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Резніков проілюстрував результати зустрічі в Рамштайні кадром з фантастичного фільму. ФОТО
Міністр оборони України опублікував зображення "Зірки Смерті" - бойової космічної станції з популярного телесеріалу
Як інформує Цензор.НЕТ, про це міністр оборони України написав у твіттері
"Зустріч у форматі Ramstein пройшла успішно", - повідомив Олексій Резніков і долучив до свого твіта зображення бойової космічної станції "Зірка Смерті" з популярного серіалу "Зоряні війни".
У серіалі "Зірка Смерті" здатна руйнувати цілі планети. Таким, на думку Резнікова, виглядає партнерство України з понад 40 країнами світу у протистоянні з Росією.
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+25 Volodymyr Volodymyr #490180
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Все ж ми на світлому боці сили.
краще б Коростильова фінансували по створенню систем ПВО, беспілотника та ПТУРсів
А для тих хто в "танку" то, поясню. Це зірка смерті, в руках добра. як кацапський танк в руках ЗСУ.
Слава Україні!
- у нормальній країні давно б злетів з посади і був під слідством, а цей постить картинки з фантастичних фільмів.
Дибіл
та разслідуваннями знищення програм "Верба", "Грім-2", "Нептун", ...