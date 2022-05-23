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Новини
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У ЗСУ заявили про ймовірну ліквідацію російського генерала біля Попасної

генерал,рф,боташев

Збройні сили України повідомляють, що українські десантники, ймовірно, ліквідували генерал-майора ЗС РФ біля Попасної на Луганщині.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні, опублікованому на телеграм-каналі ЗСУ в понеділок, 23 травня.

"Біля Попасної наші десантники, ймовірно, ліквідували російського генерала", - сказано в повідомленні.

Припускають, що загиблий, про якого йдеться, це Канамат Хусейович Боташев – генерал-майор збройних сил Російської Федерації.

Зазначено, що інформація уточнюється.

Дивіться також: ЗСУ ліквідували російського капітана Хамхоєва - племінника заступника міністра оборони РФ Юнус-Бека Євкурова. ФОТО

Також опубліковано фото ймовірно ліквідованого російського генерала.

У ЗСУ заявили про ймовірну ліквідацію російського генерала біля Попасної 01

Автор: 

армія рф (17255) ліквідація (3884) ЗСУ (7513) генерал (74)


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Топ коментарі
+21
Ну, що ж - у полку Кабздона "пополнєніє".
Ласкаво просимо до пекла!
Слава Україні і ЗСУ!
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23.05.2022 19:07
+16
Еще один тюрок голубых кровей. Нашел свой канамат в посадке на Лунанщине...
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23.05.2022 19:02
+13
Земля бетоном...
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23.05.2022 19:03
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Героям слава. https://www.reddit.com/r/ukraina/comments/uw18sd/лендліз/?utm_source=share&utm_medium=web2x&context=3
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23.05.2022 18:57 Відповісти
https://www.reddit.com/r/ukraina/comments/uw18sd/%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%BB%D1%96%D0%B7/?utm_source=share&utm_medium=web2x&context=3 https://www.reddit.com/r/ukraina/comments/uw18sd/%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%BB%D1%96%D0%B7/?utm_source=share&utm_medium=web2x&context=3


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23.05.2022 19:00 Відповісти
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23.05.2022 20:52 Відповісти
Зачётная была шляпа.
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23.05.2022 19:00 Відповісти
козырёк маловат, по долгу службы там должен быть типа "аэродром".
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23.05.2022 19:06 Відповісти
Еще один тюрок голубых кровей. Нашел свой канамат в посадке на Лунанщине...
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23.05.2022 19:02 Відповісти
Земля бетоном...
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23.05.2022 19:03 Відповісти
Этот толпойоп в своё время умудрился угробить боевой каZZаполёт. Теперь пошёл вслед за ним.
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23.05.2022 19:06 Відповісти
Ну, що ж - у полку Кабздона "пополнєніє".
Ласкаво просимо до пекла!
Слава Україні і ЗСУ!
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23.05.2022 19:07 Відповісти
Сдохло падло
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23.05.2022 19:08 Відповісти
Фамилия и имя как у настоящего дегенерата и ублюдка. Если убили то пусть идет нахй на концерт кобзона в том темном зазеркалье
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23.05.2022 19:13 Відповісти
Якого хріна генерал на "грачі" (СУ-25) літав?
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23.05.2022 19:14 Відповісти
Там у того генерала цікава історія - він не вперше бере літак "політати". В 2013 так політав, що розбив Су-27 і за це був звільнений у запас. Тепер його очевидно призвали і він знову взявся за своє...
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23.05.2022 19:18 Відповісти
Та ще й у 63 роки
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23.05.2022 19:22 Відповісти
наемник
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23.05.2022 20:46 Відповісти
Орки явные наследники РККА которая также бездарно гробила свой командный состав. Если память не изменяет то одних лейтенантов положили свыше 200 тысяч, а младших и старших лейтенантов по 150 тыс.
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23.05.2022 19:15 Відповісти
Хоча б правдою було.., давненько вже генералів не били..
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23.05.2022 19:17 Відповісти
Добре якщо так.
Нам і полковника вистачить...
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23.05.2022 19:17 Відповісти
Этот генерал паламался, подавайте следующего!
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23.05.2022 19:19 Відповісти
Канамат хусеевич баташев... Русский, на все 100000500% русский! Твою с...ка, б...дь на х...й мать, русский!!! Русскее просто не бывает! Принес нам "русский мир"! Сородич шойги??
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23.05.2022 19:21 Відповісти
Русский, но прозвище похоже башкирское.
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23.05.2022 19:37 Відповісти
какой то он баташев совсем руський, точно брат украинца - настоящий славянин
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23.05.2022 19:27 Відповісти
Эх, надо бы побольше и почаще, такой мрази зачистить, вот это было бы здорово!
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23.05.2022 19:30 Відповісти
https://novgaz-rzn.ru/nomer24032022_10/5847.html Список ликвидированых лаптеногих выпускников Рязанского училища ВДВ...
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23.05.2022 19:33 Відповісти
пролистал страниц десять этого журнала-да уж совсем "потерь нет".И это только рязанская область
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23.05.2022 21:21 Відповісти
шел правильным курсом. приземлился в аду . по плану пуйла.
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23.05.2022 19:58 Відповісти
нуй імячко!!
тільки в мацкалів може таке бути..
як його в дитинстві звали?? кономатюк!!- дуже ніжно....
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23.05.2022 20:21 Відповісти
ТАК ХЙЛУ КРОМЕ СЕБЯ ГОВНОКОМАНДУЮЩЕГО НИКТО НЕ НУЖЕН !)
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23.05.2022 21:33 Відповісти
И опять чучмек.
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23.05.2022 22:11 Відповісти
 
 