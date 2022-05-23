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Новости Агрессия России против Украины Война
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Российские оккупанты устроили бойню на Донбассе, - Зеленский

лиман,міст

Самая тяжелая ситуация на фронте сложилась на Донбассе. Президент Украины Владимир Зеленский добавил, что в этом регионе российские оккупанты устроили бойню.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил президент Украины в своем обращении.

"Самая тяжелая боевая ситуация сейчас - на Донбассе. Бахмут, Попасная, Северодонецк - в этом направлении оккупанты сосредоточили наибольшую активность", - сказал Зеленский.

Глава государства отметил, что российские войска устроили в этом регионе бойню и пытаются уничтожить все живое. По его словам, никто не разрушал Донбасс так, как это делает сейчас армия России.

"Я благодарен всем нашим воинам, удерживающим позиции и имеющим храбрость контратаковать", - добавил Зеленский.

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Автор: 

Зеленский Владимир (20260) Донбасс (26955)


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Топ комментарии
+36
Зеля, а ты просто перестань стрелять! Это же было так остроумно!
Люди, которые держали оборону на Донбассе с 2014 года и не знали, что можно просто перестать стрелять!
И тут ты такой: "Надо просто перестать стрелять!"
Прикольно же было...
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23.05.2022 23:14
+30
"Я вдячний всім нашим воїнам, які утримують позиції і мають хоробрість контратакувати", - додав Зеленський. Джерело:

А чи вдячні воїни такому президенту?
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23.05.2022 23:14
+18
Порошенко з набагато гіршою армією зміг відвоювати 2/3 Донбасу, а зелебоба?
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23.05.2022 23:20
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"Я вдячний всім нашим воїнам, які утримують позиції і мають хоробрість контратакувати", - додав Зеленський. Джерело:

А чи вдячні воїни такому президенту?
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23.05.2022 23:14 Ответить
Зеля, а ты просто перестань стрелять! Это же было так остроумно!
Люди, которые держали оборону на Донбассе с 2014 года и не знали, что можно просто перестать стрелять!
И тут ты такой: "Надо просто перестать стрелять!"
Прикольно же было...
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23.05.2022 23:14 Ответить
говорит дають бiйню? а ты что в этом разбираешься в бункере?
чего же ты не умер как обещал - а сдал Мариуполь?
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23.05.2022 23:19 Ответить
хоть Жирик своё слово сдержал...
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24.05.2022 00:10 Ответить
это дикое стадо идет и сметает все на своем пути, наделали кучу оружия, обезьяны с гранатами, зачем, вот в чем вопрос? разнести все под чистую и назвать все русским миром одной землей без людей, земли им мало?
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23.05.2022 23:19 Ответить
Порошенко з набагато гіршою армією зміг відвоювати 2/3 Донбасу, а зелебоба?
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23.05.2022 23:20 Ответить
Проти нас до серпня 2014-го ще не воювала повноцінна запоребриковська армія. Щойно у 20-х числах серпня зайшла відносно невелика група (якщо правильно пам'ятаю - 2 БТГ), нам довелось відступити. І це при тому, що ворог не застосовував (принаймні, масово, як зараз) авіацію.
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24.05.2022 00:02 Ответить
Погано асфальт поклали от вони і обізлилися
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23.05.2022 23:21 Ответить
Так подтяни резервы а не ной, 3 месяца уже мобилизация идет.

Маляр говорила на днях что у Украины есть больше 500 000 сил обороны уже! Собираются довести до 1 000 000. Оккупантов в целом в Украине около 100 000.
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23.05.2022 23:21 Ответить
Окупаційна влада від сьогодні запровадила на Херсонщині російський рубль Зеленський - все під контролем й все йде по плану. ... у травні, як завжди - сонце, вихідні, шашлик.
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23.05.2022 23:22 Ответить
У зеленого кодла любий план dead.Як і совість у Верещучки та її хрипатого босса.
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23.05.2022 23:40 Ответить
Пошли їм на поміч свій 95-й цирковий батальйон.
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23.05.2022 23:28 Ответить
Угу..А політруком цього циркбату назнач свого друга-сракотряса Миколу Мітбола.
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23.05.2022 23:43 Ответить
Что-то тревожно звучит фраза.
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23.05.2022 23:41 Ответить
Питання Бутусову: от нащо один спіч Зеленського ділити на кілька новин і подавати це як чергову зраду? Ні в якому разі не виправдовую Зеленського, але вже набридло читати подібні 'новини"
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23.05.2022 23:44 Ответить
А чим ще заповнювати сторінку при браці новин?
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23.05.2022 23:59 Ответить
ЗЕленое лучше расскажи кто сейчас зарабатывает на войне???
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24.05.2022 00:18 Ответить
да , там сейчас жарко , очень, парням нужна помощь и поддержка ВСЕЙ страны , не разгоняйте зраду , сейчас всем тяжело.
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24.05.2022 00:21 Ответить
Начинается нытьё. Нежно перестать стрелять, спасать жизни оккупантов...
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24.05.2022 05:47 Ответить
Зеленский успешно провел накануне разминирование и отведение наших войск с оборудованных позиций. Было это? На Донбассе? На Донбассе. Теперь Вова взял манеру дико выпучив глаза, башкой своей вылазить с экрана прямо в хату, с экрана и с диким надрывом стенать от ужаса. Все виноваты, все кругом. Запад, Путин.
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24.05.2022 07:01 Ответить
Какие глупые маразматические комментарии, а наверное считаете себя умными?!? А ну умники каждый из вас быстро встал и начал руководить страной и да ещё во время войны!!!! И также быстро на передовую защищать страну!!!! И потом посмотрим кто и как справиться с своей задачей!!!! А то сидят тут диванные храбрые президенты и воины и думают что самые умнейшие и знающие владеющие всей информацией и всё в ваших руках и бросают из своей норы тупые комменты и прячутся снова, а вместо чтобы пошевелить своими извилинами в мозгу но не всем это дано...
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24.05.2022 07:09 Ответить
Я так розумію ож ти вже встав, посрав-посцяв і вже "не передовій", захищаеш страну. Цікаво яку і де? У Мюнхені, Аахені? Обстрілюють та ******** нас. У нас передова у містах і селах, кацапська потвора, затули свою чорну хліборізку.
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24.05.2022 07:21 Ответить
Кто-нибудь, объясните этому "верховному", что на войне войну воюют. А бойня - это когда массово убивают безоружных. Вот в Буче была бойня.
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24.05.2022 08:43 Ответить
 
 