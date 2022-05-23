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Новости
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В ВСУ заявили о вероятной ликвидации российского генерала возле Попасной

генерал,рф,боташев

Вооруженные силы Украины сообщают, что украинские десантники, вероятно, ликвидировали генерал-майора ВС РФ возле Попасной в Луганской области.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом идет речь в сообщении, опубликованном в телеграм-канале ВСУ в понедельник, 23 мая.

"У Попасной наши десантники, вероятно, ликвидировали российского генерала", - говорится в сообщении.

Предполагают, что погибший, о котором идет речь, это Канамат Хусеевич Боташев – генерал-майор вооруженных сил Российской Федерации.

Указано, что информация уточняется.

Также читайте: Украинские воины уничтожили до 10 российских генералов, - глава Управления оборонной разведки США Беррьер

Также опубликовано фото вероятно ликвидированного российского генерала.

В ВСУ заявили о вероятной ликвидации российского генерала возле Попасной 01

армия РФ (19106) ликвидация (3502) ВСУ (6558) генерал (66)


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Топ комментарии
+21
Ну, що ж - у полку Кабздона "пополнєніє".
Ласкаво просимо до пекла!
Слава Україні і ЗСУ!
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23.05.2022 19:07
+16
Еще один тюрок голубых кровей. Нашел свой канамат в посадке на Лунанщине...
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23.05.2022 19:02
+13
Земля бетоном...
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23.05.2022 19:03
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Героям слава. https://www.reddit.com/r/ukraina/comments/uw18sd/лендліз/?utm_source=share&utm_medium=web2x&context=3
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23.05.2022 18:57 Ответить
https://www.reddit.com/r/ukraina/comments/uw18sd/%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%BB%D1%96%D0%B7/?utm_source=share&utm_medium=web2x&context=3 https://www.reddit.com/r/ukraina/comments/uw18sd/%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%BB%D1%96%D0%B7/?utm_source=share&utm_medium=web2x&context=3


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23.05.2022 19:00 Ответить
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23.05.2022 20:52 Ответить
Зачётная была шляпа.
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23.05.2022 19:00 Ответить
козырёк маловат, по долгу службы там должен быть типа "аэродром".
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23.05.2022 19:06 Ответить
Еще один тюрок голубых кровей. Нашел свой канамат в посадке на Лунанщине...
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23.05.2022 19:02 Ответить
Земля бетоном...
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23.05.2022 19:03 Ответить
Этот толпойоп в своё время умудрился угробить боевой каZZаполёт. Теперь пошёл вслед за ним.
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23.05.2022 19:06 Ответить
Ну, що ж - у полку Кабздона "пополнєніє".
Ласкаво просимо до пекла!
Слава Україні і ЗСУ!
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23.05.2022 19:07 Ответить
Сдохло падло
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23.05.2022 19:08 Ответить
Фамилия и имя как у настоящего дегенерата и ублюдка. Если убили то пусть идет нахй на концерт кобзона в том темном зазеркалье
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23.05.2022 19:13 Ответить
Якого хріна генерал на "грачі" (СУ-25) літав?
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23.05.2022 19:14 Ответить
Там у того генерала цікава історія - він не вперше бере літак "політати". В 2013 так політав, що розбив Су-27 і за це був звільнений у запас. Тепер його очевидно призвали і він знову взявся за своє...
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23.05.2022 19:18 Ответить
Та ще й у 63 роки
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23.05.2022 19:22 Ответить
наемник
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23.05.2022 20:46 Ответить
Орки явные наследники РККА которая также бездарно гробила свой командный состав. Если память не изменяет то одних лейтенантов положили свыше 200 тысяч, а младших и старших лейтенантов по 150 тыс.
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23.05.2022 19:15 Ответить
Хоча б правдою було.., давненько вже генералів не били..
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23.05.2022 19:17 Ответить
Добре якщо так.
Нам і полковника вистачить...
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23.05.2022 19:17 Ответить
Этот генерал паламался, подавайте следующего!
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23.05.2022 19:19 Ответить
Канамат хусеевич баташев... Русский, на все 100000500% русский! Твою с...ка, б...дь на х...й мать, русский!!! Русскее просто не бывает! Принес нам "русский мир"! Сородич шойги??
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23.05.2022 19:21 Ответить
Русский, но прозвище похоже башкирское.
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23.05.2022 19:37 Ответить
какой то он баташев совсем руський, точно брат украинца - настоящий славянин
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23.05.2022 19:27 Ответить
Эх, надо бы побольше и почаще, такой мрази зачистить, вот это было бы здорово!
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23.05.2022 19:30 Ответить
https://novgaz-rzn.ru/nomer24032022_10/5847.html Список ликвидированых лаптеногих выпускников Рязанского училища ВДВ...
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23.05.2022 19:33 Ответить
пролистал страниц десять этого журнала-да уж совсем "потерь нет".И это только рязанская область
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23.05.2022 21:21 Ответить
шел правильным курсом. приземлился в аду . по плану пуйла.
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23.05.2022 19:58 Ответить
нуй імячко!!
тільки в мацкалів може таке бути..
як його в дитинстві звали?? кономатюк!!- дуже ніжно....
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23.05.2022 20:21 Ответить
ТАК ХЙЛУ КРОМЕ СЕБЯ ГОВНОКОМАНДУЮЩЕГО НИКТО НЕ НУЖЕН !)
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23.05.2022 21:33 Ответить
И опять чучмек.
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23.05.2022 22:11 Ответить
 
 