В трех областях Украины вводятся ограничения на передвижение возле границы

На севере Житомирской, Киевской и Ривненской областей вводится запрет на любые передвижения гражданских лиц ближе чем за километр до госграницы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Вводятся ограничения на севере Житомирской, Киевской и Ривненской областей. Запрещены любые передвижения гражданских ближе, чем за километр к госгранице, кроме территории населенных пунктов", - говорится в сообщении.

Как отмечается, ограничения начинают действовать с 23 мая до окончания военного положения.

Читайте: В Беларуси продолжили военные учения на границе с Украиной до конца мая