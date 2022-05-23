У ЗСУ заявили про ймовірну ліквідацію російського генерала біля Попасної

Збройні сили України повідомляють, що українські десантники, ймовірно, ліквідували генерал-майора ЗС РФ біля Попасної на Луганщині.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні, опублікованому на телеграм-каналі ЗСУ в понеділок, 23 травня.

"Біля Попасної наші десантники, ймовірно, ліквідували російського генерала", - сказано в повідомленні.

Припускають, що загиблий, про якого йдеться, це Канамат Хусейович Боташев – генерал-майор збройних сил Російської Федерації.

Зазначено, що інформація уточнюється.

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Також опубліковано фото ймовірно ліквідованого російського генерала.