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Російські окупанти влаштували бійню на Донбасі, - Зеленський
Найважча ситуація на фронті склалася на Донбасі. Президент України Володимир Зеленський додав, що в цьому регіоні російські окупанти влаштували бійню.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив президент України у своєму зверненні.
"Найважча бойова ситуація зараз - на Донбасі. Бахмут, Попасна, Сєвєродонецьк - в цьому напрямку окупанти зосередили найбільшу активність", - сказав Зеленський.
Глава держави зазначив, що російські війська влаштували в цьому регіоні бійню і намагаються знищити все живе. За його словами, ніхто не руйнував Донбас так, як це робить зараз армія Росії.
"Я вдячний всім нашим воїнам, які утримують позиції і мають хоробрість контратакувати", - додав Зеленський.
Топ коментарі
+36 Валерий Коломиец #502756
показати весь коментар23.05.2022 23:14
+30 Людмила Карпова #384972
показати весь коментар23.05.2022 23:14
+18 Right Right #460828
показати весь коментар23.05.2022 23:20
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А чи вдячні воїни такому президенту?
Люди, которые держали оборону на Донбассе с 2014 года и не знали, что можно просто перестать стрелять!
И тут ты такой: "Надо просто перестать стрелять!"
Прикольно же было...
чего же ты не умер как обещал - а сдал Мариуполь?
Маляр говорила на днях что у Украины есть больше 500 000 сил обороны уже! Собираются довести до 1 000 000. Оккупантов в целом в Украине около 100 000.