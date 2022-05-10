В Мариуполе эвакуацию ждут еще 100 тыс. человек, - мэр Бойченко
В Мариуполе остается 100 тыс. жителей. Они должны иметь возможность безопасно эвакуироваться из города. Для этого необходим устойчивый режим тишины, который часто нарушают российские оккупанты.
Об этом заявил мэр Мариуполя Вадим Бойченко, информирует Цензор.НЕТ.
"100 тысяч населения ждут, чтобы им дали шанс на спасение. Мы должны объединять усилия, не сдаваться и продолжать эвакуацию мирных жителей. Организовать миссию очень сложно, но мы должны вместе с международным сообществом делать все возможное для этого", - сказал он.
Бойченко поблагодарил президента Зеленского, ООН, Красный Крест и министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Верещук за усилия по эвакуации жителей Мариуполя.
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А беженцев можно научить желающих на диверсантскую работу. Пускай некоторые визжат, что они руссишь вата и за Путина. Пойдут на Дальний Восток на временное жилье, но не в концлагерь с наблюдением и браслетом. И там начнут устраивать диверсии, поджечь можно очень многое, от леса и заканчивая заводом. Особенно если снабдить тем же австралийским диверсионным оружием напрямую через Владивосток.
Частина зерна, яке російські окупанти вкрали, знаходиться у Середземному морі на суховантажах під прапором Росії. Ймовірно, вантаж буде доставлено до Сирії, а потім контрабандою до інших країн регіону.
Про це повідомляє головне управління розвідки Міноборони України у вівторок, 10 травня.