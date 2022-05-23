Киссинджер предсказывает России полную изоляцию из-за войны против Украины: "Разделительная линия будет перерисована"

Российская война против Украины может навсегда перестроить глобальный порядок, считает бывший государственный секретарь США, 99-летний специалист в области международной политики, лауреат Нобелевской премии мира Генри Киссинджер.

Об этом он сказал в понедельник на Всемирном экономическом форуме в Давосе, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Основатель и президент Всемирного экономического форума Клаус Шваб напомнил Киссинджеру, что, выступая на форуме 1980 года, он сказал, что "мы живем в эпоху глобальной взаимозависимости". Комментируя свои слова, дипломат отметил, что нынешний военный конфликт может навсегда перестроить глобальный порядок. По его словам, "стороны должны прийти к мирным переговорам в течение следующих двух месяцев".

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Ранее, по его мнению, Украина должна была стать мостом между Европой и Россией, "но сейчас, по мере перестройки отношений, мы можем попасть в пространство, где разделительная линия будет перерисована, а Россия окажется в полной изоляции". Идея "моста" уже не актуальна, считает он.

"Сейчас мы сталкиваемся с ситуацией, когда Россия может полностью удалиться от Европы и искать постоянный союз в другом месте. Это может привести к дипломатическому дистанцированию в духе холодной войны, что вернет нас на десятилетие назад", – отметил Киссинджер.