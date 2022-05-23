На сегодняшний день пять предприятий Укроборонпрома захвачены оккупантами
Пять предприятий государственного концерна "Укроборонпром" захвачены российскими захватчиками, документация по персоналу либо полностью уничтожена, либо к ней нет доступа.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает на официальном телеграм-канале ГК "Укроборонпром" по итогам брифинга.
"ГК "Укроборонпром" восстанавливает утраченные сведения о работниках предприятий, которые оказались либо на временно оккупированных территориях, либо подверглись враждебным разрушительным ракетным ударам. На сегодня 5 предприятий Концерна захвачены оккупантами, документация по персоналу либо полностью уничтожена, либо доступ к ней отсутствует. Таким работникам Концерн предложит работу на других объектах государственного ОПК, а также позаботится о выплате материальной помощи", - говорится в сообщении.
Отмечается также, что Укроборонпром углубляет достигнутые на самом высоком политическом уровне договоренности со странами-партнерами. В частности, речь идет о кооперации по всем видам тяжелого вооружения: бронетехники, систем противовоздушной и противоракетной обороны, высокоточного вооружения.
За три месяца полномасштабной войны предприятия, производящие гражданскую продукцию, также перешли на военные рельсы. Украинский невоенный бизнес производит необходимые комплектующие, узлы и агрегаты; снабжает материалы и осваивает производство различных компонентов для ВВТ и спецтехники.
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Ізюмськие підприємство виготовлення головок самонаведення до ракет сподіваюсь вивезли?
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3413658-rosijski-vijska-zahopili-stanicu-lugansku-krimske-i-markivku-golova-oblasnoi-vca.html#:~:text=%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96%20%D0%B2%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D0%B8%20%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8E%20%D0%9B%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%83 https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3413658-rosijski-vijska-zahopili-stanicu-lugansku
здають
Чонгар,Херсон,Бердянськ з портом та аєродромом...
або здани окупантам
поки бик-канов ганявся за Порошенко
готуймося до контрнаступу ?
как так??