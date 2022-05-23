Наступна зустріч "Рамштайн" по Україні відбудеться 15 червня
Наступна зустріч Контактної групи по Україні пройде в Брюсселі. Засідання міністрів оборони країн-союзниць заплановано на 15 червня.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це у твіттері написала журналіст газети Stars and Stripes Кейтлін Доорнбос.
"Наступне засідання Контактної групи відбудеться 15 червня, на полях міністерської наради НАТО в Брюсселі", - написала вона.
Журналістка додала, що наступного місяця зустріч міністрів оборони пройде в очному форматі.
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