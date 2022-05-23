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Новости Агрессия России против Украины Война
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Наша задача – чтобы мир не уставал от войны в Украине, - Зеленский в Давосе

зеленський

Президент Украины Владимир Зеленский, выступая в украинском доме в Давосе, заявил, что его главная задача - то, чтобы мир не уставал от войны в Украине, иначе Украина не сможет защититься от российской агрессии.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Наша задача, чтобы мир не уставал от войны и поддерживал Украину, потому что мы боремся за те ценности, которыми люди живут и дышат ими как кислородом каждый день. Почему? Потому что мы так привыкли. Когда их не забирают, мы не понимаем их цены и ценности. Я жил также и считал, что свобода слова, мой выбор – где работать и отдыхать, кем стать, на каком языке разговаривать. Я считал, что это мой выбор и не думал его защищать. Почему? Потому что я – свободный человек, пока у меня не начали это забирать. Когда у тебя забирают что-то привычное для тебя, ты начинаешь понимать цену этих вещей", - заявил Зеленский.

Поэтому, отметил глава государства, он должен говорить об этом во всем мире.

"Нам нужно говорить с вами и показывать все те детали агрессивных дел военно-политического руководства России. И, если вы будете уставшими от этой темы, Украины не будет на первых полосах (в мировых СМИ) и не сможем получить то, чем мы можем защититься. Не сможем получить приоритетное оружие, финансы, блокирование счетов олигархов РФ, которые тратят деньги на кровавую войну", - сказал он.

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Автор: 

Давос (391) Зеленский Владимир (20260)


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Топ комментарии
+23
А від тебе можуть і втомитись
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23.05.2022 21:57
+18
Що по Азову, по Чонгару? В Десні 100 загиблих? Що по Маріуполю??? Хто здав Азов, північ і південь???? Що з полоненими?
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23.05.2022 22:03
+15
Владимир Зеленский стал самым влиятельным человеком года по версии журнала Time.

А можно небольшой опрос читателей у меня на страничке? Я исключительно с позиций логики.

Насколько я понимаю, самый влиятельный человек - это тот человек, который больше всего влияет на ход текущих событий. Без которого ход событий был бы совсем другим.

Вот, как Байден влияет на ход событий, я вижу. Вот он реально ****** как влияет. Как Джонсон влияет на ход событий, я вижу. Я вижу даже как Орбан влияет на ход событий.

В связи с чем вопрос.

Скажите, как по вашему - если бы Владимир Зеленский вдруг перестал существовать, что изменилось бы?

Мой ответ - ВООБЩЕ НИХУЯ.

Ну, то есть, совсем. Вообще ничего. Полностью.

Если сейчас Владимира Александровича украдут марсиане, съедят рептилоиды с Нибиру или похитит НЛО - не изменится вообще ничего. Ни в стране, ни в мире.

ЗСУ будут также держать оборону. Залужный и Марченко будут также держать фронт. Марченко также будет держать фронт под подпиской. Черновол будут также судить за "Стугны". Байден будет так же давать лендлиз. Мир будет также поддерживать деньгами. Эстония будет так же отправлять "Стингеры". Волонтеры будут также искать каски. ТРО и добровольцы будут так же потоком идти в военкоматы. Польша будет также выделять бензин. Медведчук будет так же давать показания на Порошенко.

Ровно такое же положение вещей было бы хоть в первые сутки, хоть в десятые. Втiк бы, не втiк бы - не было бы вообще никакой разницы.

Ну, разве что, в первые дни психологически было бы тяжелее. Гибель или эвакуация президента страны - каким бы он ни был - это все же тяжелый удар по моральному состоянию как армии, так и страны в целом. Это да. Это правда. Но это эффект кратковременный и все же из области психологического. А не вещественного.

Ну и количество видео на ютубе заметно сократилось бы.

Всё.

Так вот, собственно, сам вопрос.

На что, по-вашему, влияет Владимир Зеленский, если он самый влиятельный человек в мире?

Я без всякого сарказма сейчас.

Мне правда интересно.

Не моє - взято у Аркадій Бабченко
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23.05.2022 22:09
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Правила форума Совет форумчан
А від тебе можуть і втомитись
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23.05.2022 21:57 Ответить
шо??? а може швидше завершити це безглуздя... цей геноцид?? не?
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23.05.2022 21:58 Ответить
так може на шашликі відпачівать?
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23.05.2022 22:02 Ответить
Що по Азову, по Чонгару? В Десні 100 загиблих? Що по Маріуполю??? Хто здав Азов, північ і південь???? Що з полоненими?
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23.05.2022 22:03 Ответить
Здав Північ? Я чогось не знаю?
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23.05.2022 22:16 Ответить
Якщо Світ втомиться від війни, яку постійно веде за гроші отримані від продажу енергоресурсів від Европи, то завтра російські нацисти погонять перед собою тих кого зуміли захопити на нові здобутки, як і пропагандує **********. Бо хоца ноги в Ла-Манші помити, та витерти їх об демократів.
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23.05.2022 22:04 Ответить
І тому, так, для розваги, треба знов почати пресувати Порошенко. Щоб світ не втомлювався від набридлої всім війни.
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23.05.2022 22:04 Ответить
Ценность у западной европы одна - это бабки. Кто их им даёт, тот их и танцует, Австрия подтвердит. Пока Кучма набивал карманы себе и сотне своих дружков, кое-кто подкупил нужных политиков. Надо было и самим найти себе лоббистов для начала, а не ныть про демократические ценности, идеалы и прочий бред, который ничего не значит для них. Сейчас только общественное мнение заставляет эту западную европу действовать, их общественное мнение, их избирателей, а это в первую очередь СМИ. Заботься о журналистах иностранных, приглашай как можно больше, пускай работают. Они и определяют повестку очень сильно. И если им интересна коррупция, то покажи как есть, даже если они выйдут на тебя. Но разве ты так сможешь сделать?
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23.05.2022 22:04 Ответить
так твой электорат зебилов голосовал же за тебя 'бо устили от войны'
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23.05.2022 22:05 Ответить
Владимир Зеленский стал самым влиятельным человеком года по версии журнала Time.

А можно небольшой опрос читателей у меня на страничке? Я исключительно с позиций логики.

Насколько я понимаю, самый влиятельный человек - это тот человек, который больше всего влияет на ход текущих событий. Без которого ход событий был бы совсем другим.

Вот, как Байден влияет на ход событий, я вижу. Вот он реально ****** как влияет. Как Джонсон влияет на ход событий, я вижу. Я вижу даже как Орбан влияет на ход событий.

В связи с чем вопрос.

Скажите, как по вашему - если бы Владимир Зеленский вдруг перестал существовать, что изменилось бы?

Мой ответ - ВООБЩЕ НИХУЯ.

Ну, то есть, совсем. Вообще ничего. Полностью.

Если сейчас Владимира Александровича украдут марсиане, съедят рептилоиды с Нибиру или похитит НЛО - не изменится вообще ничего. Ни в стране, ни в мире.

ЗСУ будут также держать оборону. Залужный и Марченко будут также держать фронт. Марченко также будет держать фронт под подпиской. Черновол будут также судить за "Стугны". Байден будет так же давать лендлиз. Мир будет также поддерживать деньгами. Эстония будет так же отправлять "Стингеры". Волонтеры будут также искать каски. ТРО и добровольцы будут так же потоком идти в военкоматы. Польша будет также выделять бензин. Медведчук будет так же давать показания на Порошенко.

Ровно такое же положение вещей было бы хоть в первые сутки, хоть в десятые. Втiк бы, не втiк бы - не было бы вообще никакой разницы.

Ну, разве что, в первые дни психологически было бы тяжелее. Гибель или эвакуация президента страны - каким бы он ни был - это все же тяжелый удар по моральному состоянию как армии, так и страны в целом. Это да. Это правда. Но это эффект кратковременный и все же из области психологического. А не вещественного.

Ну и количество видео на ютубе заметно сократилось бы.

Всё.

Так вот, собственно, сам вопрос.

На что, по-вашему, влияет Владимир Зеленский, если он самый влиятельный человек в мире?

Я без всякого сарказма сейчас.

Мне правда интересно.

Не моє - взято у Аркадій Бабченко
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23.05.2022 22:09 Ответить
Ты сперва разберись - самый влиятельный НА ЧТО?
На общественное мнение, как СИМВОЛ украинского сопротивления - вполне!
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24.05.2022 10:06 Ответить
Если я правильно понял, война продолжается потому, что Порошенко хочет торговать углем с террористами.
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23.05.2022 22:09 Ответить
А вот теперь представьте «президента»https://twitter.com/hashtag/%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE?src=hashtag_click #Зеленского , который сказал « Люди готовьтесь идёт беда с Востока»! И люди бы подготовили подвалы, бомбоубежища, запасы еды, тяжелые инструменты чтобы выбраться если завалит. https://twitter.com/hashtag/%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9?src=hashtag_click #Зеленский ****, это на твоей совести тысячи жизней загубленных!

Знакомым, которые сейчас в Мариуполе, удалось выйти на связь. То, о чём они рассказывают, страшно даже вообразить. Однако и молчать об этом невозможно. Возле Автовокзала, под завалами многоэтажки в бомбоубежище, нашли тела не менее 200 человек. Тела под завалами разлагаются.
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23.05.2022 22:10 Ответить
А що треба зробити, щоб світ не втомлювався від твоєї огидної неголеної гнусавої ватної пики?
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23.05.2022 22:12 Ответить
Та ясно, ясно... Ти краще відповідь, а як там з Коломойським справи, вже екстрадували до США, щось не чути про нього з початку війни? Хто здав половину країни під час вторгнення, а? Хто у 2020-2021 купував у расії енергоресурси, а? І ще багато, багато, багато питань які тобі не вдасться затерти
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23.05.2022 22:25 Ответить
По ходу, зеля, ти сам вже стомився від війни. У вас в Києві все норм, пво поставили, армією оточились, можна і на шашлики...а південь про..ний? Нафіг нам твої мультики з Медведчуком? Що з Азовом? Твої пафосні промови нікому не впали...
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23.05.2022 22:34 Ответить
Дуже просто все - пропустіть кацапів в Євросоюз, втому як рукою зніме.
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23.05.2022 22:46 Ответить
Черчель занудой не был.
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23.05.2022 23:00 Ответить
А сам вже втомився. Замість звільняти Південь пресуєш Порошенка.
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23.05.2022 23:02 Ответить
Ты говоришь о свободе слова, а сам закрыл три телеканала! Лицемерие!
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23.05.2022 23:44 Ответить
Практично кожна заява читається як, я- дебіл. Ну то промовчи, отримай Нобеля і продавай мемуари «Як ми з Єрмаком перемогли Росію».
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24.05.2022 01:17 Ответить
швидше би зброю давали то швидше би все і закінчилось
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24.05.2022 02:13 Ответить
вы сперва разберитесь - самый влиятельный НА ЧТО?
На общественное мнение, как СИМВОЛ украинского сопротивления - вполне!
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24.05.2022 10:07 Ответить
Меньше відосиків і тупих фраз....і не буде від тебе вовачка втоми у всіх!
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24.05.2022 20:57 Ответить
Известно, что такое "весь мир".
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25.05.2022 02:46 Ответить
 
 