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Наступна зустріч "Рамштайн" по Україні відбудеться 15 червня

остін,рамштайн

Наступна зустріч Контактної групи по Україні пройде в Брюсселі. Засідання міністрів оборони країн-союзниць заплановано на 15 червня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у твіттері написала журналіст газети Stars and Stripes Кейтлін Доорнбос.

"Наступне засідання Контактної групи відбудеться 15 червня, на полях міністерської наради НАТО в Брюсселі", - написала вона.

Журналістка додала, що наступного місяця зустріч міністрів оборони пройде в очному форматі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Міністри оборони понад 40 країн взяли участь у "Рамштайні-2" - онлайн-зустрічі щодо України

Автор: 

Міноборони (7329) Резніков Олексій (1445)


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Топ коментарі
+3
Так розумію, системи MLRS нам не дали?
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23.05.2022 20:50
+3
В Україні у владі є декілька ключових фігур ФСБ.
В.РАДУ контролює Арахамія/ Гетьманцев.
Банкова під контролем Демченка.
Уряд контролює Єрмак.
Зельца"тримає"Беня.
"Органи"-Татаровв,
Чорні Фінанси-Шефіри.
Зельц на"пряму"керує Бакановим,Венедіктовою,Сухачовим,Стефанчуком.
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23.05.2022 20:53
+3
З огляду на ситуацію на фронті,вирішили нам нічого не давати. До 15 червня багато що зміниться. Немає слів...
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23.05.2022 21:14
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Так розумію, системи MLRS нам не дали?
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23.05.2022 20:50 Відповісти
Я теж так зрозумів. Тому не варто чекати на контрнаступ влітку.
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23.05.2022 20:52 Відповісти
В Україні у владі є декілька ключових фігур ФСБ.
В.РАДУ контролює Арахамія/ Гетьманцев.
Банкова під контролем Демченка.
Уряд контролює Єрмак.
Зельца"тримає"Беня.
"Органи"-Татаровв,
Чорні Фінанси-Шефіри.
Зельц на"пряму"керує Бакановим,Венедіктовою,Сухачовим,Стефанчуком.
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23.05.2022 20:53 Відповісти
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23.05.2022 20:56 Відповісти
Чекають на парашу до Дніпра? Сказали б прямо що заважає коломойша, зеля, завхоз, чи щипач - просто їх бы вбили да і все
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23.05.2022 21:09 Відповісти
З огляду на ситуацію на фронті,вирішили нам нічого не давати. До 15 червня багато що зміниться. Немає слів...
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23.05.2022 21:14 Відповісти
А Ви знайдiть хоч якiсь слова до оточення президента, а потiм вже до вчорашнiх ворогiв (в розумiннi эрмака). I, як iсторик, порадьте нам як здихатись вiд "п"ятоi колони", яку привiв Зеленський. Ми ж надiялись що "золотий хлопчик" зрозумiэ що краiну можуть пiдняти лише патрiотичнi ПРОФЕСIОНАЛИ, а вийшло що вiн просто "шiстка" в руках Оману.
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23.05.2022 21:37 Відповісти
Це залежить лише від військових. Цивільна патріотична спільнота нічого не зможе вдіяти зі зрадниками у владних структурах. Але того «піночета-бонапарта-де голля»,,що ризикне взяти на себе відповідальність за долю воюючої країни і очолить тотальний опір рашистам,наразі немає. Та й навряд чи Еуропа,що героїзує найвеличнішого,визнає якийсь там «національний комітет»,хоча нам в даній ситуації мало би бути похєр. Проте,зараз маємо,що маємо..
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23.05.2022 22:05 Відповісти
Группа "Рамштайн" становится всё популярнее.
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23.05.2022 23:02 Відповісти
 
 