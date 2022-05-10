Бій на вулицях Маріуполя. ВIДЕО
Командир добровольчого батальйону МВС України "Луганськ-1", екснардеп Артем Вітко опублікував фрагмент вуличного бою в Маріуполі.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі група українських воїнів обговорює спосіб знищення ворожого танку та веде стрілецький бій з піхотою окупантів.
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Топ коментарі
+100 Чайка Київ
показати весь коментар10.05.2022 10:46 Відповісти Посилання
+56 Валентина Саюн
показати весь коментар10.05.2022 10:49 Відповісти Посилання
+52 Nikolai Chizhevsky
показати весь коментар10.05.2022 11:04 Відповісти Посилання
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По его словам, только военное поражение России позволит разблокировать черноморские порты и возобновить экспорт. А если Киев получит еще большую военную поддержку, то сможет вытеснить оккупантов из Херсонской области, а также разгромить Черноморский флот
але в ході такого бою з активним переміщенням, хз як з 300ми
дай бог шоб шоб живі були
7 прийшло 7 пішло
Героям Слава.
7 прийшло 7 пішло