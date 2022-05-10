Бой на улицах Мариуполя. ВИДЕО
Командир добровольческого батальона МВД Украины "Луганск-1", экс-нардеп Артем Витко опубликовал фрагмент уличного боя в Мариуполе.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи группа украинских воинов обсуждает способ уничтожения вражеского танка и ведет стрелковое сражение с пехотой оккупантов.
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+100 Чайка Київ
показать весь комментарий10.05.2022 10:46 Ответить Ссылка
+56 Валентина Саюн
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+52 Nikolai Chizhevsky
показать весь комментарий10.05.2022 11:04 Ответить Ссылка
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По его словам, только военное поражение России позволит разблокировать черноморские порты и возобновить экспорт. А если Киев получит еще большую военную поддержку, то сможет вытеснить оккупантов из Херсонской области, а также разгромить Черноморский флот
але в ході такого бою з активним переміщенням, хз як з 300ми
дай бог шоб шоб живі були
7 прийшло 7 пішло
Героям Слава.
7 прийшло 7 пішло