Наше завдання – щоб світ не втомлювався від війни в Україні, - Зеленський в Давосі
Президент України Володимир Зеленський, виступаючи в українському домі в Давосі, заявив, що його головним завданням є те, щоб світ не втомлювався від війни в Україні, інакше Україна не зможе захиститися від російської агресії.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.
"Наше завдання, щоб світ не втомлювався від війни та підтримував Україну, бо ми боремося за ті цінності, якими люди живуть і дихають ними як киснем щодня. Чому? Тому що ми так звикли. Коли їх не забирають, ми не розуміємо їх ціни і цінності. Я жив також і вважав, що свобода слова, мій вибір - де працювати і відпочивати, ким стати, якою мовою розмовляти. Я вважав, що це мій вибір і не думав його захищати. Чому? Тому що я -вільна людина, поки у мене не почали це забирати. Коли в тебе забирають щось звичне для тебе, ти починаєш розуміти ціну цих речей", - заявив Зеленський.
Тому, зазначив глава держави, він має про це говорити у всьому світі.
"Нам потрібно говорити з вами і показувати всі ті деталі агресивних справ військово-політичного керівництва Росії. І якщо ви будете втомленими від цієї теми, України не буде на перших шпальтах (у світових ЗМІ) і не зможемо отримати те, чим ми можемо захиститися. Не зможемо отримати пріоритетну зброю, фінанси, блокування рахунків олігархів РФ, які витрачають гроші на криваву війну", - сказав він.
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А можно небольшой опрос читателей у меня на страничке? Я исключительно с позиций логики.
Насколько я понимаю, самый влиятельный человек - это тот человек, который больше всего влияет на ход текущих событий. Без которого ход событий был бы совсем другим.
Вот, как Байден влияет на ход событий, я вижу. Вот он реально ****** как влияет. Как Джонсон влияет на ход событий, я вижу. Я вижу даже как Орбан влияет на ход событий.
В связи с чем вопрос.
Скажите, как по вашему - если бы Владимир Зеленский вдруг перестал существовать, что изменилось бы?
Мой ответ - ВООБЩЕ НИХУЯ.
Ну, то есть, совсем. Вообще ничего. Полностью.
Если сейчас Владимира Александровича украдут марсиане, съедят рептилоиды с Нибиру или похитит НЛО - не изменится вообще ничего. Ни в стране, ни в мире.
ЗСУ будут также держать оборону. Залужный и Марченко будут также держать фронт. Марченко также будет держать фронт под подпиской. Черновол будут также судить за "Стугны". Байден будет так же давать лендлиз. Мир будет также поддерживать деньгами. Эстония будет так же отправлять "Стингеры". Волонтеры будут также искать каски. ТРО и добровольцы будут так же потоком идти в военкоматы. Польша будет также выделять бензин. Медведчук будет так же давать показания на Порошенко.
Ровно такое же положение вещей было бы хоть в первые сутки, хоть в десятые. Втiк бы, не втiк бы - не было бы вообще никакой разницы.
Ну, разве что, в первые дни психологически было бы тяжелее. Гибель или эвакуация президента страны - каким бы он ни был - это все же тяжелый удар по моральному состоянию как армии, так и страны в целом. Это да. Это правда. Но это эффект кратковременный и все же из области психологического. А не вещественного.
Ну и количество видео на ютубе заметно сократилось бы.
Всё.
Так вот, собственно, сам вопрос.
На что, по-вашему, влияет Владимир Зеленский, если он самый влиятельный человек в мире?
Я без всякого сарказма сейчас.
Мне правда интересно.
Не моє - взято у Аркадій Бабченко
На общественное мнение, как СИМВОЛ украинского сопротивления - вполне!
Знакомым, которые сейчас в Мариуполе, удалось выйти на связь. То, о чём они рассказывают, страшно даже вообразить. Однако и молчать об этом невозможно. Возле Автовокзала, под завалами многоэтажки в бомбоубежище, нашли тела не менее 200 человек. Тела под завалами разлагаются.
На общественное мнение, как СИМВОЛ украинского сопротивления - вполне!