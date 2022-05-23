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Новини Санкції проти Росії
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Росіяни обходять санкції через Білорусь: влаштували "банківський туризм", - Єрмак

віза

Росіяни обходять санкції через Білорусь.

Про це повідомив керівника Офісу Президента України Андрій Єрмак у Телеграмі, передає Цензор.НЕТ.

"Зараз стали популярними поїздки до Мінська у так званий "банківський туризм", щоб оформити карти Visa та MasterCard у білоруських банках. Ними можна розплачуватися за кордоном та в міжнародних онлайн-магазинах. Також спостерігається попит на відкриття рахунків у банках Узбекистану.

Картки Visa та MasterCard, випущені на росії, не можна використовувати за кордоном для міжнародних онлайн-платежів. Карткові гіганти припинили роботу в країні з 6 березня через війну росії з Україною.

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Мережа з продажу джинсового одягу Levi Strauss & Co вирішила піти з російського ринку після 29 років роботи. Компанія продасть власні активи.

Так само піде з росії і Starbucks Corp. Вони працювали на ринку 15 років", - розповів голова ОП.

Автор: 

банки (7713) Білорусь (7925) росія (64984) санкції (11782) Єрмак Андрій (1371)


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Топ коментарі
+21
Ермаку заняться нечем? Как там дела в Херсоне и Мелитополе?
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23.05.2022 20:00
+21
Кажуть, Медведчук розповів, що Порошенко особисто просив путіна напасти на Україну.
Але Зеленський не повірив і тому все проїб@в.
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23.05.2022 20:08
+16
Так, домагайся, щоб і білорусів на.уй посилали, як пособников війни разом з кацапами
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23.05.2022 19:58
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Так, домагайся, щоб і білорусів на.уй посилали, як пособников війни разом з кацапами
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23.05.2022 19:58 Відповісти
а уже идет спецоперация - бульбофюрер прикидывается дурачком, мол я ниче не знал, пишет письма Гутиеришу, типо я ни причем. На самом деле - это домашнее задание от ...уйла, чтобы оставить лазейку для обхода санкций
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23.05.2022 20:00 Відповісти
Ермаку заняться нечем? Как там дела в Херсоне и Мелитополе?
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23.05.2022 20:00 Відповісти
как будто это не важно? Какой смысл в санкциях, если рашка через беларусь все решает?
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23.05.2022 20:05 Відповісти
крім США, Польщі, Балтійських країн Британії і Астралії, ніхто серйозно санкції не вводив, так тільки для виду, щоб зберегти обличчя
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23.05.2022 20:08 Відповісти
Я честно не верю что это правда, недавно пару дней назад психолог женщина с Белоруссии сказала что нельзя никак с за границы послать деньги, плюс картки и платёжные системы для граждан Белоруссии не работают ....
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23.05.2022 20:07 Відповісти
Я на хабре недавно натыкался на статью одного русачка, типа руководство по эмиграции для русни в Сербию. Он там тоже советовал им заводить белорусские карты, потому что они в европе работают, писал мол "сам не знаю почему, но работают".
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23.05.2022 20:30 Відповісти
Кажуть, Медведчук розповів, що Порошенко особисто просив путіна напасти на Україну.
Але Зеленський не повірив і тому все проїб@в.
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23.05.2022 20:08 Відповісти
так і є, інфа сотка, "тарарісч лєйтєнант" бакланов зуб дає.... проте, Боневтік фон Офшор Оманський заточує шампури бо "усьо куяня, а шашлишкі то святе"
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23.05.2022 20:15 Відповісти
медведчуку дали парабеллум а він не встиг застрілитися
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23.05.2022 20:09 Відповісти
Щось його забагато останнім часом....(
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23.05.2022 20:09 Відповісти
перед війною, у "зе" влади теж був "офшорний , оманський, банківський туризм"
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23.05.2022 20:15 Відповісти
Дырявые и по чуть-чуть дозируемые санкции всегда будут плохо работать,да еще при нынешних реалиях политических сил в Европе,а также в США!!!
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23.05.2022 20:21 Відповісти
Необходимо проверять все банки стран одкб. И при обнаружении обхода санкции наложить санкции на банк и на глав стран и правительств. СЛАВА УКРАИНЕ!
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23.05.2022 20:21 Відповісти
А за білоруський бітум цими картками можна розраховуватись?
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23.05.2022 20:21 Відповісти
еще через Армению, Турцию, и до последнего времени через Казахстан.
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23.05.2022 20:26 Відповісти
Хто такий Ярмак?
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23.05.2022 20:28 Відповісти
Дєрмак, як там потік допомоги від союзників, чьотко все ділиш, про офшори не забуваєш? Тобі вже колю катлету і мецгера в допомогу дали так що ти дивись...
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23.05.2022 20:35 Відповісти
А грузовики параши, сейчас регистрируют в Казахстане, и получают разрешения на заезд в Европу.
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23.05.2022 20:37 Відповісти
чому дермак досі не в СІЗО СБУ?
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23.05.2022 20:53 Відповісти
Бо вже всі камери готові приймати депутатів від ЄС та опозиційних журналістів (не переплутайте з пєвунами, які возличують ОПу в телемарафоні з РУкраїни24)
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23.05.2022 21:19 Відповісти
 
 