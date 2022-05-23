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Новини
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ПЦУ створює свій чоловічий монастир Києво-Печерської лаври

синод,пцу

Синод Православної церкви України вирішив заснувати чоловічий монастир "Свято-Успенська Києво-Печерська Лавра" і доручив митрополиту Епіфанію звернутися до уряду з проханням передати один із храмів Верхньої Лаври та окремі її приміщення у користування ПЦУ.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на сайт ПЦУ, про це зазначається в Офіційному повідомленні за результатами засідання Священного Синоду 23 травня 2022 р.

"Враховуючи особливе значення Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври, як святині всеукраїнського та світового значення, з метою подолання наслідків неканонічного підпорядкування цього монастиря владі Московського Патріархату, на пропозицію Блаженнійшого Митрополита Київського і всієї України Епіфанія, Синод вирішив утворити у складі релігійного об’єднання Української Православної Церкви (Православної Церкви України) релігійну організацію "Свято-Успенська Києво-Печерська Лавра (чоловічий монастир) Української Православної Церкви (Православної Церкви України)", затвердив її Статут та визначив, що вона має безпосереднє пряме підпорядкування Предстоятелю Православної Церкви, як своєму Священноархімандриту (настоятелю)", - сказано в повідомленні.

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Синод також попросив Предстоятеля звернутися до Кабінету міністрів України з клопотанням про передачу одного з храмів Верхньої Лаври та окремих її приміщень у користування для звершення богослужінь і ведення монастирської діяльності Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври УПЦ (ПЦУ).

Автор: 

Лавра (294) монастир (42) Епіфаній (349) ПЦУ (793)


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Топ коментарі
+55
Гнать московских попов-бесов со святой славянской земли и всех церквей Украины!
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23.05.2022 22:03
+54
Забирайте всю Лавру. Разрешаю. Народ.
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23.05.2022 22:05
+36
КГБ поповская мразь должна быть за поребриком !!! Все отдать ПЦУ
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23.05.2022 22:08
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Гнать московских попов-бесов со святой славянской земли и всех церквей Украины!
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23.05.2022 22:03 Відповісти
КГБ поповская мразь должна быть за поребриком !!! Все отдать ПЦУ
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23.05.2022 22:08 Відповісти
Та ти що, ннннііііззззяяя! Лічно, сам "таварісч лєйтенант" баканов регулярно відвідує ФСБшну філію! Так що...
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23.05.2022 22:16 Відповісти
най в сральнику роблять філію, і скрєпно і зетка їх на дверях.
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24.05.2022 00:10 Відповісти
Забирайте всю Лавру. Разрешаю. Народ.
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23.05.2022 22:05 Відповісти
Давно пора Всю Лавру!
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23.05.2022 22:06 Відповісти
Ага. Щас. Там вся ОПа Онуфрию ручки целует. Они скорее у ПЦУ отберут Михайловский собор и передадут ФСБ МП.
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23.05.2022 22:07 Відповісти
давно пора хотя бы совместно-посменно службу или разделить
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23.05.2022 22:08 Відповісти
Она создавалась и существовала на деньги московских попов как зарубежный филиал Московского попоархата. С какого перепугу им делится?
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23.05.2022 23:50 Відповісти
Коли Києво -Печерська Лавра створювалася - московськими попами іще не бзділо навіть у гузні , як тобою ще місяць тому на Цензорі , а ти про "дєліться " тут розєрепенився (( Діліть собі свої клуні по мокшанських болотах !
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24.05.2022 01:57 Відповісти
"Клуня" - це українське слово. У мокшанців клуні не має, у них "гумно́".
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24.05.2022 02:35 Відповісти
, поділи гівно яке висрав
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24.05.2022 08:06 Відповісти
Гарна ідея, та враховучи те, що пліснява влада молиться гундяєву, навряд чи втілювана.
"Неначасі", "розколсуспілства".
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23.05.2022 22:08 Відповісти
Було б не погано, але не при Боневтіку Оманському. Він скаже що це зараз не на часі, не розхитуйте човна і т.п., коротше бла бла бла, він все зробить щоб цього не сталось, для нього фсбешна РПЦ МП недоторкана
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23.05.2022 22:09 Відповісти
ну , онуфря ж не втік!!! тож Україна переросла цю проблему!
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24.05.2022 00:11 Відповісти
Отличный ход. Что по этому поводу скажет "величайший" ? =)
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23.05.2022 22:12 Відповісти
в Україну козломорді влізли війною, а зрадники в їхню церкву ґуньдяєвським попам носять гроші, кацапи господарюють в церквах Київської Русі ... абсурд та дикість ...
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23.05.2022 22:20 Відповісти
Це вже неймовірна ницість і наруга, що Київська Лавра належить виродкам москавитського сатанату.
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23.05.2022 22:29 Відповісти
Лавра фактично офіційно належить Україні ...
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23.05.2022 23:04 Відповісти
Некоторые строения принадлежали государству только после захвата большевиками. А в остальном Лавра принадлежала московским попам еще до образования Раши.
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23.05.2022 23:54 Відповісти
???
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24.05.2022 00:06 Відповісти
Мутатичка. Нічого особистого... Усе по написаному...
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24.05.2022 06:53 Відповісти
, московським попам належала мечеть "васілія блаженного"
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24.05.2022 08:07 Відповісти
ПЦУ - єдина помісна церква України, бо ми маємо Томос!!! А решта то так неканонічні філіали московської церкви...
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23.05.2022 22:29 Відповісти
А кацапський сатанат, як кажуть, нах** з пляжу!
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23.05.2022 22:36 Відповісти
Бакланов не дозволить...
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23.05.2022 22:40 Відповісти
Дєрмак ротом Буратінки скаже " нєт" !!
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23.05.2022 22:42 Відповісти
Зараз зелені пи*дануть, що не часі зараз ПЦУ в Лавру пускати.
Зелені курви зараз зайняті розкраданням гуманітарок і піаром "на крові" на бєнямарафонах.
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23.05.2022 22:45 Відповісти
Треба передати нашій справжній Українській церкві ВСІ наші св'ятині, а не лише Свято-Успенський монастир. Московським попам - московські ж і монастирі на території московії.
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23.05.2022 22:46 Відповісти
Будем по технике путлера - по кусочкам.
ЗА несколько лет и вся лавра - у ПЦУ.
Кто сеет ветер - пожнет бурю.
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23.05.2022 23:15 Відповісти
Вся Печерська Лавра була створена й підтримувалася Московським Патріархатом на місті середньовічних руїн як православна місія, ще в часи Речі Посполітої. Тому належить московським попам по праву, й спроба відчуження її будівель буде скасована в судовому порядку.
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23.05.2022 23:40 Відповісти
???!
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24.05.2022 00:08 Відповісти
Україна не повинна дозволяти чи надавати площадки для діяльності терористів та диверсантів в рясах на своїй території . Ці бандюгани з "церкви" гуні московського - по вуха в крові людей . Їх треба арештовувати , і садити пожиттєво з конфіскацією всього майна . Так буде справедливо і чесно .
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24.05.2022 00:16 Відповісти
Обьясните, пожалуйста, кто в теме.
Попов гнать хочешь не хочешь не по европейски. А мордоворотов, которые вокруг них почему нельзя через СБУ пропустить, там уверен биографии те ещё. И к примеру Мерседесы почему так легко проходят регистрацию?
Прикрыть доступ к проституткам и т.д.
Почему таким образом не выдавливают это-то гнойник?
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23.05.2022 23:47 Відповісти
тому що "державні видавлювачі" ходять в цей гнійник
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24.05.2022 08:08 Відповісти
Спочатку треба виперти геть відтеля усіх орків (чортів) в рясах в їхній кацапстан.
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23.05.2022 23:57 Відповісти
Бубачька нє пазволіт!
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24.05.2022 00:06 Відповісти
Цей московський свинарник давно пора вигнати з нашої святині . Ви на їхні морди подивіться . Там любому 15шку з конфіскацією впаяй - не помилишся і то ще буде по божески . Уголовніки в рясах .
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24.05.2022 00:20 Відповісти
чого до цих пір не конфіскували і не передали, москальське падло сидить в центрі міста
дрг може переховувати
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24.05.2022 02:12 Відповісти
Нарешті! Хай Бог допомагає.
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24.05.2022 07:13 Відповісти
Молодці ПЦУ! Давай Епіфаній випускай кігті, зуби і все що можеш і не можеш, бо по хорошому виродків упоротих з лаври не вигнати! І кияни мають не сидіти жопою на діванах, а допомогти!
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24.05.2022 20:55 Відповісти
Це пропозиція Епіфанія Кабміну, а не навпаки!
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24.05.2022 23:03 Відповісти
 
 