У трьох областях України запроваджують обмеження на пересування біля кордону

На півночі Житомирської, Київської та Рівненської областей запроваджується заборона на будь-які пересування цивільних осіб ближче, ніж за кілометр до держкордону.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Вводяться обмеження на півночі Житомирської, Київської та Рівненської областей. Заборонено будь-які пересування цивільних ближче, ніж за кілометр до держкордону, окрім території населених пунктів", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, обмеження починають діяти з 23 травня до закінчення воєнного стану.

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