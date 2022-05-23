Наша задача – чтобы мир не уставал от войны в Украине, - Зеленский в Давосе

Президент Украины Владимир Зеленский, выступая в украинском доме в Давосе, заявил, что его главная задача - то, чтобы мир не уставал от войны в Украине, иначе Украина не сможет защититься от российской агрессии.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Наша задача, чтобы мир не уставал от войны и поддерживал Украину, потому что мы боремся за те ценности, которыми люди живут и дышат ими как кислородом каждый день. Почему? Потому что мы так привыкли. Когда их не забирают, мы не понимаем их цены и ценности. Я жил также и считал, что свобода слова, мой выбор – где работать и отдыхать, кем стать, на каком языке разговаривать. Я считал, что это мой выбор и не думал его защищать. Почему? Потому что я – свободный человек, пока у меня не начали это забирать. Когда у тебя забирают что-то привычное для тебя, ты начинаешь понимать цену этих вещей", - заявил Зеленский.

Поэтому, отметил глава государства, он должен говорить об этом во всем мире.

"Нам нужно говорить с вами и показывать все те детали агрессивных дел военно-политического руководства России. И, если вы будете уставшими от этой темы, Украины не будет на первых полосах (в мировых СМИ) и не сможем получить то, чем мы можем защититься. Не сможем получить приоритетное оружие, финансы, блокирование счетов олигархов РФ, которые тратят деньги на кровавую войну", - сказал он.

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