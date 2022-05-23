На сегодняшний день пять предприятий Укроборонпрома захвачены оккупантами

Пять предприятий государственного концерна "Укроборонпром" захвачены российскими захватчиками, документация по персоналу либо полностью уничтожена, либо к ней нет доступа.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает на официальном телеграм-канале ГК "Укроборонпром" по итогам брифинга.

"ГК "Укроборонпром" восстанавливает утраченные сведения о работниках предприятий, которые оказались либо на временно оккупированных территориях, либо подверглись враждебным разрушительным ракетным ударам. На сегодня 5 предприятий Концерна захвачены оккупантами, документация по персоналу либо полностью уничтожена, либо доступ к ней отсутствует. Таким работникам Концерн предложит работу на других объектах государственного ОПК, а также позаботится о выплате материальной помощи", - говорится в сообщении.

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Отмечается также, что Укроборонпром углубляет достигнутые на самом высоком политическом уровне договоренности со странами-партнерами. В частности, речь идет о кооперации по всем видам тяжелого вооружения: бронетехники, систем противовоздушной и противоракетной обороны, высокоточного вооружения.

За три месяца полномасштабной войны предприятия, производящие гражданскую продукцию, также перешли на военные рельсы. Украинский невоенный бизнес производит необходимые комплектующие, узлы и агрегаты; снабжает материалы и осваивает производство различных компонентов для ВВТ и спецтехники.