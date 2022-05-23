Россияне обходят санкции через Беларусь: устроили "банковский туризм", - Ермак

Россияне обходят санкции через Беларусь.

Об этом сообщил руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

"Сейчас стали популярны поездки в Минск на так называемый "банковский туризм", для оформления карт Visa и MasterCard в белорусских банках. Ими можно расплачиваться за границей и в международных онлайн-магазинах. Также наблюдается спрос на открытие счетов в банках Узбекистана.



Выпускаемые в России карты Visa и MasterCard нельзя использовать за рубежом для международных онлайн-платежей. Карточные гиганты прекратили работу в стране с 6 марта из-за войны России с Украиной.

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Сеть по продажам джинсовой одежды Levi Strauss&Co решила уйти с российского рынка после 29 лет работы. Компания продаст свои активы.



Так же уйдет из России и Starbucks Corp. Они работали на рынке 15 лет", – рассказал глава ОП.