У трьох областях України запроваджують обмеження на пересування біля кордону
На півночі Житомирської, Київської та Рівненської областей запроваджується заборона на будь-які пересування цивільних осіб ближче, ніж за кілометр до держкордону.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Вводяться обмеження на півночі Житомирської, Київської та Рівненської областей. Заборонено будь-які пересування цивільних ближче, ніж за кілометр до держкордону, окрім території населених пунктів", - йдеться в повідомленні.
Як зазначається, обмеження починають діяти з 23 травня до закінчення воєнного стану.
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Здається, що зону варто було б розширити.
Но не надо строить тут Китайскую стену. Надо защититься от блицкрига с прорывом мехколонны на сотню км и ПВО иметь. А если будет нападение техникой, то это же объявление войны, то есть можно пойти и их атаковать. В ОДКБ уже ясно дали понять, что им никто не поможет. И захват бульбашей как раз откроет настоящий второй фронт. Провокация в Польше с якобы нападением из Беларуси и взять их в мешок, армия тогда сразу перейдет на нашу сторону и можно будет сделать мощный прорыв и по Москве, и по Петербургу за 2 суток. То есть вполне стоит дать шанс открыто напасть, лишь бы не допустить глубого прорыва, с чем справятся баррикады и мины, притом мины направленного действия, кумулятивные, из леса с камерами наблюдения на дереве в глубине леса, чтобы мины грейдером разминирующим не прочистить и вжарить по колонне.