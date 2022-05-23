РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11202 посетителя онлайн
Новости Война
11 970 10

В трех областях Украины вводятся ограничения на передвижение возле границы

прикордонники,кордон,держприкордонслужба

На севере Житомирской, Киевской и Ривненской областей вводится запрет на любые передвижения гражданских лиц ближе чем за километр до госграницы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Вводятся ограничения на севере Житомирской, Киевской и Ривненской областей. Запрещены любые передвижения гражданских ближе, чем за километр к госгранице, кроме территории населенных пунктов", - говорится в сообщении.

Как отмечается, ограничения начинают действовать с 23 мая до окончания военного положения.

Читайте: В Беларуси продолжили военные учения на границе с Украиной до конца мая

граница (5260) Киевская область (4118) Житомирская область (1388) Ровенская область (1231)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+9
показать весь комментарий
23.05.2022 18:11
+3
показать весь комментарий
23.05.2022 18:12
+3
Мінування? Якщо так - то правильно, бо до бульбашів довіри небагато.
показать весь комментарий
23.05.2022 19:22
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
"Заборонено будь-які пересування цивільних ближче, ніж за кілометр до держкордонy"

Здається, що зону варто було б розширити.
показать весь комментарий
23.05.2022 18:05 Ответить
показать весь комментарий
23.05.2022 18:11 Ответить
555 баллов этому абхазцу, сбежавшему от войны в Украину и развязать полномасштабную войну и десятки тысяч.
показать весь комментарий
23.05.2022 18:25 Ответить
Это вы слуги-уроды, всё прожираете!
показать весь комментарий
23.05.2022 19:06 Ответить
А де зараз ця говоряща мавпа? Щось не чути його...
показать весь комментарий
23.05.2022 19:53 Ответить
показать весь комментарий
23.05.2022 18:12 Ответить
Мінування? Якщо так - то правильно, бо до бульбашів довіри небагато.
показать весь комментарий
23.05.2022 19:22 Ответить
По всій лінії кордону з Білоруссю, та по всій лінії кордону з орками треба ввести цей стан, і мни,міни,міни. Ну а хто телепень, то значить не всіх дурних війна...
показать весь комментарий
23.05.2022 19:35 Ответить
Очень хорошо. Нельзя пропускать ДРГ и для этого нужно убрать всех людей оттуда, чтобы было проще вычислять бандитов. А также защитить мирных жителей от преступлений.

Но не надо строить тут Китайскую стену. Надо защититься от блицкрига с прорывом мехколонны на сотню км и ПВО иметь. А если будет нападение техникой, то это же объявление войны, то есть можно пойти и их атаковать. В ОДКБ уже ясно дали понять, что им никто не поможет. И захват бульбашей как раз откроет настоящий второй фронт. Провокация в Польше с якобы нападением из Беларуси и взять их в мешок, армия тогда сразу перейдет на нашу сторону и можно будет сделать мощный прорыв и по Москве, и по Петербургу за 2 суток. То есть вполне стоит дать шанс открыто напасть, лишь бы не допустить глубого прорыва, с чем справятся баррикады и мины, притом мины направленного действия, кумулятивные, из леса с камерами наблюдения на дереве в глубине леса, чтобы мины грейдером разминирующим не прочистить и вжарить по колонне.
показать весь комментарий
23.05.2022 21:39 Ответить
 
 