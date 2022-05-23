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На сьогодні п'ять підприємств Укроборонпрому захоплені окупантами

укроборонпром

П’ять підприємств державного концерну "Укроборонпром" захоплені російськими загарбниками, документація щодо персоналу або повністю знищена, або до неї немає доступу.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє на офіційному телеграм-каналі ДК "Укроборонпром" за підсумками брифінгу.

"ДК "Укроборонпром" відновлює втрачені відомості про працівників підприємств, які опинились або на тимчасово окупованих територіях, або зазнали ворожих руйнівних ракетних ударів. На сьогодні 5 підприємств Концерну захоплені окупантами, документація щодо персоналу або повністю знищена, або доступ до неї відсутній. Таким працівникам Концерн запропонує роботу на інших об'єктах державного ОПК, а також подбає про виплату матеріальної допомоги", - сказано в повідомленні.

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Зазначається також, що Укроборонпром поглиблює досягнуті на найвищому політичному рівні домовленості з країнами-партнерами. Зокрема йдеться про кооперацію за усіма видами важкого озброєння: бронетехніки, систем протиповітряної та протиракетної оборони, високоточного озброєння.

За три місяці повномасштабної війни підприємства, які виготовляють цивільну продукцію, також перейшли на військові рейки. Український невійськовий бізнес виготовляє необхідні комплектуючі, вузли та агрегати; постачає матеріали та освоює виробництво різних компонентів для ОВТ і спецтехніки.

Автор: 

окупація (6675) Укроборонпром (1732)


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Топ коментарі
+36
а как пел суровый Данилов, что все готовились, что даже ведомости не успели сохранить
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23.05.2022 17:40
+35
Тому що розумні керівники будують стратегічни пидприемства далі від кордонів , а дурні та мацковскі агенти- ближче до ворога
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23.05.2022 17:37
+35
ЕЩЁ надо все таки , не смотря на войну, выяснить фамилии руководителей, поставивших на первое место строительство дорог вдоль границ с рашей- видимо хотели ***** на блюдечке новую инфраструктуру сразу преподнести
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23.05.2022 17:39
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...а зруйнованих скільки?
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23.05.2022 17:35 Відповісти
це не військова таємниця.
Ізюмськие підприємство виготовлення головок самонаведення до ракет сподіваюсь вивезли?
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23.05.2022 19:15 Відповісти
Або так або в білорусів тепловіхори для Стугн закупляти...
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23.05.2022 19:55 Відповісти
Тому що розумні керівники будують стратегічни пидприемства далі від кордонів , а дурні та мацковскі агенти- ближче до ворога
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23.05.2022 17:37 Відповісти
ЕЩЁ надо все таки , не смотря на войну, выяснить фамилии руководителей, поставивших на первое место строительство дорог вдоль границ с рашей- видимо хотели ***** на блюдечке новую инфраструктуру сразу преподнести
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23.05.2022 17:39 Відповісти
Фамилии руководителей -
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23.05.2022 17:49 Відповісти
Президент відкрив міст у Станиці Луганській

https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3413658-rosijski-vijska-zahopili-stanicu-lugansku-krimske-i-markivku-golova-oblasnoi-vca.html#:~:text=%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96%20%D0%B2%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D0%B8%20%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8E%20%D0%9B%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%83 https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3413658-rosijski-vijska-zahopili-stanicu-lugansku
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23.05.2022 18:05 Відповісти
По якому рашисти з 3.30 пробігли на "тиграх"!Насправді - це блюзнірство.А мже й гарше
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23.05.2022 18:18 Відповісти
а китрі
здають
Чонгар,Херсон,Бердянськ з портом та аєродромом...
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23.05.2022 17:43 Відповісти
І про дороги на схід і заводи укроборонпрому на сході говорилося з початку пришестя пабєданосца...
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23.05.2022 17:52 Відповісти
Це зовсім нонсенс. На сьогодні досить
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23.05.2022 17:37 Відповісти
а как пел суровый Данилов, что все готовились, что даже ведомости не успели сохранить
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23.05.2022 17:40 Відповісти
захоплені??
або здани окупантам
поки бик-канов ганявся за Порошенко
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23.05.2022 17:41 Відповісти
"про*бали"(с)... можна спробувати Гундоса Боневтіка з шампурами на деблокаду відправити, це ще той "побєдун"
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23.05.2022 17:44 Відповісти
Евакуювати, слабо було!?
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23.05.2022 17:44 Відповісти
Шашликти,відосіки,піар,... ,Недо Країни
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23.05.2022 18:01 Відповісти
Вони,нелохи,не змогли по своєму шоуменському розуму щось путне зробити,бо ніякої вигоди з евакуації не було,а одні збитки!І як їх тепер далі терпіти?
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23.05.2022 18:08 Відповісти
та казали вже,що деякі навіть почали працювати на ворога,Україна замовлень не робила, а тут росіюшка прийшла і натє...
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23.05.2022 17:44 Відповісти
що коментувати??? що до останнього не вірилось в війну і чекали шашликів? що сердилися на "панікерів і нагнєтателів", які попереджали за 3 місяці до війни про необхідність готуватися до найгіршого і хоч шось робити з документацією і архівами.... ну так пізно вже про це голосити...
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23.05.2022 17:45 Відповісти
Останні три роки не закупляли зброї для ЗСУ все через Порошенко,сам Медведчук сказав!
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23.05.2022 17:49 Відповісти
та да... а хто ж ще винен?? ))) він жеж гроші усі на дороги витратив...
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23.05.2022 19:49 Відповісти
Та я вас умоляю, три года тому назад 100% предприятий Укроборонпром захватили пророссийские ЗЕлёныйе БениноАхметовские глисты. И начали работать на наше уничтожение.
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23.05.2022 17:45 Відповісти
Да, да, а еще толстый поц Юрко Гусев (погоняло в ОП "Ржавчик") за свою некомпетентность, халатность, нерешительность, в результате которой Украина потеряла единственный в мире АН-225 " Мрия", должен быть уволен как минимум, а в идеале уголовное дело.
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23.05.2022 17:46 Відповісти
Хто ж його звільнить а тим більш посадить, ну ви чудні.
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23.05.2022 17:58 Відповісти
100%! За время 2-й мировой войны из Украины были эвакуированы полностью сотни, тысячи предприятий, а в этой войне "Укроборонпром" не только не смог эвакуировать ни одного предприятия, но даже не успел вывезти документацию! Почему нет кадровых решений?
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23.05.2022 17:58 Відповісти
ну просто "про#балі".....
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23.05.2022 18:13 Відповісти
это они так называют измену или саботаж
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23.05.2022 22:29 Відповісти
Да потому что весь этот цирк спланированный ,,,Если кто помнит Зеленский хотел подписать Минск, но к нему пришли люди с Азова и сказали, что не дай бог ты подпишеш тебя на валах вынесут ,потому Путин понел что пока в Украине есть националисты Зелю не как не заставить делать то что он должен делать, потому что его уберут сразу националисты, а потом надо будет опять искать агента 007 потому что Ермак без Зели это не то,,,на его место а не дай бог Порошенко верне́тся ,,,,тогда вообще пи...дец, вся Библия нафуй летит!!!!! потому и начели специальную операцию ,убрать и зачистить националистов, вот где делся Ярош не слышно и не видно один Арестович ******** задушевник кругом
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23.05.2022 18:15 Відповісти
Ви хочете кадрових рішень від тих, хто цих кадрів призначав?
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23.05.2022 20:40 Відповісти
Мене цікавить,хоч хто виконав посадові обо'вязки??? Відносно документації. Чи всі зеленські???
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23.05.2022 17:58 Відповісти
Шось за багато "добрих" новин за останні дні - 90% льотного складу загинули в Маріуполі, 95 % Луганської області окуповані, на Донбасі гине 50-100 військових в день, ворог знов наступає на Харків, на Зміїний понавезли ППО і РСЗВ , Кримський міст і кораблі діставати нічим , підприємства МО захоплені , зерно спіжене, ракети влучають в повні казарми , паливо проблєма, доляри па40....
готуймося до контрнаступу ?
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23.05.2022 18:12 Відповісти
Надо задать вопрос,,,Залужный ,,,,а что молчим???ну хоть бы выступил и сказал что то по этому поводу ,когда Херсон возвращать собираетесь ???? Ждёте 1июня когда с Белоруссии опять наступление начне́тся ,а потом опять отмазки,,, типо надо копить оружие ,а орки тем временем Запороже возьмут под контроль ,и что дальше,,,,,
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23.05.2022 18:33 Відповісти
Ну шо ви всі вцепилися в президента як реп"яхи, у нього стільки клопотів, він про державу думає вдень і вночі 24х7. Читали, що лєнка втулила в пресі: вона 3 місяці чоловіка не бачила. Сьогодні він зайнятий .... марки штампує у головного поштмейстера, це повний капец, орки до Лимана рвуться, укріплення зводять в Херсоні, знову б"ють ракетами по всіх містах, а йому бл.... пуньки в голові. А де штаб верховного, де ставка, хто приймає стратегічні рішення??? Які підприємства, який оборонпром??? Ви про що??? Один патронний завод був у Лисичанську і не працював...., другий завод просрали (забули що проплатили за американську лінію по виготовленню ***********), там Наєм рулить, навіщо верховному цим мізки засмічувати, вся оборонна інфраструктура під загрозою знищення ..... а він марки гасить на дозвіллі...
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23.05.2022 18:32 Відповісти
ну ты скотина кацпаская - твой зелебоб сдал страну и залил ее кровью
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23.05.2022 22:31 Відповісти
От тільки сам УОП був захоплений окупантами вже дуже давно...
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23.05.2022 20:14 Відповісти
Питання їх знищили або підірвали чи сдали окупанту?
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23.05.2022 21:48 Відповісти
ненавижу зеленского
как так??
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23.05.2022 21:55 Відповісти
От же ш лошари...оборонпром не зміг захистити сам себе, а ми тут сподіваємося на наш захист....сюр, триндець, абсурд, зрада,ганьба ....тьфу *** кончені!
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23.05.2022 23:25 Відповісти
 
 