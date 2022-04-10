Передумов для знецінення гривні немає, - Гетманцев
На сьогодні немає жодних передумов для знецінення гривні, оскільки фінансова система України є стабільною.
Про це в ефірі телемарафону повідомив голова Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Денило Гетманцев, інформує Цензор.НЕТ.
"Фінансова система України є стабільною. Жодних передумов для знецінення гривні немає. Ми витримали перші дні війни", - зазначив він.
Також, за словами Гетманцева, золотовалютні резерви Нацбанку навіть зросли за період війни.
Топ коментарі
+23 Юрий Шмалько #511275
показати весь коментар10.04.2022 17:33
+20 Павло ШОвте
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+20 Игорь Нестеренко #448916
показати весь коментар10.04.2022 17:35
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Іноді корисно послухати непрофільних спеціалістів, бо свій погляд з часом замулюється. От Євген Магда сам пише, що не є міжнародником, але відмітив речі, на які я мав би звернути увагу, але якось не співставив. А воно ж і справді так.
Абсолютно неочікуваний візит Бориса Джонсона до Києва - без попередження, програми, дипломатичних заготовок був відповіддю не на (або не лише на) приїзд очільників ЄС. Там мета зрозуміла - зберегти першість у Британії в числі друзів України й поставити деякі підсумкові крапки. А все інше, як допомога зброєю, санкції та дипломатичне сприяння, вирішується й у відео-форматі.
Але (те, що я пропустив) - це співставлення з візитом австрійського канцлера Карла Негаммера. Якраз цей візит мав би виглядати найбільш дивним. Бо Відень явно не в епіцентрі наших подій та не в мейнстрімі європейської політики. А зараз уже пост-фактум випливають повідомлення, що канцлер приїхав не просто від своєї країни (з цим якраз усе дуже добре), а з ще одним посланням. Від пуйла. Це ми про щось взнаємо пост-фактум, а Мі6 не дарма платню отримує, там мусять все знати наперед.
Новий "мирний план". Саме на нього так чекала вся рашистська резидентура в опі на чолі з єрмаком, саме про ці непередбачувані обставини, які можуть дуже прискорити перемир'я (не перемогу!!! і навіть не стійкий мир) патякав арєстовічь. І під ці пропозиції арахамія вже починає тероризувати комбригів вимогами погодитися на "компроміси" з ворогом. Пуйлу до 9 травня треба вийти з цієї війни з результатом, який його пропагандисти змогли б представити своїм локшиноносцям, як перемогу. І Зеленський має дати йому щось таке. А щоб дати, треба звідкись взяти. А взяти це Зеленський може лише в українського народу та наших ЗСУ. У народу можна забрати, наприклад, території Луганської та Донецької областей, де ми тримаємо неймовірну оборону. А в армії можна відібрати перемогу й гідність.
Але, як виглядає, такими поступками можна забрати щось у ще декого. Світ уже зрозумів, чим загрожує путін та його раша цивілізації. І їх хочуть добити по дорослому, щоб не піднялися, а отакий гнилий мир, який підірве Україну, але при тому зміцнить позиції пуйла на раші, явно не вкладається в ці плани. І Джонсон, який зараз виражає позицію не лише Лондона, але й Вашингтона, зробив щось унікальне - приїхав сам до Києва поза всіма планами, щоб, імовірно, донести Зеленському, що ціна такого миру для нього самого й для України буде дуже високою. А готовність ще потиснути пуйла та вийти на реальну перемогу буде простимульована новими й дуже корисними для шаткування русні озброєннями та фінансовими гарантіями.
Дожилися ж, холера! Чужий прем'єр їде в Київ, щоб не допустити зради й готовий за це навіть платити... Але Борису Джонсону за таку підтримку вдячні, за зброю додаткове спасибі.
"Передумов для знецінення гривні немає"
Це взагалі на олігофренів розраховано?
Гетьманцев просто сводит баланс прихода и расхода-пока он сводится благодаря помощи и кредитам,обесценивания не будет .
Тем более импорт фактически упал ,т.е. реальная потребность в валюте не такая большая,на дорогостоящее высокотехнологичное оружие деньги дают,на боеприпасы тоже ,то что на складах- произведено еще в совке-т.е. фактически дармовое.
"импорт фактически упал" ... - не упал , а его скажем "ограничили" , сейчас только критический импорт и то с разрешения , межбанк остановился, курс доллара заморозили на время военного положения... Экспорт упал в 2раза ..
"А в основном прекрасная маркиза..."
Тобто усі голвні чинники потоплення рейтингу Головнокомандуючього на місці . Залишилось вигукнути , що після війни "Велике крадівництов продовжиться" , а землю требо тепер продавати по 100 тисяч га в одну харю й усе ...
До-речі ... сам по собі Гетьманцев як "бойова одиниця" економічної кризи дуже ціний кадр . Без усякої великої війни здібен зробити так , що курс гривні стрибав як скаженний (в основному : в гору) й щоб бізнес й робочі руки ніколи б не повернувся в Вкраїну й навіть - після війни