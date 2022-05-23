Наша задача – чтобы мир не уставал от войны в Украине, - Зеленский в Давосе
Президент Украины Владимир Зеленский, выступая в украинском доме в Давосе, заявил, что его главная задача - то, чтобы мир не уставал от войны в Украине, иначе Украина не сможет защититься от российской агрессии.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.
"Наша задача, чтобы мир не уставал от войны и поддерживал Украину, потому что мы боремся за те ценности, которыми люди живут и дышат ими как кислородом каждый день. Почему? Потому что мы так привыкли. Когда их не забирают, мы не понимаем их цены и ценности. Я жил также и считал, что свобода слова, мой выбор – где работать и отдыхать, кем стать, на каком языке разговаривать. Я считал, что это мой выбор и не думал его защищать. Почему? Потому что я – свободный человек, пока у меня не начали это забирать. Когда у тебя забирают что-то привычное для тебя, ты начинаешь понимать цену этих вещей", - заявил Зеленский.
Поэтому, отметил глава государства, он должен говорить об этом во всем мире.
"Нам нужно говорить с вами и показывать все те детали агрессивных дел военно-политического руководства России. И, если вы будете уставшими от этой темы, Украины не будет на первых полосах (в мировых СМИ) и не сможем получить то, чем мы можем защититься. Не сможем получить приоритетное оружие, финансы, блокирование счетов олигархов РФ, которые тратят деньги на кровавую войну", - сказал он.
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А можно небольшой опрос читателей у меня на страничке? Я исключительно с позиций логики.
Насколько я понимаю, самый влиятельный человек - это тот человек, который больше всего влияет на ход текущих событий. Без которого ход событий был бы совсем другим.
Вот, как Байден влияет на ход событий, я вижу. Вот он реально ****** как влияет. Как Джонсон влияет на ход событий, я вижу. Я вижу даже как Орбан влияет на ход событий.
В связи с чем вопрос.
Скажите, как по вашему - если бы Владимир Зеленский вдруг перестал существовать, что изменилось бы?
Мой ответ - ВООБЩЕ НИХУЯ.
Ну, то есть, совсем. Вообще ничего. Полностью.
Если сейчас Владимира Александровича украдут марсиане, съедят рептилоиды с Нибиру или похитит НЛО - не изменится вообще ничего. Ни в стране, ни в мире.
ЗСУ будут также держать оборону. Залужный и Марченко будут также держать фронт. Марченко также будет держать фронт под подпиской. Черновол будут также судить за "Стугны". Байден будет так же давать лендлиз. Мир будет также поддерживать деньгами. Эстония будет так же отправлять "Стингеры". Волонтеры будут также искать каски. ТРО и добровольцы будут так же потоком идти в военкоматы. Польша будет также выделять бензин. Медведчук будет так же давать показания на Порошенко.
Ровно такое же положение вещей было бы хоть в первые сутки, хоть в десятые. Втiк бы, не втiк бы - не было бы вообще никакой разницы.
Ну, разве что, в первые дни психологически было бы тяжелее. Гибель или эвакуация президента страны - каким бы он ни был - это все же тяжелый удар по моральному состоянию как армии, так и страны в целом. Это да. Это правда. Но это эффект кратковременный и все же из области психологического. А не вещественного.
Ну и количество видео на ютубе заметно сократилось бы.
Всё.
Так вот, собственно, сам вопрос.
На что, по-вашему, влияет Владимир Зеленский, если он самый влиятельный человек в мире?
Я без всякого сарказма сейчас.
Мне правда интересно.
Не моє - взято у Аркадій Бабченко
На общественное мнение, как СИМВОЛ украинского сопротивления - вполне!
Знакомым, которые сейчас в Мариуполе, удалось выйти на связь. То, о чём они рассказывают, страшно даже вообразить. Однако и молчать об этом невозможно. Возле Автовокзала, под завалами многоэтажки в бомбоубежище, нашли тела не менее 200 человек. Тела под завалами разлагаются.
На общественное мнение, как СИМВОЛ украинского сопротивления - вполне!