Наступна зустріч "Рамштайн" по Україні відбудеться 15 червня

Наступна зустріч Контактної групи по Україні пройде в Брюсселі. Засідання міністрів оборони країн-союзниць заплановано на 15 червня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у твіттері написала журналіст газети Stars and Stripes Кейтлін Доорнбос.

"Наступне засідання Контактної групи відбудеться 15 червня, на полях міністерської наради НАТО в Брюсселі", - написала вона.

Журналістка додала, що наступного місяця зустріч міністрів оборони пройде в очному форматі.

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