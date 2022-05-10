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Бій на вулицях Маріуполя. ВIДЕО

Командир добровольчого батальйону МВС України "Луганськ-1", екснардеп Артем Вітко опублікував фрагмент вуличного бою в Маріуполі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі група українських воїнів обговорює спосіб знищення ворожого танку та веде стрілецький бій з піхотою окупантів.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Штурм "Азовсталі" триває: рашисти намагаються відрізати всі шляхи відходу українським захисникам. ВIДЕО

Автор: 

Маріуполь (3243) Вітко Артем (16)


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Топ коментарі
+100
Господи, Матінко Боже, бережіть і допомагайте нашим нашим захисникам
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10.05.2022 10:46 Відповісти
+56
Це відео уже було. Але для мене усе що є на ресурсах як Пам'ять що Вони є і будуть і ніяк не були. Хлопці вийдуть, інакше не може бути. Не всі,але вийдуть. Тримайтесь і бережіть Віру
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10.05.2022 10:49 Відповісти
+52
Теперь в Киеве победой будут считать не отвод российских войск на позиции до 24 февраля, а полное освобождение всех территорий.Украина меняет свое представление о победе в нынешней войне. Теперь она представляется не как отвод российских войск на позиции до 24 февраля 2022 года, а как полное освобождение всех украинских территорий. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью https://www.ft.com/content/8db0d387-fb41-4142-b78f-6619d36d8be0 Financial Times , которое было опубликовано во вторник, 10 мая.В первые месяцы войны победа для нас выглядела как отвод российских войск на позиции, которые они занимали до 24 февраля, и оплата нанесенного ущерба. Сейчас, если мы будем достаточно сильны на военном фронте и выиграем битву за Донбасс, что будет иметь решающее значение для последующей динамики войны, то победой для нас будет освобождение остальных наших территорий", - отметил Кулеба.
По его словам, только военное поражение России позволит разблокировать черноморские порты и возобновить экспорт. А если Киев получит еще большую военную поддержку, то сможет вытеснить оккупантов из Херсонской области, а также разгромить Черноморский флот
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10.05.2022 11:04 Відповісти
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Господи, Матінко Боже, бережіть і допомагайте нашим нашим захисникам
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10.05.2022 10:46 Відповісти
Це відео уже було. Але для мене усе що є на ресурсах як Пам'ять що Вони є і будуть і ніяк не були. Хлопці вийдуть, інакше не може бути. Не всі,але вийдуть. Тримайтесь і бережіть Віру
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10.05.2022 10:49 Відповісти
Есть тут одна инфа про Мариуполь от военных, если что увидите у новостях, держим кулаки чтобы все так и было.
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10.05.2022 10:51 Відповісти
Яка новина?
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10.05.2022 11:13 Відповісти
Підкажіть в двох словах в межах можливого про що йдеться
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10.05.2022 11:19 Відповісти
Зачекайте. Інфа не для загалу
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10.05.2022 11:24 Відповісти
Хочеться дать йому у "їбло" адже це саме його діями (чи бездіяльністю) був створений цей жах! І якщо він цього не розуміє - то він - дійсно ІДІОТ що вгніздився на трон!!!
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10.05.2022 12:50 Відповісти
Кацапский троль дезинфу кидает ,как полмесяца назад о якобы "спаленой колонной под Харьковом с 3 тысячами убитых....25 км сгоревшей техники" и прочую лабуду...никогда не ведитесь на руснявые фуфлопрогоны есть сводка Генштаба и видосики непосредственно от войсковых соединен ,все остальное мусор.
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10.05.2022 12:03 Відповісти
что за бред не было такой инфы..
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10.05.2022 12:11 Відповісти
Кацапский троль дезинфу кидает под видимостью борьбы с дезинфой
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10.05.2022 14:14 Відповісти
это не якобы, а точно под Харьковом тогда сожгли большую колонну в районе Казачей Лопани. Естественно, что Генштаб не мог это тогда подтвердить, поскольку Казачья Лопань по сей день еще находится в оккупации. это люди местные передавали такую инфу. Даже Юрий Швец на своем канале обнародовал запись телефонного разговора местных харьковчан, на которой один из харьковчан, родственники которого как раз живут в Казачей Лопани, рассказывал друому харьковчанину об этом. И именно в тот же день даже Залужный анонсировал, что потери орков скоро будут за 20 к. а на тот день было только 19200 зажмуренных орков.. но на следующий день генштаб официально так не добавил + 800 к погибшим оркам, а только +100 где-то. скорее всего опять таки из-за технической невозможности официально подтвердить эти потери. но и Залужный с другой стороны тоже ж не будет спецом врать и приписывать потери орков. так что на основании вышеизложенного с вероятностью 99% можно утверждать, что накрытие этой большой колонны орков все таки было.
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10.05.2022 15:03 Відповісти
Ребята, дай вам силы и выдержки!
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10.05.2022 10:55 Відповісти
Молодці Козаки - бережи Вас Бог сил Вам і везіння! Такі не "********" - гарантія 100%! Слава Україні!!!
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10.05.2022 11:03 Відповісти
Теперь в Киеве победой будут считать не отвод российских войск на позиции до 24 февраля, а полное освобождение всех территорий.Украина меняет свое представление о победе в нынешней войне. Теперь она представляется не как отвод российских войск на позиции до 24 февраля 2022 года, а как полное освобождение всех украинских территорий. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью https://www.ft.com/content/8db0d387-fb41-4142-b78f-6619d36d8be0 Financial Times , которое было опубликовано во вторник, 10 мая.В первые месяцы войны победа для нас выглядела как отвод российских войск на позиции, которые они занимали до 24 февраля, и оплата нанесенного ущерба. Сейчас, если мы будем достаточно сильны на военном фронте и выиграем битву за Донбасс, что будет иметь решающее значение для последующей динамики войны, то победой для нас будет освобождение остальных наших территорий", - отметил Кулеба.
По его словам, только военное поражение России позволит разблокировать черноморские порты и возобновить экспорт. А если Киев получит еще большую военную поддержку, то сможет вытеснить оккупантов из Херсонской области, а также разгромить Черноморский флот
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10.05.2022 11:04 Відповісти
ага, повторює все, що багато коментаторів цензора писали ще місяць тому. Теж мені "еліта" - мусимо штурханами під зад заставляти її рухатися у правильному напрямі.
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10.05.2022 12:21 Відповісти
Зеля уже давно подписал бы договор по состоянию на 24 декабря. Слава Богу, Борис Джонсон приехал и сказал ему, что так "нехорошо поступать".
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10.05.2022 12:55 Відповісти
Поляки одразу сказали, що подібний договір після тривалого обговорення вони підписуватимуть тільки за умови відновлення до того моменту територіальної цілісності України, інакше договір не має сенсу. Тому в ОПів з Подоляками інших варіантів не існує і не існувало від самого початку, чим швидше вони це усвідомлять - тим краще для їхнього власного добробуту та самопочуття...
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10.05.2022 13:39 Відповісти
ранено нашого бійця
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10.05.2022 11:18 Відповісти
Там два мінус,нажаль.
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10.05.2022 11:22 Відповісти
де? там легке одне макс на відео.
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10.05.2022 11:33 Відповісти
та 300 походу

але в ході такого бою з активним переміщенням, хз як з 300ми

дай бог шоб шоб живі були
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10.05.2022 11:43 Відповісти
де ти взяв 2-? той що впав(чорний верх) після пострілу на 1:46 повертається і заходить за оператора
7 прийшло 7 пішло
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11.05.2022 18:13 Відповісти
1 до 10 тримались як могли
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10.05.2022 11:36 Відповісти
Ребята, спасибо вам огромное, каждый раз смотрю ваши видео - вы невероятные
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10.05.2022 11:47 Відповісти
А что вчера боец какой-то жаловался что ни одного джавелина не дали в Мариуполь? На видео что?
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10.05.2022 12:23 Відповісти
НЛОУ.
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10.05.2022 12:23 Відповісти
Ето НЛАВ
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10.05.2022 13:22 Відповісти
Нащі живи і це головне. Все буде Україна, БОГ допоможе.
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10.05.2022 12:50 Відповісти
єтому видео уже месяц наверное
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10.05.2022 13:38 Відповісти
Відео вже десь попадалося у Мережі, зараз там уже інша війна, підземна. Сподівання тануть з кожним днем, але надія на порятунок маріупольських бійців та цивільних з Азовсталі не згасне до останнього. Хоч би встигли їм допомогти...
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10.05.2022 13:44 Відповісти
Безсмертний полк - Азов. Герої
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10.05.2022 17:16 Відповісти
Нужно как-то помочь парням выйти,если это возможно. Пробить корридор всеми видами оружия,включая ракеты-но дать им возможность выйти,попытаться выйти. А Зачем Украина отдала россии своми равкеты? Я спрашиваю у нынеживущих ****** Кучмы и Кравчука. Они отдали ракетыТОГДА,а почему имея МИЛЛИОНЫ долларов СЕЙЧАС-не купят эти ракеты и не передадут ВСУ?. Потомучто это не настоящие президенты Украины а только ХОЛУИ,русские подстилки
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10.05.2022 18:21 Відповісти
Очень тяжелое видео. Не могу смотреть без слез. Ребята по сути обречены.
Героям Слава.
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10.05.2022 19:17 Відповісти
Цікаво наш підстрелений воїн вижив?
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10.05.2022 19:21 Відповісти
До сих пор не могу поверить тому что на другой улице прячется тварь которая пришла забрать твою и другую жизнь.
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10.05.2022 21:17 Відповісти
Чоловіки
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10.05.2022 21:51 Відповісти
Украина может в Мариуполь десантом скидывать людей на подмогу???
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11.05.2022 01:15 Відповісти
Нажаль, схоже, що двоє наших хлопців загинули. І, наскільки я розумію, в даному конкретному випадку сталося це через нехтування елементарними правилами ведення розвідки. Стояти в небезпечній зоні в повний зріст та голосно обговорювати план бойових дій, коли в тебе немає ніякого прикриття з флангу - це, м'яко кажучі, повний непрофесіоналізм. Дивно і дуже шкода, що хлопці з бойовим досвідом так повели себе в цьому бою. Крім того, схоже, що ніхто з бійців не перевірив, чи ті двоє, які впали, поранені чи вбиті. На відео виглядає так, що вцілілі просто один за одним відступають в небезпечне місце, а до тих, хто впав, навідь ніхто не намагається наблизитися.
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11.05.2022 11:45 Відповісти
Прикро. Однак ще невідомо як би ми там поведись.
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11.05.2022 12:46 Відповісти
звідки інфа про 2х загиблих? той що впав після пострілу на 1:46 повертається своїм ходом)
7 прийшло 7 пішло
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11.05.2022 18:10 Відповісти
 
 