Росіяни обходять санкції через Білорусь: влаштували "банківський туризм", - Єрмак

Росіяни обходять санкції через Білорусь.

Про це повідомив керівника Офісу Президента України Андрій Єрмак у Телеграмі, передає Цензор.НЕТ.

"Зараз стали популярними поїздки до Мінська у так званий "банківський туризм", щоб оформити карти Visa та MasterCard у білоруських банках. Ними можна розплачуватися за кордоном та в міжнародних онлайн-магазинах. Також спостерігається попит на відкриття рахунків у банках Узбекистану.



Картки Visa та MasterCard, випущені на росії, не можна використовувати за кордоном для міжнародних онлайн-платежів. Карткові гіганти припинили роботу в країні з 6 березня через війну росії з Україною.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": ОП про шостий пакет санкцій ЄС: Угорщина досі блокує ембарго на російську нафту

Мережа з продажу джинсового одягу Levi Strauss & Co вирішила піти з російського ринку після 29 років роботи. Компанія продасть власні активи.



Так само піде з росії і Starbucks Corp. Вони працювали на ринку 15 років", - розповів голова ОП.