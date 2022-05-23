ПЦУ створює свій чоловічий монастир Києво-Печерської лаври

Синод Православної церкви України вирішив заснувати чоловічий монастир "Свято-Успенська Києво-Печерська Лавра" і доручив митрополиту Епіфанію звернутися до уряду з проханням передати один із храмів Верхньої Лаври та окремі її приміщення у користування ПЦУ.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на сайт ПЦУ, про це зазначається в Офіційному повідомленні за результатами засідання Священного Синоду 23 травня 2022 р.

"Враховуючи особливе значення Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври, як святині всеукраїнського та світового значення, з метою подолання наслідків неканонічного підпорядкування цього монастиря владі Московського Патріархату, на пропозицію Блаженнійшого Митрополита Київського і всієї України Епіфанія, Синод вирішив утворити у складі релігійного об’єднання Української Православної Церкви (Православної Церкви України) релігійну організацію "Свято-Успенська Києво-Печерська Лавра (чоловічий монастир) Української Православної Церкви (Православної Церкви України)", затвердив її Статут та визначив, що вона має безпосереднє пряме підпорядкування Предстоятелю Православної Церкви, як своєму Священноархімандриту (настоятелю)", - сказано в повідомленні.

Читайте також: Росіяни знищили або пошкодили в Україні близько сотні релігійних споруд, - Ткаченко

Синод також попросив Предстоятеля звернутися до Кабінету міністрів України з клопотанням про передачу одного з храмів Верхньої Лаври та окремих її приміщень у користування для звершення богослужінь і ведення монастирської діяльності Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври УПЦ (ПЦУ).