закидают, что она сразу же капитулирует.
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23.05.2022 17:41 Відповісти
А как дышала СРАНЬду, как дышала.
Ни когда плохо не думал за молдаван, а тут подумалось........
Нехорошо так подумалось. Но справедливо.
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23.05.2022 18:00 Відповісти
а Что конкретно не так с Молдовой? Нарушила какое обещание или договор?
это Молдова заставляет Украину осуществлять транзит рашистского газа?

Ну не будет Молдова нападать на приднестрОвцев, украинцев севера и гагаузов юга.... и Не хочет разоруженная Молдова давать повод для нападения рашистов.
в угоду диванным Ze-провокаторам

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23.05.2022 18:55 Відповісти
І рибку зїсти і найух сісти
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23.05.2022 18:02 Відповісти
Україна таке вже пройшла за часів Кучми, багатовекторністю звалося.
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23.05.2022 18:26 Відповісти
Тай за покійного намогалися якось між крапель,ось і допетлялися,ЯО на пустопорожній папірець проміняли!!)))
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23.05.2022 19:27 Відповісти
З Придністровською народною республікою у Молдови також нейтралітет?
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23.05.2022 19:23 Відповісти
Дупа не репне на двох стільцях сидіти?
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23.05.2022 19:42 Відповісти
Ходят слухи что ордынцы пригрозили Молдове крутыми проблемами молдаванской диаспоре в рф. В мордоре до сих пор очень много молдаван. Почти заложники.
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23.05.2022 20:58 Відповісти
бред кацапский а чего же они не припугнули проблемы украинцам в парашке?
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23.05.2022 22:09 Відповісти
Спроби усидіти одною сракою на двох базарах завжди закінчувалися ляпом мордою у гівно.
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24.05.2022 08:22 Відповісти
 
 