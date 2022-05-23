ПЦУ создает свой мужской монастырь Киево-Печерской лавры

Синод Православной церкви Украины решил основать мужской монастырь "Свято-Успенская Киево-Печерская Лавра" и поручил митрополиту Епифанию обратиться в правительство с просьбой передать один из храмов Верхней Лавры и отдельные помещения в пользование ПЦУ.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ПЦУ, об этом говорится в Официальном сообщении по результатам заседания Священного Синода 23 мая 2022 г.

"Учитывая особое значение Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры, как святыни всеукраинского и мирового значения, с целью преодоления последствий неканонического подчинения этого монастыря властям Московского Патриархата, по предложению Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Епифания, Синод решил образовать в составе религиозного объединения Украинской Православной Церкви (Православной Церкви Украины) религиозную организацию "Свято-Успенская Киево-Печерская Лавра (мужской монастырь) Украинской Православной Церкви (Православной Церкви Украины)", утвердил ее Устав и определил, что она имеет непосредственное прямое подчинение Предстоятелю Православной Церкви как своему Священноархимандриту (настоятелю)", - говорится в сообщении.

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Синод также попросил Предстоятеля обратиться в Кабинет Министров Украины с ходатайством о передаче одного из храмов Верхней Лавры и отдельных ее помещений в пользование для совершения богослужений и ведения монастырской деятельности Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры УПЦ (ПЦУ).