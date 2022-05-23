У ЗСУ заявили про ймовірну ліквідацію російського генерала біля Попасної
Збройні сили України повідомляють, що українські десантники, ймовірно, ліквідували генерал-майора ЗС РФ біля Попасної на Луганщині.
Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні, опублікованому на телеграм-каналі ЗСУ в понеділок, 23 травня.
"Біля Попасної наші десантники, ймовірно, ліквідували російського генерала", - сказано в повідомленні.
Припускають, що загиблий, про якого йдеться, це Канамат Хусейович Боташев – генерал-майор збройних сил Російської Федерації.
Зазначено, що інформація уточнюється.
Також опубліковано фото ймовірно ліквідованого російського генерала.
Топ коментарі
+21 Mikki Mouse
показати весь коментар23.05.2022 19:07
+16 Михаил Сомов #454446
показати весь коментар23.05.2022 19:02
+13 Andrij Shaman
показати весь коментар23.05.2022 19:03
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Слава Україні і ЗСУ!
Нам і полковника вистачить...
тільки в мацкалів може таке бути..
як його в дитинстві звали?? кономатюк!!- дуже ніжно....