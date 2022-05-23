В ВСУ заявили о вероятной ликвидации российского генерала возле Попасной
Вооруженные силы Украины сообщают, что украинские десантники, вероятно, ликвидировали генерал-майора ВС РФ возле Попасной в Луганской области.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом идет речь в сообщении, опубликованном в телеграм-канале ВСУ в понедельник, 23 мая.
"У Попасной наши десантники, вероятно, ликвидировали российского генерала", - говорится в сообщении.
Предполагают, что погибший, о котором идет речь, это Канамат Хусеевич Боташев – генерал-майор вооруженных сил Российской Федерации.
Указано, что информация уточняется.
Также опубликовано фото вероятно ликвидированного российского генерала.
Топ комментарии
+21 Mikki Mouse
показать весь комментарий23.05.2022 19:07
+16 Михаил Сомов #454446
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+13 Andrij Shaman
показать весь комментарий23.05.2022 19:03
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Слава Україні і ЗСУ!
Нам і полковника вистачить...
тільки в мацкалів може таке бути..
як його в дитинстві звали?? кономатюк!!- дуже ніжно....