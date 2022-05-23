Росіяни обходять санкції через Білорусь: влаштували "банківський туризм", - Єрмак
Росіяни обходять санкції через Білорусь.
Про це повідомив керівника Офісу Президента України Андрій Єрмак у Телеграмі, передає Цензор.НЕТ.
"Зараз стали популярними поїздки до Мінська у так званий "банківський туризм", щоб оформити карти Visa та MasterCard у білоруських банках. Ними можна розплачуватися за кордоном та в міжнародних онлайн-магазинах. Також спостерігається попит на відкриття рахунків у банках Узбекистану.
Картки Visa та MasterCard, випущені на росії, не можна використовувати за кордоном для міжнародних онлайн-платежів. Карткові гіганти припинили роботу в країні з 6 березня через війну росії з Україною.
Мережа з продажу джинсового одягу Levi Strauss & Co вирішила піти з російського ринку після 29 років роботи. Компанія продасть власні активи.
Так само піде з росії і Starbucks Corp. Вони працювали на ринку 15 років", - розповів голова ОП.
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