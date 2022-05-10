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В Мариуполе эвакуацию ждут еще 100 тыс. человек, - мэр Бойченко

маріуполь

В Мариуполе остается 100 тыс. жителей. Они должны иметь возможность безопасно эвакуироваться из города. Для этого необходим устойчивый режим тишины, который часто нарушают российские оккупанты.

Об этом заявил мэр Мариуполя Вадим Бойченко, информирует Цензор.НЕТ.

"100 тысяч населения ждут, чтобы им дали шанс на спасение. Мы должны объединять усилия, не сдаваться и продолжать эвакуацию мирных жителей. Организовать миссию очень сложно, но мы должны вместе с международным сообществом делать все возможное для этого", - сказал он. 

Бойченко поблагодарил президента Зеленского, ООН, Красный Крест и министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Верещук за усилия по эвакуации жителей Мариуполя.

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Мариуполь (5726) эвакуация (2103) Бойченко Вадим (68)


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100000 .... eto psc....ety urody zhe ih nevypustjat....tut tolko kontr-nastup. bez variantov.
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10.05.2022 15:49 Ответить
К сожалению пока что только Херсон... Хотя если зеледента туда на парашюте сбросить, то путлер не станет обстреливать место пребывания своего купленного агента.
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10.05.2022 16:05 Ответить
Учитывая, что кацапы грабят склады, технику, воруют и крадут всякие запасы, то они понимают, что их ждет в Украине. Они конечно сначала думали, что попали на украинскую землю, но их немного поправили и они оказались в украинской земле.

А беженцев можно научить желающих на диверсантскую работу. Пускай некоторые визжат, что они руссишь вата и за Путина. Пойдут на Дальний Восток на временное жилье, но не в концлагерь с наблюдением и браслетом. И там начнут устраивать диверсии, поджечь можно очень многое, от леса и заканчивая заводом. Особенно если снабдить тем же австралийским диверсионным оружием напрямую через Владивосток.
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10.05.2022 17:03 Ответить
На Близькому Сході вже чекають на крадене з півдня України зерно.
Частина зерна, яке російські окупанти вкрали, знаходиться у Середземному морі на суховантажах під прапором Росії. Ймовірно, вантаж буде доставлено до Сирії, а потім контрабандою до інших країн регіону.
Про це повідомляє головне управління розвідки Міноборони України у вівторок, 10 травня.
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10.05.2022 16:09 Ответить
nado provovatj topitj VSE ihnee koryta shto v chernom more....
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10.05.2022 16:17 Ответить
Не треба топити а не випускати через босфор жодного судна торгового із зерном без підтвердження сторін,Плюс наземний вивіз зерна хоч тонну відразу конфіскація всього що пов'язано з рф.А так толку через босфор
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10.05.2022 17:58 Ответить
Яб сказав що такі дані це треба звільняти місто,але це коли э місто а не коли там нічого не залишилося.За південь і Маріуполь люди ще спросять там на верху хто в цьому винен .
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10.05.2022 17:51 Ответить
 
 