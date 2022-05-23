Резніков проілюстрував результати зустрічі в Рамштайні кадром з фантастичного фільму. ФОТО

Міністр оборони України опублікував зображення "Зірки Смерті" - бойової космічної станції з популярного телесеріалу

Як інформує Цензор.НЕТ, про це міністр оборони України написав у твіттері

"Зустріч у форматі Ramstein пройшла успішно", - повідомив Олексій Резніков і долучив до свого твіта зображення бойової космічної станції "Зірка Смерті" з популярного серіалу "Зоряні війни".

У серіалі "Зірка Смерті" здатна руйнувати цілі планети. Таким, на думку Резнікова, виглядає партнерство України з понад 40 країнами світу у протистоянні з Росією.

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