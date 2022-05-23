Киссинджер предсказывает России полную изоляцию из-за войны против Украины: "Разделительная линия будет перерисована"
Российская война против Украины может навсегда перестроить глобальный порядок, считает бывший государственный секретарь США, 99-летний специалист в области международной политики, лауреат Нобелевской премии мира Генри Киссинджер.
Об этом он сказал в понедельник на Всемирном экономическом форуме в Давосе, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Основатель и президент Всемирного экономического форума Клаус Шваб напомнил Киссинджеру, что, выступая на форуме 1980 года, он сказал, что "мы живем в эпоху глобальной взаимозависимости". Комментируя свои слова, дипломат отметил, что нынешний военный конфликт может навсегда перестроить глобальный порядок. По его словам, "стороны должны прийти к мирным переговорам в течение следующих двух месяцев".
Ранее, по его мнению, Украина должна была стать мостом между Европой и Россией, "но сейчас, по мере перестройки отношений, мы можем попасть в пространство, где разделительная линия будет перерисована, а Россия окажется в полной изоляции". Идея "моста" уже не актуальна, считает он.
"Сейчас мы сталкиваемся с ситуацией, когда Россия может полностью удалиться от Европы и искать постоянный союз в другом месте. Это может привести к дипломатическому дистанцированию в духе холодной войны, что вернет нас на десятилетие назад", – отметил Киссинджер.
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Какой то перед у вас получился не того. А какие то новые линии ?
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https://twitter.com/***********/status/1528599217723277312 15 ч
Снайпер ВСУ "денацифицировал" лучшего российского снайпера, постоянного участника и призера международных армейских игр в конкурсе "Снайперской рубеж", командира отделения стрелковой роты снайперов РФ Сергея Царькова.
Сережа возвращается домой в персональном целлофановом пакете.
Про яку другу Холодну війну говорить Кісінджер? З ким це буде війна - з племенем дикунів?
Была в ходу в Ленинграде после шестьдесят седьмого года и такая шутка: «Чем отличается Суэцкий канал от канала Грибоедова? Тем, что на Суэцком евреи сидят по одну сторону, а на Грибоедова - на обеих». На канале Грибоедова, а отнюдь не на Суэцком, родился некогда и известный советский политический обозреватель-американист, комментатор, политолог и обличитель Валентин Зорин. Правда, фамилия его была тогда не Зорин, а несколько иная, более гармонирующая с внешним обликом.
Про Зорина была и шутка персональная. Родилась она во время визита в Союз Генри Киссинджера и основывалась на необычайном их внешнем сходстве: Зорин был вылитой копией Киссинджера, прямо брат-близнец, только в одну вторую натуральной величины - тот же курчавый ежик, оттопыренные уши, жирный подбородок и роговые очки. «Скажите, пожалуйста, господин Зорин, вы еврей? - Я - русский! - А-а. А я - американский».
https://odessa1.com/globus/author/mihail-veller/ Михаил Веллер
друзьями, и Путина интересует мнение американского собеседника по поводу внутренней
ситуации в РФ: «Для В. Путина важна любая точка зрения, и особенно такого мудрого
человека, как Г. Киссинджер».
Генри Киссинджер постоянный визитёр Москвы, особенно, во времена правления Путина
и Медведева. По неофициальным данным, за последние 12 лет, Путин встречался с
Киссенджером более 20 раз.
Г.Киссинджер советник по национальной безопасности США в 1969-1975 годах и
государственный секретарь США с 1973 по 1977 год. Мастер закулисной игры и
политических интриг."
Хотя в принципе... Дедушка старый, ему всё равно.