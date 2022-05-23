В трех областях Украины вводятся ограничения на передвижение возле границы
На севере Житомирской, Киевской и Ривненской областей вводится запрет на любые передвижения гражданских лиц ближе чем за километр до госграницы.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Вводятся ограничения на севере Житомирской, Киевской и Ривненской областей. Запрещены любые передвижения гражданских ближе, чем за километр к госгранице, кроме территории населенных пунктов", - говорится в сообщении.
Как отмечается, ограничения начинают действовать с 23 мая до окончания военного положения.
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Здається, що зону варто було б розширити.
Но не надо строить тут Китайскую стену. Надо защититься от блицкрига с прорывом мехколонны на сотню км и ПВО иметь. А если будет нападение техникой, то это же объявление войны, то есть можно пойти и их атаковать. В ОДКБ уже ясно дали понять, что им никто не поможет. И захват бульбашей как раз откроет настоящий второй фронт. Провокация в Польше с якобы нападением из Беларуси и взять их в мешок, армия тогда сразу перейдет на нашу сторону и можно будет сделать мощный прорыв и по Москве, и по Петербургу за 2 суток. То есть вполне стоит дать шанс открыто напасть, лишь бы не допустить глубого прорыва, с чем справятся баррикады и мины, притом мины направленного действия, кумулятивные, из леса с камерами наблюдения на дереве в глубине леса, чтобы мины грейдером разминирующим не прочистить и вжарить по колонне.