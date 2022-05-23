Германия с 24 мая запускает программу обмена наличной гривни на евро
Федеральное министерство финансов, Федеральный банк Германии, банки Германии и Национальный банк Украины с 24 мая запустят для украинских беженцев программу обмена наличной гривни на евро.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства финансов Германии.
Согласно сообщению, Федеральное министерство финансов и Федеральный банк Германии заключили соглашение с Национальным банком Украины о первоначальном объеме обмена в 1,5 млрд грн.
Отмечено, что беженцы могут обменять на евро банкноты номиналом 100, 200, 500 и 1000 грн. (до 10 тыс. грн.) в немецких банках и сберегательных кассах, участвующих в программе.
Конвертация в евро происходит по обменному курсу, размещенному на сайте Бундесбанка, отмечено в сообщении.
Пресс-служба сообщила, что обмен будет зарегистрирован в онлайн-заявке, предоставленной Европейским центральным банком, чтобы гарантировать, что индивидуальная максимальная сумма обмена не будет превышена, для этого лицо каждого взрослого беженца, желающего участвовать в обмене, фиксируют и проверяют.
Уточняется, что обмен сначала возможен в течение трех месяцев, а убытки, возникающие в результате обмена, несет федеральный бюджет.
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Наші банки для чого встановлюють ліміт на зняття готвки за кордоном, як ви думаєте? Щоб гроші не вивозили з бідної нищої воюючої країни грьобані багатії, які виїхали і красиво атдихают по всім узбережжям Європ третій місяць.
А тепер по факту Німеччина дає зелене світло вивозу грошей з України. Молодці, ну що тут сказать. З такими друзями ніяких ворогів не треба.