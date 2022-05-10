В Мариуполе эвакуацию ждут еще 100 тыс. человек, - мэр Бойченко

В Мариуполе остается 100 тыс. жителей. Они должны иметь возможность безопасно эвакуироваться из города. Для этого необходим устойчивый режим тишины, который часто нарушают российские оккупанты.

Об этом заявил мэр Мариуполя Вадим Бойченко, информирует Цензор.НЕТ.

"100 тысяч населения ждут, чтобы им дали шанс на спасение. Мы должны объединять усилия, не сдаваться и продолжать эвакуацию мирных жителей. Организовать миссию очень сложно, но мы должны вместе с международным сообществом делать все возможное для этого", - сказал он.

Бойченко поблагодарил президента Зеленского, ООН, Красный Крест и министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Верещук за усилия по эвакуации жителей Мариуполя.

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