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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Наше завдання – щоб світ не втомлювався від війни в Україні, - Зеленський в Давосі

зеленський

Президент України Володимир Зеленський, виступаючи в українському домі в Давосі, заявив, що його головним завданням є те, щоб світ не втомлювався від війни в Україні, інакше Україна не зможе захиститися від російської агресії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна. 

"Наше завдання, щоб світ не втомлювався від війни та підтримував Україну, бо ми боремося за ті цінності, якими люди живуть і дихають ними як киснем щодня. Чому? Тому що ми так звикли. Коли їх не забирають, ми не розуміємо їх ціни і цінності. Я жив також і вважав, що свобода слова, мій вибір - де працювати і відпочивати, ким стати, якою мовою розмовляти. Я вважав, що це мій вибір і не думав його захищати. Чому? Тому що я -вільна людина, поки у мене не почали це забирати. Коли в тебе забирають щось звичне для тебе, ти починаєш розуміти ціну цих речей", - заявив Зеленський.

Тому, зазначив глава держави, він має про це говорити у всьому світі.

"Нам потрібно говорити з вами і показувати всі ті деталі агресивних справ військово-політичного керівництва Росії. І якщо ви будете втомленими від цієї теми, України не буде на перших шпальтах (у світових ЗМІ) і не зможемо отримати те, чим ми можемо захиститися. Не зможемо отримати пріоритетну зброю, фінанси, блокування рахунків олігархів РФ, які витрачають гроші на криваву війну", - сказав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ми створили історичний прецедент сміливості - зупинили російську армію, яку називали другою в світі, - Зеленський

Автор: 

Давос (237) Зеленський Володимир (23719)


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Топ коментарі
+23
А від тебе можуть і втомитись
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23.05.2022 21:57
+18
Що по Азову, по Чонгару? В Десні 100 загиблих? Що по Маріуполю??? Хто здав Азов, північ і південь???? Що з полоненими?
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23.05.2022 22:03
+15
Владимир Зеленский стал самым влиятельным человеком года по версии журнала Time.

А можно небольшой опрос читателей у меня на страничке? Я исключительно с позиций логики.

Насколько я понимаю, самый влиятельный человек - это тот человек, который больше всего влияет на ход текущих событий. Без которого ход событий был бы совсем другим.

Вот, как Байден влияет на ход событий, я вижу. Вот он реально ****** как влияет. Как Джонсон влияет на ход событий, я вижу. Я вижу даже как Орбан влияет на ход событий.

В связи с чем вопрос.

Скажите, как по вашему - если бы Владимир Зеленский вдруг перестал существовать, что изменилось бы?

Мой ответ - ВООБЩЕ НИХУЯ.

Ну, то есть, совсем. Вообще ничего. Полностью.

Если сейчас Владимира Александровича украдут марсиане, съедят рептилоиды с Нибиру или похитит НЛО - не изменится вообще ничего. Ни в стране, ни в мире.

ЗСУ будут также держать оборону. Залужный и Марченко будут также держать фронт. Марченко также будет держать фронт под подпиской. Черновол будут также судить за "Стугны". Байден будет так же давать лендлиз. Мир будет также поддерживать деньгами. Эстония будет так же отправлять "Стингеры". Волонтеры будут также искать каски. ТРО и добровольцы будут так же потоком идти в военкоматы. Польша будет также выделять бензин. Медведчук будет так же давать показания на Порошенко.

Ровно такое же положение вещей было бы хоть в первые сутки, хоть в десятые. Втiк бы, не втiк бы - не было бы вообще никакой разницы.

Ну, разве что, в первые дни психологически было бы тяжелее. Гибель или эвакуация президента страны - каким бы он ни был - это все же тяжелый удар по моральному состоянию как армии, так и страны в целом. Это да. Это правда. Но это эффект кратковременный и все же из области психологического. А не вещественного.

Ну и количество видео на ютубе заметно сократилось бы.

Всё.

Так вот, собственно, сам вопрос.

На что, по-вашему, влияет Владимир Зеленский, если он самый влиятельный человек в мире?

Я без всякого сарказма сейчас.

Мне правда интересно.

Не моє - взято у Аркадій Бабченко
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23.05.2022 22:09
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А від тебе можуть і втомитись
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23.05.2022 21:57 Відповісти
шо??? а може швидше завершити це безглуздя... цей геноцид?? не?
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23.05.2022 21:58 Відповісти
так може на шашликі відпачівать?
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23.05.2022 22:02 Відповісти
Що по Азову, по Чонгару? В Десні 100 загиблих? Що по Маріуполю??? Хто здав Азов, північ і південь???? Що з полоненими?
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23.05.2022 22:03 Відповісти
Здав Північ? Я чогось не знаю?
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23.05.2022 22:16 Відповісти
Якщо Світ втомиться від війни, яку постійно веде за гроші отримані від продажу енергоресурсів від Европи, то завтра російські нацисти погонять перед собою тих кого зуміли захопити на нові здобутки, як і пропагандує **********. Бо хоца ноги в Ла-Манші помити, та витерти їх об демократів.
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23.05.2022 22:04 Відповісти
І тому, так, для розваги, треба знов почати пресувати Порошенко. Щоб світ не втомлювався від набридлої всім війни.
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23.05.2022 22:04 Відповісти
Ценность у западной европы одна - это бабки. Кто их им даёт, тот их и танцует, Австрия подтвердит. Пока Кучма набивал карманы себе и сотне своих дружков, кое-кто подкупил нужных политиков. Надо было и самим найти себе лоббистов для начала, а не ныть про демократические ценности, идеалы и прочий бред, который ничего не значит для них. Сейчас только общественное мнение заставляет эту западную европу действовать, их общественное мнение, их избирателей, а это в первую очередь СМИ. Заботься о журналистах иностранных, приглашай как можно больше, пускай работают. Они и определяют повестку очень сильно. И если им интересна коррупция, то покажи как есть, даже если они выйдут на тебя. Но разве ты так сможешь сделать?
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23.05.2022 22:04 Відповісти
так твой электорат зебилов голосовал же за тебя 'бо устили от войны'
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23.05.2022 22:05 Відповісти
Владимир Зеленский стал самым влиятельным человеком года по версии журнала Time.

А можно небольшой опрос читателей у меня на страничке? Я исключительно с позиций логики.

Насколько я понимаю, самый влиятельный человек - это тот человек, который больше всего влияет на ход текущих событий. Без которого ход событий был бы совсем другим.

Вот, как Байден влияет на ход событий, я вижу. Вот он реально ****** как влияет. Как Джонсон влияет на ход событий, я вижу. Я вижу даже как Орбан влияет на ход событий.

В связи с чем вопрос.

Скажите, как по вашему - если бы Владимир Зеленский вдруг перестал существовать, что изменилось бы?

Мой ответ - ВООБЩЕ НИХУЯ.

Ну, то есть, совсем. Вообще ничего. Полностью.

Если сейчас Владимира Александровича украдут марсиане, съедят рептилоиды с Нибиру или похитит НЛО - не изменится вообще ничего. Ни в стране, ни в мире.

ЗСУ будут также держать оборону. Залужный и Марченко будут также держать фронт. Марченко также будет держать фронт под подпиской. Черновол будут также судить за "Стугны". Байден будет так же давать лендлиз. Мир будет также поддерживать деньгами. Эстония будет так же отправлять "Стингеры". Волонтеры будут также искать каски. ТРО и добровольцы будут так же потоком идти в военкоматы. Польша будет также выделять бензин. Медведчук будет так же давать показания на Порошенко.

Ровно такое же положение вещей было бы хоть в первые сутки, хоть в десятые. Втiк бы, не втiк бы - не было бы вообще никакой разницы.

Ну, разве что, в первые дни психологически было бы тяжелее. Гибель или эвакуация президента страны - каким бы он ни был - это все же тяжелый удар по моральному состоянию как армии, так и страны в целом. Это да. Это правда. Но это эффект кратковременный и все же из области психологического. А не вещественного.

Ну и количество видео на ютубе заметно сократилось бы.

Всё.

Так вот, собственно, сам вопрос.

На что, по-вашему, влияет Владимир Зеленский, если он самый влиятельный человек в мире?

Я без всякого сарказма сейчас.

Мне правда интересно.

Не моє - взято у Аркадій Бабченко
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23.05.2022 22:09 Відповісти
Ты сперва разберись - самый влиятельный НА ЧТО?
На общественное мнение, как СИМВОЛ украинского сопротивления - вполне!
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24.05.2022 10:06 Відповісти
Если я правильно понял, война продолжается потому, что Порошенко хочет торговать углем с террористами.
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23.05.2022 22:09 Відповісти
А вот теперь представьте «президента»https://twitter.com/hashtag/%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE?src=hashtag_click #Зеленского , который сказал « Люди готовьтесь идёт беда с Востока»! И люди бы подготовили подвалы, бомбоубежища, запасы еды, тяжелые инструменты чтобы выбраться если завалит. https://twitter.com/hashtag/%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9?src=hashtag_click #Зеленский ****, это на твоей совести тысячи жизней загубленных!

Знакомым, которые сейчас в Мариуполе, удалось выйти на связь. То, о чём они рассказывают, страшно даже вообразить. Однако и молчать об этом невозможно. Возле Автовокзала, под завалами многоэтажки в бомбоубежище, нашли тела не менее 200 человек. Тела под завалами разлагаются.
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23.05.2022 22:10 Відповісти
А що треба зробити, щоб світ не втомлювався від твоєї огидної неголеної гнусавої ватної пики?
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23.05.2022 22:12 Відповісти
Та ясно, ясно... Ти краще відповідь, а як там з Коломойським справи, вже екстрадували до США, щось не чути про нього з початку війни? Хто здав половину країни під час вторгнення, а? Хто у 2020-2021 купував у расії енергоресурси, а? І ще багато, багато, багато питань які тобі не вдасться затерти
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23.05.2022 22:25 Відповісти
По ходу, зеля, ти сам вже стомився від війни. У вас в Києві все норм, пво поставили, армією оточились, можна і на шашлики...а південь про..ний? Нафіг нам твої мультики з Медведчуком? Що з Азовом? Твої пафосні промови нікому не впали...
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23.05.2022 22:34 Відповісти
Дуже просто все - пропустіть кацапів в Євросоюз, втому як рукою зніме.
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23.05.2022 22:46 Відповісти
Черчель занудой не был.
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23.05.2022 23:00 Відповісти
А сам вже втомився. Замість звільняти Південь пресуєш Порошенка.
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23.05.2022 23:02 Відповісти
Ты говоришь о свободе слова, а сам закрыл три телеканала! Лицемерие!
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23.05.2022 23:44 Відповісти
Практично кожна заява читається як, я- дебіл. Ну то промовчи, отримай Нобеля і продавай мемуари «Як ми з Єрмаком перемогли Росію».
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24.05.2022 01:17 Відповісти
швидше би зброю давали то швидше би все і закінчилось
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24.05.2022 02:13 Відповісти
вы сперва разберитесь - самый влиятельный НА ЧТО?
На общественное мнение, как СИМВОЛ украинского сопротивления - вполне!
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24.05.2022 10:07 Відповісти
Меньше відосиків і тупих фраз....і не буде від тебе вовачка втоми у всіх!
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24.05.2022 20:57 Відповісти
Известно, что такое "весь мир".
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25.05.2022 02:46 Відповісти
 
 