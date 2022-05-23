Німеччина з 24 травня запускає програму обміну готівкової гривні на євро

Федеральне міністерство фінансів, Федеральний банк Німеччини, німецькі банки і Національний банк України з 24 травня запустять для українських біженців програму обміну готівкової гривні на євро.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства фінансів Німеччини.

Згідно з повідомленням, Федеральне міністерство фінансів та Федеральний банк Німеччини уклали угоду з Національним банком України про початковий обсяг обміну в 1,5 млрд грн.

Зазначено, що біженці можуть обміняти на євро банкноти номіналом 100, 200, 500 і 1000 грн (до 10 тис. грн) у німецьких банках та ощадних касах, що беруть участь у програмі.

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Конвертація в євро відбувається за обмінним курсом, розміщеним на сайті Бундесбанку, зазначено в повідомленні.

Пресслужба повідомила, що обмін буде зареєстровано в онлайн-заявці, наданій Європейським центральним банком, щоб гарантувати, що індивідуальну максимальну суму обміну не буде перевищено, для цього особу кожного дорослого біженця, який хоче брати участь в обміні, фіксують і перевіряють.

Уточнюється, обмін спочатку можливий упродовж трьох місяців, а збитки, що виникають унаслідок обміну, несе федеральний бюджет.

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