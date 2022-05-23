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Следующая встреча "Рамштайн" по Украине состоится 15 июня

остін,рамштайн

Следующая встреча Контактной группы по Украине пройдет в Брюсселе. Заседание министров обороны стран-союзниц намечено на 15 июня.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в твиттере написала журналист газеты Stars and Stripes Кейтлин Доорнбос.

"Следующее заседание Контактной группы состоится 15 июня на полях министерского совещания НАТО в Брюсселе", - написала она.

Журналистка добавила, что в следующем месяце встреча министров обороны пройдет в очном формате.

Читайте: Министры обороны более 40 стран приняли участие в "Рамштайне-2" - онлайн-встрече в отношении Украины

Минобороны (9304) Резников Алексей (1170)


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Топ комментарии
+3
Так розумію, системи MLRS нам не дали?
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23.05.2022 20:50
+3
В Україні у владі є декілька ключових фігур ФСБ.
В.РАДУ контролює Арахамія/ Гетьманцев.
Банкова під контролем Демченка.
Уряд контролює Єрмак.
Зельца"тримає"Беня.
"Органи"-Татаровв,
Чорні Фінанси-Шефіри.
Зельц на"пряму"керує Бакановим,Венедіктовою,Сухачовим,Стефанчуком.
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23.05.2022 20:53
+3
З огляду на ситуацію на фронті,вирішили нам нічого не давати. До 15 червня багато що зміниться. Немає слів...
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23.05.2022 21:14
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Так розумію, системи MLRS нам не дали?
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23.05.2022 20:50 Ответить
Я теж так зрозумів. Тому не варто чекати на контрнаступ влітку.
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23.05.2022 20:52 Ответить
В Україні у владі є декілька ключових фігур ФСБ.
В.РАДУ контролює Арахамія/ Гетьманцев.
Банкова під контролем Демченка.
Уряд контролює Єрмак.
Зельца"тримає"Беня.
"Органи"-Татаровв,
Чорні Фінанси-Шефіри.
Зельц на"пряму"керує Бакановим,Венедіктовою,Сухачовим,Стефанчуком.
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23.05.2022 20:53 Ответить
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23.05.2022 20:56 Ответить
Чекають на парашу до Дніпра? Сказали б прямо що заважає коломойша, зеля, завхоз, чи щипач - просто їх бы вбили да і все
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23.05.2022 21:09 Ответить
З огляду на ситуацію на фронті,вирішили нам нічого не давати. До 15 червня багато що зміниться. Немає слів...
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23.05.2022 21:14 Ответить
А Ви знайдiть хоч якiсь слова до оточення президента, а потiм вже до вчорашнiх ворогiв (в розумiннi эрмака). I, як iсторик, порадьте нам як здихатись вiд "п"ятоi колони", яку привiв Зеленський. Ми ж надiялись що "золотий хлопчик" зрозумiэ що краiну можуть пiдняти лише патрiотичнi ПРОФЕСIОНАЛИ, а вийшло що вiн просто "шiстка" в руках Оману.
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23.05.2022 21:37 Ответить
Це залежить лише від військових. Цивільна патріотична спільнота нічого не зможе вдіяти зі зрадниками у владних структурах. Але того «піночета-бонапарта-де голля»,,що ризикне взяти на себе відповідальність за долю воюючої країни і очолить тотальний опір рашистам,наразі немає. Та й навряд чи Еуропа,що героїзує найвеличнішого,визнає якийсь там «національний комітет»,хоча нам в даній ситуації мало би бути похєр. Проте,зараз маємо,що маємо..
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23.05.2022 22:05 Ответить
Группа "Рамштайн" становится всё популярнее.
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23.05.2022 23:02 Ответить
 
 