Предпосылок для обесценивания гривни нет, - Гетманцев

На сегодняшний день нет никаких предпосылок для обесценивания гривни, поскольку финансовая система Украины стабильна.

Об этом в эфире телемарафона сообщил председатель Комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев, информирует Цензор.НЕТ.

"Финансовая система Украины стабильна. Никаких предпосылок для обесценения гривни нет. Мы выдержали первые дни войны", - отметил он.

Также, по словам Гетманцева, золотовалютные резервы Нацбанка выросли даже за период войны.

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