УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11176 відвідувачів онлайн
Новини Війна
5 101 40

Передумов для знецінення гривні немає, - Гетманцев

деньги,нбу,гривня,монеты,гривна,монета,банкнота,гривни,банкноты

На сьогодні немає жодних передумов для знецінення гривні, оскільки фінансова система України є стабільною.

Про це в ефірі телемарафону повідомив голова Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Денило Гетманцев, інформує Цензор.НЕТ.

"Фінансова система України є стабільною. Жодних передумов для знецінення гривні немає. Ми витримали перші дні війни", - зазначив він.

Також, за словами Гетманцева, золотовалютні резерви Нацбанку навіть зросли за період війни.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Списання державного боргу не буде, - Гетманцев

Автор: 

гривня (1724) економіка (928) Гетманцев Данило (875)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+23
Воно ще на свободі?
показати весь коментар
10.04.2022 17:33
+20
Два дні до війни,про яку вони знали ще з грудня.
показати весь коментар
10.04.2022 17:33
+20
Приберіть цього диверсанта Гетманцева! Скільки його вже можна чути😡
показати весь коментар
10.04.2022 17:35
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
не паникуйте. все буде Украина.
показати весь коментар
10.04.2022 17:32 Відповісти
я Вам скажу цикаву ричь. коли выбьемо оркив буде такий пидьем економики якого Ви не бачили. китайци бубуть слюни глотать. так буде.
показати весь коментар
10.04.2022 17:36 Відповісти
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010636159003&__cft__[0]=AZUqMgEYXlw38alPAzS-**********************************************************************************************************************************************************&__tn__=-UC%2CP-y-R Тарас Чорновіл



Іноді корисно послухати непрофільних спеціалістів, бо свій погляд з часом замулюється. От Євген Магда сам пише, що не є міжнародником, але відмітив речі, на які я мав би звернути увагу, але якось не співставив. А воно ж і справді так.

Абсолютно неочікуваний візит Бориса Джонсона до Києва - без попередження, програми, дипломатичних заготовок був відповіддю не на (або не лише на) приїзд очільників ЄС. Там мета зрозуміла - зберегти першість у Британії в числі друзів України й поставити деякі підсумкові крапки. А все інше, як допомога зброєю, санкції та дипломатичне сприяння, вирішується й у відео-форматі.

Але (те, що я пропустив) - це співставлення з візитом австрійського канцлера Карла Негаммера. Якраз цей візит мав би виглядати найбільш дивним. Бо Відень явно не в епіцентрі наших подій та не в мейнстрімі європейської політики. А зараз уже пост-фактум випливають повідомлення, що канцлер приїхав не просто від своєї країни (з цим якраз усе дуже добре), а з ще одним посланням. Від пуйла. Це ми про щось взнаємо пост-фактум, а Мі6 не дарма платню отримує, там мусять все знати наперед.

Новий "мирний план". Саме на нього так чекала вся рашистська резидентура в опі на чолі з єрмаком, саме про ці непередбачувані обставини, які можуть дуже прискорити перемир'я (не перемогу!!! і навіть не стійкий мир) патякав арєстовічь. І під ці пропозиції арахамія вже починає тероризувати комбригів вимогами погодитися на "компроміси" з ворогом. Пуйлу до 9 травня треба вийти з цієї війни з результатом, який його пропагандисти змогли б представити своїм локшиноносцям, як перемогу. І Зеленський має дати йому щось таке. А щоб дати, треба звідкись взяти. А взяти це Зеленський може лише в українського народу та наших ЗСУ. У народу можна забрати, наприклад, території Луганської та Донецької областей, де ми тримаємо неймовірну оборону. А в армії можна відібрати перемогу й гідність.

Але, як виглядає, такими поступками можна забрати щось у ще декого. Світ уже зрозумів, чим загрожує путін та його раша цивілізації. І їх хочуть добити по дорослому, щоб не піднялися, а отакий гнилий мир, який підірве Україну, але при тому зміцнить позиції пуйла на раші, явно не вкладається в ці плани. І Джонсон, який зараз виражає позицію не лише Лондона, але й Вашингтона, зробив щось унікальне - приїхав сам до Києва поза всіма планами, щоб, імовірно, донести Зеленському, що ціна такого миру для нього самого й для України буде дуже високою. А готовність ще потиснути пуйла та вийти на реальну перемогу буде простимульована новими й дуже корисними для шаткування русні озброєннями та фінансовими гарантіями.

Дожилися ж, холера! Чужий прем'єр їде в Київ, щоб не допустити зради й готовий за це навіть платити... Але Борису Джонсону за таку підтримку вдячні, за зброю додаткове спасибі.
показати весь коментар
10.04.2022 17:44 Відповісти
Все так, зелені сплять і бачать, якби припинити війну і розпочати раздєрєбан грошей на відбудову. Джонсону і Байдену доземний уклін від мене особисто.
показати весь коментар
10.04.2022 18:10 Відповісти
я вже писав, що для цього потрібні професійні менеджери, толкові економісти, а не цей сброд хапуг безтолкових....за що мене критикувати почали)) ....там коломойський вже напевно руки потирає))
показати весь коментар
10.04.2022 20:47 Відповісти
сейчас проблемы с логистикой, да и поставлять товары пока бессмысленно. но поверьте, поставщики уже стоят в очереди.
показати весь коментар
10.04.2022 17:39 Відповісти
Она то не растет ,но импорт намного уменьшился ,плюс помощь -так что сальдо плюс минус прежнее
показати весь коментар
10.04.2022 17:45 Відповісти
Ага)
показати весь коментар
10.04.2022 17:32 Відповісти
Два дні до війни,про яку вони знали ще з грудня.
показати весь коментар
10.04.2022 17:33 Відповісти
Воно ще на свободі?
показати весь коментар
10.04.2022 17:33 Відповісти
Приберіть цього диверсанта Гетманцева! Скільки його вже можна чути😡
показати весь коментар
10.04.2022 17:35 Відповісти
Вже будуть вводить подвійний РРО чи ще трохи почекають ?
показати весь коментар
10.04.2022 17:35 Відповісти
Гетьманцев не голосував за збільшення фінансування Збройних Сил України перед повномасштабним наступом, про який він знав. Чому?
показати весь коментар
10.04.2022 17:37 Відповісти
Долар в Києві по 32.50 де інде продають
показати весь коментар
10.04.2022 17:38 Відповісти
есть возможность переходите в доллар/евро .. пока есть шанс..
показати весь коментар
10.04.2022 20:11 Відповісти
Війна. тисячі загиблих, зруйнована інфраструктура, економіка стоїть, збройні сили щодня потребують палива, харчів, ***********, логістики.

"Передумов для знецінення гривні немає"

Це взагалі на олігофренів розраховано?
показати весь коментар
10.04.2022 17:40 Відповісти
,,, Ага . Переоберуть на другий термін , та й по тому .
показати весь коментар
10.04.2022 17:47 Відповісти
А что подразумевается под обесцениванием гривны?
Гетьманцев просто сводит баланс прихода и расхода-пока он сводится благодаря помощи и кредитам,обесценивания не будет .
Тем более импорт фактически упал ,т.е. реальная потребность в валюте не такая большая,на дорогостоящее высокотехнологичное оружие деньги дают,на боеприпасы тоже ,то что на складах- произведено еще в совке-т.е. фактически дармовое.
показати весь коментар
10.04.2022 17:55 Відповісти
"под обесцениванием гривны" подразумевается девальвация...
"импорт фактически упал" ... - не упал , а его скажем "ограничили" , сейчас только критический импорт и то с разрешения , межбанк остановился, курс доллара заморозили на время военного положения... Экспорт упал в 2раза ..

"А в основном прекрасная маркиза..."
показати весь коментар
10.04.2022 20:17 Відповісти
чого ця потвора Гетьмацев ще не у буцигарні? цей пройдисвіт засланий казачок кремля призначиний пуйлом щоб зруйнгувати єкономіку України.
показати весь коментар
10.04.2022 17:41 Відповісти
Там їх цілий натовп!!!
показати весь коментар
10.04.2022 18:11 Відповісти
Перевести страну на евро
показати весь коментар
10.04.2022 17:42 Відповісти
когда прибалтику перевели на евро -все подорожало в разы
показати весь коментар
10.04.2022 17:56 Відповісти
Польща залишила свій злотий і правильно зробила.
показати весь коментар
10.04.2022 20:49 Відповісти
а долар - "наша валюта" ще з 90-х
показати весь коментар
10.04.2022 20:51 Відповісти
Напоминает; "...Пасха, шашлыки.."
показати весь коментар
10.04.2022 17:48 Відповісти
воно ще той "експерт"
показати весь коментар
10.04.2022 17:50 Відповісти
О. Вилізло ще одне падло з якоїсь скрині.
показати весь коментар
10.04.2022 17:50 Відповісти
Зуб даю - немає. Окрім звичайно падіння ввп на третину... Але то дрібʼязок.
показати весь коментар
10.04.2022 17:53 Відповісти
От пока не увидел интервью этого олигофрена, то был спокоен за гривну, теперь не знаю
показати весь коментар
10.04.2022 17:54 Відповісти
Ну Гетьманцев виповз з нори . це ознака , що скоро полізе Татаров й Женя Шевченко . Тиждень тому витягнули з сміттєвої корзини Сольського .

Тобто усі голвні чинники потоплення рейтингу Головнокомандуючього на місці . Залишилось вигукнути , що після війни "Велике крадівництов продовжиться" , а землю требо тепер продавати по 100 тисяч га в одну харю й усе ...

До-речі ... сам по собі Гетьманцев як "бойова одиниця" економічної кризи дуже ціний кадр . Без усякої великої війни здібен зробити так , що курс гривні стрибав як скаженний (в основному : в гору) й щоб бізнес й робочі руки ніколи б не повернувся в Вкраїну й навіть - після війни
показати весь коментар
10.04.2022 17:57 Відповісти
Ктото сказал,что власть нельзя критиковать во время войны,вот и результат.А нужно было прикрыть к епеням весь ОП.Оставить Зелю,как говорящую голову
показати весь коментар
10.04.2022 18:27 Відповісти
Як, це падло, ще живе???
показати весь коментар
10.04.2022 17:59 Відповісти
значит будет девал...
показати весь коментар
10.04.2022 20:05 Відповісти
Если за март монетарная база грн на 4% выросла, а за три месяца этого года НБУ потратил больше ЗВР на поддержку грн, чем за весь 2021, это не похоже на дефляцию. Пока что прокатывает за счёт забугорной помощи, на которую НБУ выкупил большую часть мартовских ОВГЗ, но так долго продолжаться не может. По итогам этого года ожидается падение экспорта в 2 раза.
показати весь коментар
10.04.2022 20:09 Відповісти
 
 