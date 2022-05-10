В Маріуполі на евакуацію чекають ще 100 тис. людей, - мер Бойченко

У Маріуполі залишаються 100 тис. мешканців. Вони повинні мати можливість безпечно евакуюватися з міста. Для цього необхідний стійкий режим тиші, який зараз часто порушують російські окупанти.

Про це заявив міський голова Маріуполя Вадим Бойченко, інформує Цензор.НЕТ.

"100 тисяч населення чекають, щоб їм дали шанс на порятунок. Ми повинні об'єднувати зусилля, не здаватися та продовжувати евакуацію мирних жителів. Організувати місію дуже складно, але ми повинні разом з міжнародною спільнотою робити усе можливе для цього", - сказав він.

Бойченко подякував президенту Зеленському, ООН, Червоному Хресту та міністру з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Верещук за зусилля з евакуації мешканців Маріуполя.

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