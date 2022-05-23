Следующая встреча "Рамштайн" по Украине состоится 15 июня
Следующая встреча Контактной группы по Украине пройдет в Брюсселе. Заседание министров обороны стран-союзниц намечено на 15 июня.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в твиттере написала журналист газеты Stars and Stripes Кейтлин Доорнбос.
"Следующее заседание Контактной группы состоится 15 июня на полях министерского совещания НАТО в Брюсселе", - написала она.
Журналистка добавила, что в следующем месяце встреча министров обороны пройдет в очном формате.
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