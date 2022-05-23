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Німеччина з 24 травня запускає програму обміну готівкової гривні на євро

курс,долар,євро

Федеральне міністерство фінансів, Федеральний банк Німеччини, німецькі банки і Національний банк України з 24 травня запустять для українських біженців програму обміну готівкової гривні на євро.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства фінансів Німеччини.

Згідно з повідомленням, Федеральне міністерство фінансів та Федеральний банк Німеччини уклали угоду з Національним банком України про початковий обсяг обміну в 1,5 млрд грн.

Зазначено, що біженці можуть обміняти на євро банкноти номіналом 100, 200, 500 і 1000 грн (до 10 тис. грн) у німецьких банках та ощадних касах, що беруть участь у програмі.

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Конвертація в євро відбувається за обмінним курсом, розміщеним на сайті Бундесбанку, зазначено в повідомленні.

Пресслужба повідомила, що обмін буде зареєстровано в онлайн-заявці, наданій Європейським центральним банком, щоб гарантувати, що індивідуальну максимальну суму обміну не буде перевищено, для цього особу кожного дорослого біженця, який хоче брати участь в обміні, фіксують і перевіряють.

Уточнюється, обмін спочатку можливий упродовж трьох місяців, а збитки, що виникають унаслідок обміну, несе федеральний бюджет.

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Автор: 

біженці (1863) Німеччина (7330) гривня (1721) обмін валюти (743)


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Це чудова новина!
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23.05.2022 20:17 Відповісти
А головою троха подумать нє?
Наші банки для чого встановлюють ліміт на зняття готвки за кордоном, як ви думаєте? Щоб гроші не вивозили з бідної нищої воюючої країни грьобані багатії, які виїхали і красиво атдихают по всім узбережжям Європ третій місяць.
А тепер по факту Німеччина дає зелене світло вивозу грошей з України. Молодці, ну що тут сказать. З такими друзями ніяких ворогів не треба.
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23.05.2022 21:06 Відповісти
Ну думаю тут варто подякувати....
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23.05.2022 20:22 Відповісти
Я просто в акуе. А когда то можно будет делать в Украине? Для обмена валюты нужно ехать за кордон.
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23.05.2022 20:23 Відповісти
Это хлам, вся валюта на карточках...
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23.05.2022 20:28 Відповісти
Это вместо передачи оружия ??
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23.05.2022 20:39 Відповісти
 
 