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Російські окупанти влаштували бійню на Донбасі, - Зеленський

лиман,міст

Найважча ситуація на фронті склалася на Донбасі. Президент України Володимир Зеленський додав, що в цьому регіоні російські окупанти влаштували бійню.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив президент України у своєму зверненні.

"Найважча бойова ситуація зараз - на Донбасі. Бахмут, Попасна, Сєвєродонецьк - в цьому напрямку окупанти зосередили найбільшу активність", - сказав Зеленський.

Глава держави зазначив, що російські війська влаштували в цьому регіоні бійню і намагаються знищити все живе. За його словами, ніхто не руйнував Донбас так, як це робить зараз армія Росії.

"Я вдячний всім нашим воїнам, які утримують позиції і мають хоробрість контратакувати", - додав Зеленський.

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Автор: 

Зеленський Володимир (23719) Донбас (22354)


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Топ коментарі
+36
Зеля, а ты просто перестань стрелять! Это же было так остроумно!
Люди, которые держали оборону на Донбассе с 2014 года и не знали, что можно просто перестать стрелять!
И тут ты такой: "Надо просто перестать стрелять!"
Прикольно же было...
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23.05.2022 23:14
+30
"Я вдячний всім нашим воїнам, які утримують позиції і мають хоробрість контратакувати", - додав Зеленський. Джерело:

А чи вдячні воїни такому президенту?
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23.05.2022 23:14
+18
Порошенко з набагато гіршою армією зміг відвоювати 2/3 Донбасу, а зелебоба?
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23.05.2022 23:20
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"Я вдячний всім нашим воїнам, які утримують позиції і мають хоробрість контратакувати", - додав Зеленський. Джерело:

А чи вдячні воїни такому президенту?
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23.05.2022 23:14 Відповісти
Зеля, а ты просто перестань стрелять! Это же было так остроумно!
Люди, которые держали оборону на Донбассе с 2014 года и не знали, что можно просто перестать стрелять!
И тут ты такой: "Надо просто перестать стрелять!"
Прикольно же было...
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23.05.2022 23:14 Відповісти
говорит дають бiйню? а ты что в этом разбираешься в бункере?
чего же ты не умер как обещал - а сдал Мариуполь?
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23.05.2022 23:19 Відповісти
хоть Жирик своё слово сдержал...
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24.05.2022 00:10 Відповісти
это дикое стадо идет и сметает все на своем пути, наделали кучу оружия, обезьяны с гранатами, зачем, вот в чем вопрос? разнести все под чистую и назвать все русским миром одной землей без людей, земли им мало?
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23.05.2022 23:19 Відповісти
Порошенко з набагато гіршою армією зміг відвоювати 2/3 Донбасу, а зелебоба?
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23.05.2022 23:20 Відповісти
Проти нас до серпня 2014-го ще не воювала повноцінна запоребриковська армія. Щойно у 20-х числах серпня зайшла відносно невелика група (якщо правильно пам'ятаю - 2 БТГ), нам довелось відступити. І це при тому, що ворог не застосовував (принаймні, масово, як зараз) авіацію.
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24.05.2022 00:02 Відповісти
Погано асфальт поклали от вони і обізлилися
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23.05.2022 23:21 Відповісти
Так подтяни резервы а не ной, 3 месяца уже мобилизация идет.

Маляр говорила на днях что у Украины есть больше 500 000 сил обороны уже! Собираются довести до 1 000 000. Оккупантов в целом в Украине около 100 000.
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23.05.2022 23:21 Відповісти
Окупаційна влада від сьогодні запровадила на Херсонщині російський рубль Зеленський - все під контролем й все йде по плану. ... у травні, як завжди - сонце, вихідні, шашлик.
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23.05.2022 23:22 Відповісти
У зеленого кодла любий план dead.Як і совість у Верещучки та її хрипатого босса.
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23.05.2022 23:40 Відповісти
Пошли їм на поміч свій 95-й цирковий батальйон.
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23.05.2022 23:28 Відповісти
Угу..А політруком цього циркбату назнач свого друга-сракотряса Миколу Мітбола.
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23.05.2022 23:43 Відповісти
Что-то тревожно звучит фраза.
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23.05.2022 23:41 Відповісти
Питання Бутусову: от нащо один спіч Зеленського ділити на кілька новин і подавати це як чергову зраду? Ні в якому разі не виправдовую Зеленського, але вже набридло читати подібні 'новини"
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23.05.2022 23:44 Відповісти
А чим ще заповнювати сторінку при браці новин?
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23.05.2022 23:59 Відповісти
ЗЕленое лучше расскажи кто сейчас зарабатывает на войне???
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24.05.2022 00:18 Відповісти
да , там сейчас жарко , очень, парням нужна помощь и поддержка ВСЕЙ страны , не разгоняйте зраду , сейчас всем тяжело.
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24.05.2022 00:21 Відповісти
Начинается нытьё. Нежно перестать стрелять, спасать жизни оккупантов...
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24.05.2022 05:47 Відповісти
Зеленский успешно провел накануне разминирование и отведение наших войск с оборудованных позиций. Было это? На Донбассе? На Донбассе. Теперь Вова взял манеру дико выпучив глаза, башкой своей вылазить с экрана прямо в хату, с экрана и с диким надрывом стенать от ужаса. Все виноваты, все кругом. Запад, Путин.
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24.05.2022 07:01 Відповісти
Какие глупые маразматические комментарии, а наверное считаете себя умными?!? А ну умники каждый из вас быстро встал и начал руководить страной и да ещё во время войны!!!! И также быстро на передовую защищать страну!!!! И потом посмотрим кто и как справиться с своей задачей!!!! А то сидят тут диванные храбрые президенты и воины и думают что самые умнейшие и знающие владеющие всей информацией и всё в ваших руках и бросают из своей норы тупые комменты и прячутся снова, а вместо чтобы пошевелить своими извилинами в мозгу но не всем это дано...
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24.05.2022 07:09 Відповісти
Я так розумію ож ти вже встав, посрав-посцяв і вже "не передовій", захищаеш страну. Цікаво яку і де? У Мюнхені, Аахені? Обстрілюють та ******** нас. У нас передова у містах і селах, кацапська потвора, затули свою чорну хліборізку.
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24.05.2022 07:21 Відповісти
Кто-нибудь, объясните этому "верховному", что на войне войну воюют. А бойня - это когда массово убивают безоружных. Вот в Буче была бойня.
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24.05.2022 08:43 Відповісти
 
 