Німеччина з 24 травня запускає програму обміну готівкової гривні на євро
Федеральне міністерство фінансів, Федеральний банк Німеччини, німецькі банки і Національний банк України з 24 травня запустять для українських біженців програму обміну готівкової гривні на євро.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства фінансів Німеччини.
Згідно з повідомленням, Федеральне міністерство фінансів та Федеральний банк Німеччини уклали угоду з Національним банком України про початковий обсяг обміну в 1,5 млрд грн.
Зазначено, що біженці можуть обміняти на євро банкноти номіналом 100, 200, 500 і 1000 грн (до 10 тис. грн) у німецьких банках та ощадних касах, що беруть участь у програмі.
Конвертація в євро відбувається за обмінним курсом, розміщеним на сайті Бундесбанку, зазначено в повідомленні.
Пресслужба повідомила, що обмін буде зареєстровано в онлайн-заявці, наданій Європейським центральним банком, щоб гарантувати, що індивідуальну максимальну суму обміну не буде перевищено, для цього особу кожного дорослого біженця, який хоче брати участь в обміні, фіксують і перевіряють.
Уточнюється, обмін спочатку можливий упродовж трьох місяців, а збитки, що виникають унаслідок обміну, несе федеральний бюджет.
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Наші банки для чого встановлюють ліміт на зняття готвки за кордоном, як ви думаєте? Щоб гроші не вивозили з бідної нищої воюючої країни грьобані багатії, які виїхали і красиво атдихают по всім узбережжям Європ третій місяць.
А тепер по факту Німеччина дає зелене світло вивозу грошей з України. Молодці, ну що тут сказать. З такими друзями ніяких ворогів не треба.