Резников проиллюстрировал результаты встречи в Рамштайне кадром из фантастического фильма. ФОТО
Министр обороны Украины опубликовал изображение "Звезды Смерти" – боевой космической станции с популярного телесериала
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом министр обороны Украины написал в твиттере.
"Встреча в формате Ramstein прошла успешно", - сообщил Алексей Резников и приобщил к своему твиту изображение боевой космической станции "Звезда Смерти" из популярного сериала "Звездные войны".
В сериале "Звезда Смерти" способна разрушать целые планеты. Таким, по мнению Резникова, выглядит партнерство Украины с более чем 40 странами мира в противостоянии с Россией.
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Все ж ми на світлому боці сили.
краще б Коростильова фінансували по створенню систем ПВО, беспілотника та ПТУРсів
А для тих хто в "танку" то, поясню. Це зірка смерті, в руках добра. як кацапський танк в руках ЗСУ.
Слава Україні!
- у нормальній країні давно б злетів з посади і був під слідством, а цей постить картинки з фантастичних фільмів.
Дибіл
та разслідуваннями знищення програм "Верба", "Грім-2", "Нептун", ...