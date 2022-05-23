Наше завдання – щоб світ не втомлювався від війни в Україні, - Зеленський в Давосі

Президент України Володимир Зеленський, виступаючи в українському домі в Давосі, заявив, що його головним завданням є те, щоб світ не втомлювався від війни в Україні, інакше Україна не зможе захиститися від російської агресії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Наше завдання, щоб світ не втомлювався від війни та підтримував Україну, бо ми боремося за ті цінності, якими люди живуть і дихають ними як киснем щодня. Чому? Тому що ми так звикли. Коли їх не забирають, ми не розуміємо їх ціни і цінності. Я жив також і вважав, що свобода слова, мій вибір - де працювати і відпочивати, ким стати, якою мовою розмовляти. Я вважав, що це мій вибір і не думав його захищати. Чому? Тому що я -вільна людина, поки у мене не почали це забирати. Коли в тебе забирають щось звичне для тебе, ти починаєш розуміти ціну цих речей", - заявив Зеленський.

Тому, зазначив глава держави, він має про це говорити у всьому світі.

"Нам потрібно говорити з вами і показувати всі ті деталі агресивних справ військово-політичного керівництва Росії. І якщо ви будете втомленими від цієї теми, України не буде на перших шпальтах (у світових ЗМІ) і не зможемо отримати те, чим ми можемо захиститися. Не зможемо отримати пріоритетну зброю, фінанси, блокування рахунків олігархів РФ, які витрачають гроші на криваву війну", - сказав він.

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