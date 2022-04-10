Передумов для знецінення гривні немає, - Гетманцев

На сьогодні немає жодних передумов для знецінення гривні, оскільки фінансова система України є стабільною.

Про це в ефірі телемарафону повідомив голова Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Денило Гетманцев, інформує Цензор.НЕТ.

"Фінансова система України є стабільною. Жодних передумов для знецінення гривні немає. Ми витримали перші дні війни", - зазначив він.

Також, за словами Гетманцева, золотовалютні резерви Нацбанку навіть зросли за період війни.

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