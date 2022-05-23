Обмен пленными, возвращение депортированных и предотвращение продовольственного кризиса, - это главные гуманитарные проблемы войны, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский назвал обмен пленными, возвращение из России депортированных украинцев и предотвращение продовольственного кризиса главными гуманитарными проблемами.

Как информирует Цензор.НЕТ с посылкой на Интерфакс-Украина, об этом он заявил, выступая с помощью видеосвязи в Украинском доме в Давосе.



"Из гуманитарного характера я бы сейчас выделил две вещи. Первая - обмен людей. Это политическое решение, которое зависит от поддержки многих государств. На сегодняшний день несколько тысяч человек находятся в плену после заблокированного Мариуполя и "Азовстали". Они вывезены. И из Донбасса были люди, которые сегодня в плену. Это отважные люди. Они сделали большую работу. Героическую и, уверен, историческую. Мы должны их обменять. И здесь нужно, чтобы все государства, чтобы присоединились ООН, и Швейцария, и имеет опыт Израиль", – заявил Зеленский.

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