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В Маріуполі на евакуацію чекають ще 100 тис. людей, - мер Бойченко

маріуполь

У Маріуполі залишаються 100 тис. мешканців. Вони повинні мати можливість безпечно евакуюватися з міста. Для цього необхідний стійкий режим тиші, який зараз часто порушують російські окупанти.

Про це заявив міський голова Маріуполя Вадим Бойченко, інформує Цензор.НЕТ.

"100 тисяч населення чекають, щоб їм дали шанс на порятунок. Ми повинні об'єднувати зусилля, не здаватися та продовжувати евакуацію мирних жителів. Організувати місію дуже складно, але ми повинні разом з міжнародною спільнотою робити усе можливе для цього", - сказав він.

Бойченко подякував президенту Зеленському, ООН, Червоному Хресту та міністру з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Верещук за зусилля з евакуації мешканців Маріуполя.

Дивіться: Бій на вулицях Маріуполя. ВIДЕО

Автор: 

Маріуполь (3243) евакуація (2343) Бойченко Вадим (88)


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100000 .... eto psc....ety urody zhe ih nevypustjat....tut tolko kontr-nastup. bez variantov.
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10.05.2022 15:49 Відповісти
К сожалению пока что только Херсон... Хотя если зеледента туда на парашюте сбросить, то путлер не станет обстреливать место пребывания своего купленного агента.
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10.05.2022 16:05 Відповісти
Учитывая, что кацапы грабят склады, технику, воруют и крадут всякие запасы, то они понимают, что их ждет в Украине. Они конечно сначала думали, что попали на украинскую землю, но их немного поправили и они оказались в украинской земле.

А беженцев можно научить желающих на диверсантскую работу. Пускай некоторые визжат, что они руссишь вата и за Путина. Пойдут на Дальний Восток на временное жилье, но не в концлагерь с наблюдением и браслетом. И там начнут устраивать диверсии, поджечь можно очень многое, от леса и заканчивая заводом. Особенно если снабдить тем же австралийским диверсионным оружием напрямую через Владивосток.
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10.05.2022 17:03 Відповісти
На Близькому Сході вже чекають на крадене з півдня України зерно.
Частина зерна, яке російські окупанти вкрали, знаходиться у Середземному морі на суховантажах під прапором Росії. Ймовірно, вантаж буде доставлено до Сирії, а потім контрабандою до інших країн регіону.
Про це повідомляє головне управління розвідки Міноборони України у вівторок, 10 травня.
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10.05.2022 16:09 Відповісти
nado provovatj topitj VSE ihnee koryta shto v chernom more....
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10.05.2022 16:17 Відповісти
Не треба топити а не випускати через босфор жодного судна торгового із зерном без підтвердження сторін,Плюс наземний вивіз зерна хоч тонну відразу конфіскація всього що пов'язано з рф.А так толку через босфор
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10.05.2022 17:58 Відповісти
Яб сказав що такі дані це треба звільняти місто,але це коли э місто а не коли там нічого не залишилося.За південь і Маріуполь люди ще спросять там на верху хто в цьому винен .
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10.05.2022 17:51 Відповісти
 
 