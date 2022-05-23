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На сегодняшний день пять предприятий Укроборонпрома захвачены оккупантами

укроборонпром

Пять предприятий государственного концерна "Укроборонпром" захвачены российскими захватчиками, документация по персоналу либо полностью уничтожена, либо к ней нет доступа.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает на официальном телеграм-канале ГК "Укроборонпром" по итогам брифинга.

"ГК "Укроборонпром" восстанавливает утраченные сведения о работниках предприятий, которые оказались либо на временно оккупированных территориях, либо подверглись враждебным разрушительным ракетным ударам. На сегодня 5 предприятий Концерна захвачены оккупантами, документация по персоналу либо полностью уничтожена, либо доступ к ней отсутствует. Таким работникам Концерн предложит работу на других объектах государственного ОПК, а также позаботится о выплате материальной помощи", - говорится в сообщении.

Также читайте: СБУ задержала двух сотрудников одного из заводов "Укроборонпрома" по подозрению в причастности к ракетному удару по предприятию

Отмечается также, что Укроборонпром углубляет достигнутые на самом высоком политическом уровне договоренности со странами-партнерами. В частности, речь идет о кооперации по всем видам тяжелого вооружения: бронетехники, систем противовоздушной и противоракетной обороны, высокоточного вооружения.

За три месяца полномасштабной войны предприятия, производящие гражданскую продукцию, также перешли на военные рельсы. Украинский невоенный бизнес производит необходимые комплектующие, узлы и агрегаты; снабжает материалы и осваивает производство различных компонентов для ВВТ и спецтехники.

оккупация (10125) Укроборонпром (1238)


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Топ комментарии
+36
а как пел суровый Данилов, что все готовились, что даже ведомости не успели сохранить
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23.05.2022 17:40
+35
Тому що розумні керівники будують стратегічни пидприемства далі від кордонів , а дурні та мацковскі агенти- ближче до ворога
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23.05.2022 17:37
+35
ЕЩЁ надо все таки , не смотря на войну, выяснить фамилии руководителей, поставивших на первое место строительство дорог вдоль границ с рашей- видимо хотели ***** на блюдечке новую инфраструктуру сразу преподнести
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23.05.2022 17:39
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...а зруйнованих скільки?
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23.05.2022 17:35 Ответить
це не військова таємниця.
Ізюмськие підприємство виготовлення головок самонаведення до ракет сподіваюсь вивезли?
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23.05.2022 19:15 Ответить
Або так або в білорусів тепловіхори для Стугн закупляти...
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23.05.2022 19:55 Ответить
Тому що розумні керівники будують стратегічни пидприемства далі від кордонів , а дурні та мацковскі агенти- ближче до ворога
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23.05.2022 17:37 Ответить
ЕЩЁ надо все таки , не смотря на войну, выяснить фамилии руководителей, поставивших на первое место строительство дорог вдоль границ с рашей- видимо хотели ***** на блюдечке новую инфраструктуру сразу преподнести
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23.05.2022 17:39 Ответить
Фамилии руководителей -
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23.05.2022 17:49 Ответить
Президент відкрив міст у Станиці Луганській

https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3413658-rosijski-vijska-zahopili-stanicu-lugansku-krimske-i-markivku-golova-oblasnoi-vca.html#:~:text=%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96%20%D0%B2%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D0%B8%20%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8E%20%D0%9B%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%83 https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3413658-rosijski-vijska-zahopili-stanicu-lugansku
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23.05.2022 18:05 Ответить
По якому рашисти з 3.30 пробігли на "тиграх"!Насправді - це блюзнірство.А мже й гарше
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23.05.2022 18:18 Ответить
а китрі
здають
Чонгар,Херсон,Бердянськ з портом та аєродромом...
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23.05.2022 17:43 Ответить
І про дороги на схід і заводи укроборонпрому на сході говорилося з початку пришестя пабєданосца...
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23.05.2022 17:52 Ответить
Це зовсім нонсенс. На сьогодні досить
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23.05.2022 17:37 Ответить
а как пел суровый Данилов, что все готовились, что даже ведомости не успели сохранить
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23.05.2022 17:40 Ответить
захоплені??
або здани окупантам
поки бик-канов ганявся за Порошенко
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23.05.2022 17:41 Ответить
"про*бали"(с)... можна спробувати Гундоса Боневтіка з шампурами на деблокаду відправити, це ще той "побєдун"
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23.05.2022 17:44 Ответить
Евакуювати, слабо було!?
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23.05.2022 17:44 Ответить
Шашликти,відосіки,піар,... ,Недо Країни
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23.05.2022 18:01 Ответить
Вони,нелохи,не змогли по своєму шоуменському розуму щось путне зробити,бо ніякої вигоди з евакуації не було,а одні збитки!І як їх тепер далі терпіти?
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23.05.2022 18:08 Ответить
та казали вже,що деякі навіть почали працювати на ворога,Україна замовлень не робила, а тут росіюшка прийшла і натє...
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23.05.2022 17:44 Ответить
що коментувати??? що до останнього не вірилось в війну і чекали шашликів? що сердилися на "панікерів і нагнєтателів", які попереджали за 3 місяці до війни про необхідність готуватися до найгіршого і хоч шось робити з документацією і архівами.... ну так пізно вже про це голосити...
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23.05.2022 17:45 Ответить
Останні три роки не закупляли зброї для ЗСУ все через Порошенко,сам Медведчук сказав!
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23.05.2022 17:49 Ответить
та да... а хто ж ще винен?? ))) він жеж гроші усі на дороги витратив...
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23.05.2022 19:49 Ответить
Та я вас умоляю, три года тому назад 100% предприятий Укроборонпром захватили пророссийские ЗЕлёныйе БениноАхметовские глисты. И начали работать на наше уничтожение.
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23.05.2022 17:45 Ответить
Да, да, а еще толстый поц Юрко Гусев (погоняло в ОП "Ржавчик") за свою некомпетентность, халатность, нерешительность, в результате которой Украина потеряла единственный в мире АН-225 " Мрия", должен быть уволен как минимум, а в идеале уголовное дело.
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23.05.2022 17:46 Ответить
Хто ж його звільнить а тим більш посадить, ну ви чудні.
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23.05.2022 17:58 Ответить
100%! За время 2-й мировой войны из Украины были эвакуированы полностью сотни, тысячи предприятий, а в этой войне "Укроборонпром" не только не смог эвакуировать ни одного предприятия, но даже не успел вывезти документацию! Почему нет кадровых решений?
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23.05.2022 17:58 Ответить
ну просто "про#балі".....
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23.05.2022 18:13 Ответить
это они так называют измену или саботаж
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23.05.2022 22:29 Ответить
Да потому что весь этот цирк спланированный ,,,Если кто помнит Зеленский хотел подписать Минск, но к нему пришли люди с Азова и сказали, что не дай бог ты подпишеш тебя на валах вынесут ,потому Путин понел что пока в Украине есть националисты Зелю не как не заставить делать то что он должен делать, потому что его уберут сразу националисты, а потом надо будет опять искать агента 007 потому что Ермак без Зели это не то,,,на его место а не дай бог Порошенко верне́тся ,,,,тогда вообще пи...дец, вся Библия нафуй летит!!!!! потому и начели специальную операцию ,убрать и зачистить националистов, вот где делся Ярош не слышно и не видно один Арестович ******** задушевник кругом
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23.05.2022 18:15 Ответить
Ви хочете кадрових рішень від тих, хто цих кадрів призначав?
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23.05.2022 20:40 Ответить
Мене цікавить,хоч хто виконав посадові обо'вязки??? Відносно документації. Чи всі зеленські???
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23.05.2022 17:58 Ответить
Шось за багато "добрих" новин за останні дні - 90% льотного складу загинули в Маріуполі, 95 % Луганської області окуповані, на Донбасі гине 50-100 військових в день, ворог знов наступає на Харків, на Зміїний понавезли ППО і РСЗВ , Кримський міст і кораблі діставати нічим , підприємства МО захоплені , зерно спіжене, ракети влучають в повні казарми , паливо проблєма, доляри па40....
готуймося до контрнаступу ?
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23.05.2022 18:12 Ответить
Надо задать вопрос,,,Залужный ,,,,а что молчим???ну хоть бы выступил и сказал что то по этому поводу ,когда Херсон возвращать собираетесь ???? Ждёте 1июня когда с Белоруссии опять наступление начне́тся ,а потом опять отмазки,,, типо надо копить оружие ,а орки тем временем Запороже возьмут под контроль ,и что дальше,,,,,
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23.05.2022 18:33 Ответить
Ну шо ви всі вцепилися в президента як реп"яхи, у нього стільки клопотів, він про державу думає вдень і вночі 24х7. Читали, що лєнка втулила в пресі: вона 3 місяці чоловіка не бачила. Сьогодні він зайнятий .... марки штампує у головного поштмейстера, це повний капец, орки до Лимана рвуться, укріплення зводять в Херсоні, знову б"ють ракетами по всіх містах, а йому бл.... пуньки в голові. А де штаб верховного, де ставка, хто приймає стратегічні рішення??? Які підприємства, який оборонпром??? Ви про що??? Один патронний завод був у Лисичанську і не працював...., другий завод просрали (забули що проплатили за американську лінію по виготовленню ***********), там Наєм рулить, навіщо верховному цим мізки засмічувати, вся оборонна інфраструктура під загрозою знищення ..... а він марки гасить на дозвіллі...
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23.05.2022 18:32 Ответить
ну ты скотина кацпаская - твой зелебоб сдал страну и залил ее кровью
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23.05.2022 22:31 Ответить
От тільки сам УОП був захоплений окупантами вже дуже давно...
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23.05.2022 20:14 Ответить
Питання їх знищили або підірвали чи сдали окупанту?
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23.05.2022 21:48 Ответить
ненавижу зеленского
как так??
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23.05.2022 21:55 Ответить
От же ш лошари...оборонпром не зміг захистити сам себе, а ми тут сподіваємося на наш захист....сюр, триндець, абсурд, зрада,ганьба ....тьфу *** кончені!
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23.05.2022 23:25 Ответить
 
 