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Новости Война
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Предпосылок для обесценивания гривни нет, - Гетманцев

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На сегодняшний день нет никаких предпосылок для обесценивания гривни, поскольку финансовая система Украины стабильна.

Об этом в эфире телемарафона сообщил председатель Комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев, информирует Цензор.НЕТ.

"Финансовая система Украины стабильна. Никаких предпосылок для обесценения гривни нет. Мы выдержали первые дни войны", - отметил он.

Также, по словам Гетманцева, золотовалютные резервы Нацбанка выросли даже за период войны.

Читайте также: Списания государственного долга не будет, - Гетманцев

Автор: 

гривня (1851) экономика (3879) Гетманцев Даниил (409)


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Топ комментарии
+23
Воно ще на свободі?
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10.04.2022 17:33
+20
Два дні до війни,про яку вони знали ще з грудня.
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10.04.2022 17:33
+20
Приберіть цього диверсанта Гетманцева! Скільки його вже можна чути😡
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10.04.2022 17:35
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не паникуйте. все буде Украина.
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10.04.2022 17:32 Ответить
я Вам скажу цикаву ричь. коли выбьемо оркив буде такий пидьем економики якого Ви не бачили. китайци бубуть слюни глотать. так буде.
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10.04.2022 17:36 Ответить
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010636159003&__cft__[0]=AZUqMgEYXlw38alPAzS-**********************************************************************************************************************************************************&__tn__=-UC%2CP-y-R Тарас Чорновіл



Іноді корисно послухати непрофільних спеціалістів, бо свій погляд з часом замулюється. От Євген Магда сам пише, що не є міжнародником, але відмітив речі, на які я мав би звернути увагу, але якось не співставив. А воно ж і справді так.

Абсолютно неочікуваний візит Бориса Джонсона до Києва - без попередження, програми, дипломатичних заготовок був відповіддю не на (або не лише на) приїзд очільників ЄС. Там мета зрозуміла - зберегти першість у Британії в числі друзів України й поставити деякі підсумкові крапки. А все інше, як допомога зброєю, санкції та дипломатичне сприяння, вирішується й у відео-форматі.

Але (те, що я пропустив) - це співставлення з візитом австрійського канцлера Карла Негаммера. Якраз цей візит мав би виглядати найбільш дивним. Бо Відень явно не в епіцентрі наших подій та не в мейнстрімі європейської політики. А зараз уже пост-фактум випливають повідомлення, що канцлер приїхав не просто від своєї країни (з цим якраз усе дуже добре), а з ще одним посланням. Від пуйла. Це ми про щось взнаємо пост-фактум, а Мі6 не дарма платню отримує, там мусять все знати наперед.

Новий "мирний план". Саме на нього так чекала вся рашистська резидентура в опі на чолі з єрмаком, саме про ці непередбачувані обставини, які можуть дуже прискорити перемир'я (не перемогу!!! і навіть не стійкий мир) патякав арєстовічь. І під ці пропозиції арахамія вже починає тероризувати комбригів вимогами погодитися на "компроміси" з ворогом. Пуйлу до 9 травня треба вийти з цієї війни з результатом, який його пропагандисти змогли б представити своїм локшиноносцям, як перемогу. І Зеленський має дати йому щось таке. А щоб дати, треба звідкись взяти. А взяти це Зеленський може лише в українського народу та наших ЗСУ. У народу можна забрати, наприклад, території Луганської та Донецької областей, де ми тримаємо неймовірну оборону. А в армії можна відібрати перемогу й гідність.

Але, як виглядає, такими поступками можна забрати щось у ще декого. Світ уже зрозумів, чим загрожує путін та його раша цивілізації. І їх хочуть добити по дорослому, щоб не піднялися, а отакий гнилий мир, який підірве Україну, але при тому зміцнить позиції пуйла на раші, явно не вкладається в ці плани. І Джонсон, який зараз виражає позицію не лише Лондона, але й Вашингтона, зробив щось унікальне - приїхав сам до Києва поза всіма планами, щоб, імовірно, донести Зеленському, що ціна такого миру для нього самого й для України буде дуже високою. А готовність ще потиснути пуйла та вийти на реальну перемогу буде простимульована новими й дуже корисними для шаткування русні озброєннями та фінансовими гарантіями.

Дожилися ж, холера! Чужий прем'єр їде в Київ, щоб не допустити зради й готовий за це навіть платити... Але Борису Джонсону за таку підтримку вдячні, за зброю додаткове спасибі.
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10.04.2022 17:44 Ответить
Все так, зелені сплять і бачать, якби припинити війну і розпочати раздєрєбан грошей на відбудову. Джонсону і Байдену доземний уклін від мене особисто.
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10.04.2022 18:10 Ответить
я вже писав, що для цього потрібні професійні менеджери, толкові економісти, а не цей сброд хапуг безтолкових....за що мене критикувати почали)) ....там коломойський вже напевно руки потирає))
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10.04.2022 20:47 Ответить
сейчас проблемы с логистикой, да и поставлять товары пока бессмысленно. но поверьте, поставщики уже стоят в очереди.
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10.04.2022 17:39 Ответить
Она то не растет ,но импорт намного уменьшился ,плюс помощь -так что сальдо плюс минус прежнее
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10.04.2022 17:45 Ответить
Ага)
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10.04.2022 17:32 Ответить
Два дні до війни,про яку вони знали ще з грудня.
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10.04.2022 17:33 Ответить
Воно ще на свободі?
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10.04.2022 17:33 Ответить
Приберіть цього диверсанта Гетманцева! Скільки його вже можна чути😡
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10.04.2022 17:35 Ответить
Вже будуть вводить подвійний РРО чи ще трохи почекають ?
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10.04.2022 17:35 Ответить
Гетьманцев не голосував за збільшення фінансування Збройних Сил України перед повномасштабним наступом, про який він знав. Чому?
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10.04.2022 17:37 Ответить
Долар в Києві по 32.50 де інде продають
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10.04.2022 17:38 Ответить
есть возможность переходите в доллар/евро .. пока есть шанс..
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10.04.2022 20:11 Ответить
Війна. тисячі загиблих, зруйнована інфраструктура, економіка стоїть, збройні сили щодня потребують палива, харчів, ***********, логістики.

"Передумов для знецінення гривні немає"

Це взагалі на олігофренів розраховано?
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10.04.2022 17:40 Ответить
,,, Ага . Переоберуть на другий термін , та й по тому .
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10.04.2022 17:47 Ответить
А что подразумевается под обесцениванием гривны?
Гетьманцев просто сводит баланс прихода и расхода-пока он сводится благодаря помощи и кредитам,обесценивания не будет .
Тем более импорт фактически упал ,т.е. реальная потребность в валюте не такая большая,на дорогостоящее высокотехнологичное оружие деньги дают,на боеприпасы тоже ,то что на складах- произведено еще в совке-т.е. фактически дармовое.
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10.04.2022 17:55 Ответить
"под обесцениванием гривны" подразумевается девальвация...
"импорт фактически упал" ... - не упал , а его скажем "ограничили" , сейчас только критический импорт и то с разрешения , межбанк остановился, курс доллара заморозили на время военного положения... Экспорт упал в 2раза ..

"А в основном прекрасная маркиза..."
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10.04.2022 20:17 Ответить
чого ця потвора Гетьмацев ще не у буцигарні? цей пройдисвіт засланий казачок кремля призначиний пуйлом щоб зруйнгувати єкономіку України.
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10.04.2022 17:41 Ответить
Там їх цілий натовп!!!
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10.04.2022 18:11 Ответить
Перевести страну на евро
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10.04.2022 17:42 Ответить
когда прибалтику перевели на евро -все подорожало в разы
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10.04.2022 17:56 Ответить
Польща залишила свій злотий і правильно зробила.
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10.04.2022 20:49 Ответить
а долар - "наша валюта" ще з 90-х
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10.04.2022 20:51 Ответить
Напоминает; "...Пасха, шашлыки.."
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10.04.2022 17:48 Ответить
воно ще той "експерт"
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10.04.2022 17:50 Ответить
О. Вилізло ще одне падло з якоїсь скрині.
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10.04.2022 17:50 Ответить
Зуб даю - немає. Окрім звичайно падіння ввп на третину... Але то дрібʼязок.
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10.04.2022 17:53 Ответить
От пока не увидел интервью этого олигофрена, то был спокоен за гривну, теперь не знаю
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10.04.2022 17:54 Ответить
Ну Гетьманцев виповз з нори . це ознака , що скоро полізе Татаров й Женя Шевченко . Тиждень тому витягнули з сміттєвої корзини Сольського .

Тобто усі голвні чинники потоплення рейтингу Головнокомандуючього на місці . Залишилось вигукнути , що після війни "Велике крадівництов продовжиться" , а землю требо тепер продавати по 100 тисяч га в одну харю й усе ...

До-речі ... сам по собі Гетьманцев як "бойова одиниця" економічної кризи дуже ціний кадр . Без усякої великої війни здібен зробити так , що курс гривні стрибав як скаженний (в основному : в гору) й щоб бізнес й робочі руки ніколи б не повернувся в Вкраїну й навіть - після війни
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10.04.2022 17:57 Ответить
Ктото сказал,что власть нельзя критиковать во время войны,вот и результат.А нужно было прикрыть к епеням весь ОП.Оставить Зелю,как говорящую голову
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10.04.2022 18:27 Ответить
Як, це падло, ще живе???
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10.04.2022 17:59 Ответить
значит будет девал...
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10.04.2022 20:05 Ответить
Если за март монетарная база грн на 4% выросла, а за три месяца этого года НБУ потратил больше ЗВР на поддержку грн, чем за весь 2021, это не похоже на дефляцию. Пока что прокатывает за счёт забугорной помощи, на которую НБУ выкупил большую часть мартовских ОВГЗ, но так долго продолжаться не может. По итогам этого года ожидается падение экспорта в 2 раза.
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10.04.2022 20:09 Ответить
 
 