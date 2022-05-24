Резников проиллюстрировал результаты встречи в Рамштайне кадром из фантастического фильма. ФОТО

Министр обороны Украины опубликовал изображение "Звезды Смерти" – боевой космической станции с популярного телесериала

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом министр обороны Украины написал в твиттере.

"Встреча в формате Ramstein прошла успешно", - сообщил Алексей Резников и приобщил к своему твиту изображение боевой космической станции "Звезда Смерти" из популярного сериала "Звездные войны".

В сериале "Звезда Смерти" способна разрушать целые планеты. Таким, по мнению Резникова, выглядит партнерство Украины с более чем 40 странами мира в противостоянии с Россией.

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