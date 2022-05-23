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У трьох областях України запроваджують обмеження на пересування біля кордону

прикордонники,кордон,держприкордонслужба

На півночі Житомирської, Київської та Рівненської областей запроваджується заборона на будь-які пересування цивільних осіб ближче, ніж за кілометр до держкордону.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Вводяться обмеження на півночі Житомирської, Київської та Рівненської областей. Заборонено будь-які пересування цивільних ближче, ніж за кілометр до держкордону, окрім території населених пунктів", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, обмеження починають діяти з 23 травня до закінчення воєнного стану.

Також читайте: Ділянку українсько-білоруського кордону укріплюють на Житомирщині, - Сухомлин

Автор: 

кордон (4754) Київська область (4007) Житомирська область (1259) Рівненська область (1173)


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Топ коментарі
+9
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23.05.2022 18:11
+3
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23.05.2022 18:12
+3
Мінування? Якщо так - то правильно, бо до бульбашів довіри небагато.
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23.05.2022 19:22
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"Заборонено будь-які пересування цивільних ближче, ніж за кілометр до держкордонy"

Здається, що зону варто було б розширити.
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23.05.2022 18:05 Відповісти
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23.05.2022 18:11 Відповісти
555 баллов этому абхазцу, сбежавшему от войны в Украину и развязать полномасштабную войну и десятки тысяч.
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23.05.2022 18:25 Відповісти
Это вы слуги-уроды, всё прожираете!
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23.05.2022 19:06 Відповісти
А де зараз ця говоряща мавпа? Щось не чути його...
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23.05.2022 19:53 Відповісти
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23.05.2022 18:12 Відповісти
Мінування? Якщо так - то правильно, бо до бульбашів довіри небагато.
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23.05.2022 19:22 Відповісти
По всій лінії кордону з Білоруссю, та по всій лінії кордону з орками треба ввести цей стан, і мни,міни,міни. Ну а хто телепень, то значить не всіх дурних війна...
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23.05.2022 19:35 Відповісти
Очень хорошо. Нельзя пропускать ДРГ и для этого нужно убрать всех людей оттуда, чтобы было проще вычислять бандитов. А также защитить мирных жителей от преступлений.

Но не надо строить тут Китайскую стену. Надо защититься от блицкрига с прорывом мехколонны на сотню км и ПВО иметь. А если будет нападение техникой, то это же объявление войны, то есть можно пойти и их атаковать. В ОДКБ уже ясно дали понять, что им никто не поможет. И захват бульбашей как раз откроет настоящий второй фронт. Провокация в Польше с якобы нападением из Беларуси и взять их в мешок, армия тогда сразу перейдет на нашу сторону и можно будет сделать мощный прорыв и по Москве, и по Петербургу за 2 суток. То есть вполне стоит дать шанс открыто напасть, лишь бы не допустить глубого прорыва, с чем справятся баррикады и мины, притом мины направленного действия, кумулятивные, из леса с камерами наблюдения на дереве в глубине леса, чтобы мины грейдером разминирующим не прочистить и вжарить по колонне.
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23.05.2022 21:39 Відповісти
 
 