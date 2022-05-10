Украинские воины уничтожили до 10 российских генералов, - глава Управления оборонной разведки США Беррьер
Украина уничтожила от восьми до десяти российских генералов во время войны в Украине.
Как сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на CNN, об этом сообщил во вторник в Комитете Сената по вопросам вооруженных сил генерал-лейтенант Скотт Беррьер, глава Управления оборонной разведки США.
Американские чиновники внимательно следили за ростом числа погибших генералов у российских военных — чрезвычайно высокий показатель для современных военных, значительно превышающий число американских генералов, утраченных в течение 20 лет конфликта в Афганистане.
Некоторые американские чиновники объясняют эту нетипично высокую цифру частично разведывательной поддержкой, оказанной Соединенными Штатами, в то время как другие считают, что это связано с тем, что российские генералы вынуждены действовать гораздо глубже в зоне конфликта, чем обычно можно было бы ожидать, чтобы мотивировать их войска.
"Тот ли факт, что Россия теряет всех этих генералов, говорит вам о том, что этим генералам приходится идти вперед, чтобы обеспечить исполнение своих приказов?" – спросил сенатор от Республиканской партии Арканзаса Том Коттон.
"Да", – сказал глава генерал-лейтенант Скотт Беррьер.
В общем, Беррьер сказал, что Украина лучше готова к участию в конфликте мотивированных солдат, даже если ее войска намного меньше, чем российские силы.
"Я думаю, что украинцы правы с точки зрения выносливости и того, как они сталкиваются с защитой своей нации", – сказал Беррьер. "Я не уверен, что русские солдаты из дальних русских военных округов действительно это понимают".
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Отого потрібно завалити.
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Слава нації
Смерть москалям
Надо наших старперов генералов , которые накосячили или вообще вредили и воровали бросить на освобождение Азова...
Ну и судей, которые смылись в отставку тоже туда....
Рота наберётся.