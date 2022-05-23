На сьогодні п'ять підприємств Укроборонпрому захоплені окупантами

П’ять підприємств державного концерну "Укроборонпром" захоплені російськими загарбниками, документація щодо персоналу або повністю знищена, або до неї немає доступу.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє на офіційному телеграм-каналі ДК "Укроборонпром" за підсумками брифінгу.

"ДК "Укроборонпром" відновлює втрачені відомості про працівників підприємств, які опинились або на тимчасово окупованих територіях, або зазнали ворожих руйнівних ракетних ударів. На сьогодні 5 підприємств Концерну захоплені окупантами, документація щодо персоналу або повністю знищена, або доступ до неї відсутній. Таким працівникам Концерн запропонує роботу на інших об'єктах державного ОПК, а також подбає про виплату матеріальної допомоги", - сказано в повідомленні.

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Зазначається також, що Укроборонпром поглиблює досягнуті на найвищому політичному рівні домовленості з країнами-партнерами. Зокрема йдеться про кооперацію за усіма видами важкого озброєння: бронетехніки, систем протиповітряної та протиракетної оборони, високоточного озброєння.

За три місяці повномасштабної війни підприємства, які виготовляють цивільну продукцію, також перейшли на військові рейки. Український невійськовий бізнес виготовляє необхідні комплектуючі, вузли та агрегати; постачає матеріали та освоює виробництво різних компонентів для ОВТ і спецтехніки.