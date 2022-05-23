Российские оккупанты устроили бойню на Донбассе, - Зеленский
Самая тяжелая ситуация на фронте сложилась на Донбассе. Президент Украины Владимир Зеленский добавил, что в этом регионе российские оккупанты устроили бойню.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил президент Украины в своем обращении.
"Самая тяжелая боевая ситуация сейчас - на Донбассе. Бахмут, Попасная, Северодонецк - в этом направлении оккупанты сосредоточили наибольшую активность", - сказал Зеленский.
Глава государства отметил, что российские войска устроили в этом регионе бойню и пытаются уничтожить все живое. По его словам, никто не разрушал Донбасс так, как это делает сейчас армия России.
"Я благодарен всем нашим воинам, удерживающим позиции и имеющим храбрость контратаковать", - добавил Зеленский.
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+36 Валерий Коломиец #502756
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+30 Людмила Карпова #384972
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А чи вдячні воїни такому президенту?
Люди, которые держали оборону на Донбассе с 2014 года и не знали, что можно просто перестать стрелять!
И тут ты такой: "Надо просто перестать стрелять!"
Прикольно же было...
чего же ты не умер как обещал - а сдал Мариуполь?
Маляр говорила на днях что у Украины есть больше 500 000 сил обороны уже! Собираются довести до 1 000 000. Оккупантов в целом в Украине около 100 000.