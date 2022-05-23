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Новости Санкции против России
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Россияне обходят санкции через Беларусь: устроили "банковский туризм", - Ермак

віза

Россияне обходят санкции через Беларусь.

Об этом сообщил руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

"Сейчас стали популярны поездки в Минск на так называемый "банковский туризм", для оформления карт Visa и MasterCard в белорусских банках. Ими можно расплачиваться за границей и в международных онлайн-магазинах. Также наблюдается спрос на открытие счетов в банках Узбекистана.

Выпускаемые в России карты Visa и MasterCard нельзя использовать за рубежом для международных онлайн-платежей. Карточные гиганты прекратили работу в стране с 6 марта из-за войны России с Украиной.

Читайте: Нам нужны высокоточные ракеты, дроны, системы ПВО/ПРО и боеприпасы. До сих пор ждем MLRS, - Ермак

Сеть по продажам джинсовой одежды Levi Strauss&Co решила уйти с российского рынка после 29 лет работы. Компания продаст свои активы.

Так же уйдет из России и Starbucks Corp. Они работали на рынке 15 лет", – рассказал глава ОП.

банки (1935) Беларусь (7888) россия (95402) санкции (11263) Ермак Андрей (1259)


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Топ комментарии
+21
Ермаку заняться нечем? Как там дела в Херсоне и Мелитополе?
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23.05.2022 20:00
+21
Кажуть, Медведчук розповів, що Порошенко особисто просив путіна напасти на Україну.
Але Зеленський не повірив і тому все проїб@в.
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23.05.2022 20:08
+16
Так, домагайся, щоб і білорусів на.уй посилали, як пособников війни разом з кацапами
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23.05.2022 19:58
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Так, домагайся, щоб і білорусів на.уй посилали, як пособников війни разом з кацапами
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23.05.2022 19:58 Ответить
а уже идет спецоперация - бульбофюрер прикидывается дурачком, мол я ниче не знал, пишет письма Гутиеришу, типо я ни причем. На самом деле - это домашнее задание от ...уйла, чтобы оставить лазейку для обхода санкций
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23.05.2022 20:00 Ответить
Ермаку заняться нечем? Как там дела в Херсоне и Мелитополе?
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23.05.2022 20:00 Ответить
как будто это не важно? Какой смысл в санкциях, если рашка через беларусь все решает?
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23.05.2022 20:05 Ответить
крім США, Польщі, Балтійських країн Британії і Астралії, ніхто серйозно санкції не вводив, так тільки для виду, щоб зберегти обличчя
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23.05.2022 20:08 Ответить
Я честно не верю что это правда, недавно пару дней назад психолог женщина с Белоруссии сказала что нельзя никак с за границы послать деньги, плюс картки и платёжные системы для граждан Белоруссии не работают ....
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23.05.2022 20:07 Ответить
Я на хабре недавно натыкался на статью одного русачка, типа руководство по эмиграции для русни в Сербию. Он там тоже советовал им заводить белорусские карты, потому что они в европе работают, писал мол "сам не знаю почему, но работают".
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23.05.2022 20:30 Ответить
Кажуть, Медведчук розповів, що Порошенко особисто просив путіна напасти на Україну.
Але Зеленський не повірив і тому все проїб@в.
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23.05.2022 20:08 Ответить
так і є, інфа сотка, "тарарісч лєйтєнант" бакланов зуб дає.... проте, Боневтік фон Офшор Оманський заточує шампури бо "усьо куяня, а шашлишкі то святе"
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23.05.2022 20:15 Ответить
медведчуку дали парабеллум а він не встиг застрілитися
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23.05.2022 20:09 Ответить
Щось його забагато останнім часом....(
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23.05.2022 20:09 Ответить
перед війною, у "зе" влади теж був "офшорний , оманський, банківський туризм"
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23.05.2022 20:15 Ответить
Дырявые и по чуть-чуть дозируемые санкции всегда будут плохо работать,да еще при нынешних реалиях политических сил в Европе,а также в США!!!
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23.05.2022 20:21 Ответить
Необходимо проверять все банки стран одкб. И при обнаружении обхода санкции наложить санкции на банк и на глав стран и правительств. СЛАВА УКРАИНЕ!
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23.05.2022 20:21 Ответить
А за білоруський бітум цими картками можна розраховуватись?
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23.05.2022 20:21 Ответить
еще через Армению, Турцию, и до последнего времени через Казахстан.
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23.05.2022 20:26 Ответить
Хто такий Ярмак?
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23.05.2022 20:28 Ответить
Дєрмак, як там потік допомоги від союзників, чьотко все ділиш, про офшори не забуваєш? Тобі вже колю катлету і мецгера в допомогу дали так що ти дивись...
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23.05.2022 20:35 Ответить
А грузовики параши, сейчас регистрируют в Казахстане, и получают разрешения на заезд в Европу.
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23.05.2022 20:37 Ответить
чому дермак досі не в СІЗО СБУ?
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23.05.2022 20:53 Ответить
Бо вже всі камери готові приймати депутатів від ЄС та опозиційних журналістів (не переплутайте з пєвунами, які возличують ОПу в телемарафоні з РУкраїни24)
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23.05.2022 21:19 Ответить
 
 