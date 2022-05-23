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ПЦУ создает свой мужской монастырь Киево-Печерской лавры

синод,пцу

Синод Православной церкви Украины решил основать мужской монастырь "Свято-Успенская Киево-Печерская Лавра" и поручил митрополиту Епифанию обратиться в правительство с просьбой передать один из храмов Верхней Лавры и отдельные помещения в пользование ПЦУ.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ПЦУ, об этом говорится в Официальном сообщении по результатам заседания Священного Синода 23 мая 2022 г.

"Учитывая особое значение Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры, как святыни всеукраинского и мирового значения, с целью преодоления последствий неканонического подчинения этого монастыря властям Московского Патриархата, по предложению Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Епифания, Синод решил образовать в составе религиозного объединения Украинской Православной Церкви (Православной Церкви Украины) религиозную организацию "Свято-Успенская Киево-Печерская Лавра (мужской монастырь) Украинской Православной Церкви (Православной Церкви Украины)", утвердил ее Устав и определил, что она имеет непосредственное прямое подчинение Предстоятелю Православной Церкви как своему Священноархимандриту (настоятелю)", - говорится в сообщении.

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Синод также попросил Предстоятеля обратиться в Кабинет Министров Украины с ходатайством о передаче одного из храмов Верхней Лавры и отдельных ее помещений в пользование для совершения богослужений и ведения монастырской деятельности Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры УПЦ (ПЦУ).

Лавра (421) Епифаний (346) ПЦУ (788)


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Топ комментарии
+55
Гнать московских попов-бесов со святой славянской земли и всех церквей Украины!
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23.05.2022 22:03
+54
Забирайте всю Лавру. Разрешаю. Народ.
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23.05.2022 22:05
+36
КГБ поповская мразь должна быть за поребриком !!! Все отдать ПЦУ
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23.05.2022 22:08
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Гнать московских попов-бесов со святой славянской земли и всех церквей Украины!
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23.05.2022 22:03 Ответить
КГБ поповская мразь должна быть за поребриком !!! Все отдать ПЦУ
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23.05.2022 22:08 Ответить
Та ти що, ннннііііззззяяя! Лічно, сам "таварісч лєйтенант" баканов регулярно відвідує ФСБшну філію! Так що...
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23.05.2022 22:16 Ответить
най в сральнику роблять філію, і скрєпно і зетка їх на дверях.
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24.05.2022 00:10 Ответить
Забирайте всю Лавру. Разрешаю. Народ.
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23.05.2022 22:05 Ответить
Давно пора Всю Лавру!
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23.05.2022 22:06 Ответить
Ага. Щас. Там вся ОПа Онуфрию ручки целует. Они скорее у ПЦУ отберут Михайловский собор и передадут ФСБ МП.
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23.05.2022 22:07 Ответить
давно пора хотя бы совместно-посменно службу или разделить
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23.05.2022 22:08 Ответить
Она создавалась и существовала на деньги московских попов как зарубежный филиал Московского попоархата. С какого перепугу им делится?
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23.05.2022 23:50 Ответить
Коли Києво -Печерська Лавра створювалася - московськими попами іще не бзділо навіть у гузні , як тобою ще місяць тому на Цензорі , а ти про "дєліться " тут розєрепенився (( Діліть собі свої клуні по мокшанських болотах !
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24.05.2022 01:57 Ответить
"Клуня" - це українське слово. У мокшанців клуні не має, у них "гумно́".
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24.05.2022 02:35 Ответить
, поділи гівно яке висрав
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24.05.2022 08:06 Ответить
Гарна ідея, та враховучи те, що пліснява влада молиться гундяєву, навряд чи втілювана.
"Неначасі", "розколсуспілства".
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23.05.2022 22:08 Ответить
Було б не погано, але не при Боневтіку Оманському. Він скаже що це зараз не на часі, не розхитуйте човна і т.п., коротше бла бла бла, він все зробить щоб цього не сталось, для нього фсбешна РПЦ МП недоторкана
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23.05.2022 22:09 Ответить
ну , онуфря ж не втік!!! тож Україна переросла цю проблему!
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24.05.2022 00:11 Ответить
Отличный ход. Что по этому поводу скажет "величайший" ? =)
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23.05.2022 22:12 Ответить
в Україну козломорді влізли війною, а зрадники в їхню церкву ґуньдяєвським попам носять гроші, кацапи господарюють в церквах Київської Русі ... абсурд та дикість ...
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23.05.2022 22:20 Ответить
Це вже неймовірна ницість і наруга, що Київська Лавра належить виродкам москавитського сатанату.
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23.05.2022 22:29 Ответить
Лавра фактично офіційно належить Україні ...
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23.05.2022 23:04 Ответить
Некоторые строения принадлежали государству только после захвата большевиками. А в остальном Лавра принадлежала московским попам еще до образования Раши.
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23.05.2022 23:54 Ответить
???
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24.05.2022 00:06 Ответить
Мутатичка. Нічого особистого... Усе по написаному...
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24.05.2022 06:53 Ответить
, московським попам належала мечеть "васілія блаженного"
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24.05.2022 08:07 Ответить
ПЦУ - єдина помісна церква України, бо ми маємо Томос!!! А решта то так неканонічні філіали московської церкви...
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23.05.2022 22:29 Ответить
А кацапський сатанат, як кажуть, нах** з пляжу!
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23.05.2022 22:36 Ответить
Бакланов не дозволить...
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23.05.2022 22:40 Ответить
Дєрмак ротом Буратінки скаже " нєт" !!
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23.05.2022 22:42 Ответить
Зараз зелені пи*дануть, що не часі зараз ПЦУ в Лавру пускати.
Зелені курви зараз зайняті розкраданням гуманітарок і піаром "на крові" на бєнямарафонах.
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23.05.2022 22:45 Ответить
Треба передати нашій справжній Українській церкві ВСІ наші св'ятині, а не лише Свято-Успенський монастир. Московським попам - московські ж і монастирі на території московії.
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23.05.2022 22:46 Ответить
Будем по технике путлера - по кусочкам.
ЗА несколько лет и вся лавра - у ПЦУ.
Кто сеет ветер - пожнет бурю.
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23.05.2022 23:15 Ответить
Вся Печерська Лавра була створена й підтримувалася Московським Патріархатом на місті середньовічних руїн як православна місія, ще в часи Речі Посполітої. Тому належить московським попам по праву, й спроба відчуження її будівель буде скасована в судовому порядку.
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23.05.2022 23:40 Ответить
???!
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24.05.2022 00:08 Ответить
Україна не повинна дозволяти чи надавати площадки для діяльності терористів та диверсантів в рясах на своїй території . Ці бандюгани з "церкви" гуні московського - по вуха в крові людей . Їх треба арештовувати , і садити пожиттєво з конфіскацією всього майна . Так буде справедливо і чесно .
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24.05.2022 00:16 Ответить
Обьясните, пожалуйста, кто в теме.
Попов гнать хочешь не хочешь не по европейски. А мордоворотов, которые вокруг них почему нельзя через СБУ пропустить, там уверен биографии те ещё. И к примеру Мерседесы почему так легко проходят регистрацию?
Прикрыть доступ к проституткам и т.д.
Почему таким образом не выдавливают это-то гнойник?
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23.05.2022 23:47 Ответить
тому що "державні видавлювачі" ходять в цей гнійник
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24.05.2022 08:08 Ответить
Спочатку треба виперти геть відтеля усіх орків (чортів) в рясах в їхній кацапстан.
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23.05.2022 23:57 Ответить
Бубачька нє пазволіт!
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24.05.2022 00:06 Ответить
Цей московський свинарник давно пора вигнати з нашої святині . Ви на їхні морди подивіться . Там любому 15шку з конфіскацією впаяй - не помилишся і то ще буде по божески . Уголовніки в рясах .
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24.05.2022 00:20 Ответить
чого до цих пір не конфіскували і не передали, москальське падло сидить в центрі міста
дрг може переховувати
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24.05.2022 02:12 Ответить
Нарешті! Хай Бог допомагає.
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24.05.2022 07:13 Ответить
Молодці ПЦУ! Давай Епіфаній випускай кігті, зуби і все що можеш і не можеш, бо по хорошому виродків упоротих з лаври не вигнати! І кияни мають не сидіти жопою на діванах, а допомогти!
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24.05.2022 20:55 Ответить
Це пропозиція Епіфанія Кабміну, а не навпаки!
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24.05.2022 23:03 Ответить
 
 