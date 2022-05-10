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Новости Агрессия России против Украины Война
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Украинские воины уничтожили до 10 российских генералов, - глава Управления оборонной разведки США Беррьер

генерал,фролов

Украина уничтожила от восьми до десяти российских генералов во время войны в Украине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на CNN, об этом сообщил во вторник в Комитете Сената по вопросам вооруженных сил генерал-лейтенант Скотт Беррьер, глава Управления оборонной разведки США.

Американские чиновники внимательно следили за ростом числа погибших генералов у российских военных — чрезвычайно высокий показатель для современных военных, значительно превышающий число американских генералов, утраченных в течение 20 лет конфликта в Афганистане.

Некоторые американские чиновники объясняют эту нетипично высокую цифру частично разведывательной поддержкой, оказанной Соединенными Штатами, в то время как другие считают, что это связано с тем, что российские генералы вынуждены действовать гораздо глубже в зоне конфликта, чем обычно можно было бы ожидать, чтобы мотивировать их войска.

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"Тот ли факт, что Россия теряет всех этих генералов, говорит вам о том, что этим генералам приходится идти вперед, чтобы обеспечить исполнение своих приказов?" – спросил сенатор от Республиканской партии Арканзаса Том Коттон.

"Да", – сказал глава генерал-лейтенант Скотт Беррьер.

В общем, Беррьер сказал, что Украина лучше готова к участию в конфликте мотивированных солдат, даже если ее войска намного меньше, чем российские силы.

"Я думаю, что украинцы правы с точки зрения выносливости и того, как они сталкиваются с защитой своей нации", – сказал Беррьер. "Я не уверен, что русские солдаты из дальних русских военных округов действительно это понимают".

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армия РФ (19703) разведка (4195) генерал (66)


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Топ комментарии
+9
Мор елітних кацапських свиней в Україні має тривати...
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10.05.2022 19:31 Ответить
+9
Ко-ко-дыровского любовника магу тушаева даже не посчитали
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10.05.2022 19:34 Ответить
+8
Кадирка швидко знайшов іншу...

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10.05.2022 19:46 Ответить
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Мор елітних кацапських свиней в Україні має тривати...
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10.05.2022 19:31 Ответить
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10.05.2022 19:31 Ответить
А это уже наши удары по центрам принятия решений и соответственно пышные похороны очередного потерявшегося Хинирала "2-й армии мира". Долг платежём красен как говорится
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10.05.2022 19:32 Ответить
РОГ - РОссійскійГєнєрал.
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10.05.2022 19:34 Ответить
Ко-ко-дыровского любовника магу тушаева даже не посчитали
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10.05.2022 19:34 Ответить
Кадирка швидко знайшов іншу...

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10.05.2022 19:46 Ответить
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10.05.2022 20:27 Ответить
А кто этих овейобов считает?
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10.05.2022 19:56 Ответить
Так основний там " бункерний єфрейтор " .
Отого потрібно завалити.
....
Слава нації
Смерть москалям
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10.05.2022 19:35 Ответить
Спасибо разведке США, подкидывайте еще целей)
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10.05.2022 19:36 Ответить
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10.05.2022 19:36 Ответить
А овцетраха кадыркиного что 26 февраля грохнули, они посчитали? А контр-адмирала и генерал-майора ФСБ что на МаЦке утонули, они куда относят, к пропавшим безвести?
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10.05.2022 21:27 Ответить
Отара понесла невосполнимую потерю мужа, любовника, сына....
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11.05.2022 12:30 Ответить
Десять негритят?
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10.05.2022 22:00 Ответить
Неплохая идея сокращения бюдж выплат....
Надо наших старперов генералов , которые накосячили или вообще вредили и воровали бросить на освобождение Азова...
Ну и судей, которые смылись в отставку тоже туда....
Рота наберётся.
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11.05.2022 04:32 Ответить
 
 