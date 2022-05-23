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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Резніков проілюстрував результати зустрічі в Рамштайні кадром з фантастичного фільму. ФОТО

Міністр оборони України опублікував зображення "Зірки Смерті" - бойової космічної станції з популярного телесеріалу

Як інформує Цензор.НЕТ, про це міністр оборони України написав у твіттері

"Зустріч у форматі Ramstein пройшла успішно", - повідомив Олексій Резніков і долучив до свого твіта зображення бойової космічної станції "Зірка Смерті" з популярного серіалу "Зоряні війни".

У серіалі "Зірка Смерті" здатна руйнувати цілі планети. Таким, на думку Резнікова, виглядає партнерство України з понад 40 країнами світу у протистоянні з Росією.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Міністри оборони понад 40 країн взяли участь у "Рамштайні-2" - онлайн-зустрічі щодо України

Резніков проілюстрував результати зустрічі в Рамштайні кадром з фантастичного фільму 01

Автор: 

допомога (8308) Резніков Олексій (1445)


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Топ коментарі
+25
міністр оборони, який не бачив ознак вторгнення РФ ще 20 лютого ввечері

- у нормальній країні давно б злетів з посади і був під слідством, а цей постить картинки з фантастичних фільмів.

Дибіл
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24.05.2022 00:06
+19
дєшовка !!!!

краще б Коростильова фінансували по створенню систем ПВО, беспілотника та ПТУРсів
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24.05.2022 00:01
+15
Краще би він *проілюстрував* Оборонне Замовлення 2019-2022
та разслідуваннями знищення програм "Верба", "Грім-2", "Нептун", ...
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24.05.2022 00:08
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Щось тут Рєзніков наплутав.
Все ж ми на світлому боці сили.
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23.05.2022 23:59 Відповісти
Да по фиг, если этой штукой можно раздолбать кацапов, то сойдет.
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24.05.2022 00:12 Відповісти
Пострадаєт кто-то сільно, чуствую я...

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24.05.2022 08:07 Відповісти
дєшовка !!!!

краще б Коростильова фінансували по створенню систем ПВО, беспілотника та ПТУРсів
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24.05.2022 00:01 Відповісти
Забавно, що ти навіть прізвище Коростельов без помилок написати не здатний, а з "професійними" порадами лізеш
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24.05.2022 11:12 Відповісти
Боже, за что это все многострадальному Народу Украины?! Резников считает что Украина воюет на стороне Зла?
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24.05.2022 00:02 Відповісти
Хто про що, а "вшивый о бане". Це значить, що розхерачимо кацапню, як та зірка недругів.
А для тих хто в "танку" то, поясню. Це зірка смерті, в руках добра. як кацапський танк в руках ЗСУ.
Слава Україні!
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24.05.2022 00:04 Відповісти
Если оно выглядит как утка, плавает как утка и крякает как утка, то это, вероятно, утка и есть.
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24.05.2022 00:08 Відповісти
имеется ввиду, что мы уничтожим звезду сметри и империю зла.
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24.05.2022 00:09 Відповісти
Если Министр обороны вместо своих прямых обязанностей постит не двусмысленные картинки то я не думаю что он в состоянии вложить в них другой смысл. К тому же наши союзники не будут интерпретировать их по другому, потому что на Запада выросли 2 поколения на этом Легендарном фильме.
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24.05.2022 00:19 Відповісти
Воно й видно, що ти не думаєш - в тебе дубове мислення.
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24.05.2022 00:52 Відповісти
по Фрейду
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24.05.2022 00:05 Відповісти
міністр оборони, який не бачив ознак вторгнення РФ ще 20 лютого ввечері

- у нормальній країні давно б злетів з посади і був під слідством, а цей постить картинки з фантастичних фільмів.

Дибіл
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24.05.2022 00:06 Відповісти
Не завжди, те що бачиш, треба говорити на весь світ.
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24.05.2022 00:53 Відповісти
Це була спецоперація: "клеяти дурня". Почалася з виборами, поки триває. І на манєже одні тє же.
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24.05.2022 10:22 Відповісти
Тупой
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24.05.2022 00:07 Відповісти
там другие не приживаются. такова политика бубочки.
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24.05.2022 00:11 Відповісти
Безнадійно тупий. І це про бубочку . Решта просто дебіли. Вони це і не приховують. Як сказав один відоми персонаж.
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24.05.2022 01:25 Відповісти
Краще б об'явив оркам війну. Шізоїд.
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24.05.2022 00:07 Відповісти
Краще би він *проілюстрував* Оборонне Замовлення 2019-2022
та разслідуваннями знищення програм "Верба", "Грім-2", "Нептун", ...
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24.05.2022 00:08 Відповісти
Ні. Звичайно ж, ми на боці Добра. Рєзніков просто натякає, що з росією буде те саме, що й з Зіркою Смерті.
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24.05.2022 00:08 Відповісти
Или нам дают оружие, которое с ней сравнится... Но как-то не верится.
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24.05.2022 00:16 Відповісти
ну ну,дай Боже,щоб слова збіглися з ділом,і то якнайшвидше,а то як у приказці -обещаного два года ждут
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24.05.2022 00:09 Відповісти
Обхохочешся, как обстановка в Лимане и Северодонецке придурок? В Днепре тревога просто целый день без перерыва
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24.05.2022 00:10 Відповісти
В Павлограде опять прилёт .И как обычно без тревоги .
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24.05.2022 00:16 Відповісти
зоряні війни- телесеріал..... завіса...
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24.05.2022 00:12 Відповісти
Невдале порівняння.
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24.05.2022 00:18 Відповісти
Вангую, что ********* и остальные пропагандоны начнет визжать, что нацисты создали в Украине Звезду смерти. После биолабораторий с зараженными гусями я ничему не удивлюсь.
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24.05.2022 00:19 Відповісти
Ей просто зависть что рашка в своей истории так и не смогла такое сделать.
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24.05.2022 10:39 Відповісти
І це міністр оборони в країні якій йде війна і де кожен день гвалтують дітей та немовлят? Де вбивають кожен десь десятки наших героїв. І ще таких "де" десятки. Дно, навіть не буду далі розписувати весь жах в якому зараз опинилися українці. Ну, видно міністру можна і поржать поки на півдні повторюються Бучі.
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24.05.2022 00:27 Відповісти
согласен, но разрядить обстановку нужно, мертвых уже не вернуть, а живым жить при ежедневном стрессе тоже не очень хорошо, если это его личные и неформальные ощущения, то пусть так и будет, значит договорились о серьезных вещах, которые по своему составу могут обрушить рашку , и такой образ не самый плохой.
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24.05.2022 00:35 Відповісти
А чому не можна показати тих героїв-повстанців, які знищили імперську Зірку смерті? Невже головою не думають?
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24.05.2022 01:52 Відповісти
Данилов запостит Тысячелетнего Сокола, с них станется

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24.05.2022 06:04 Відповісти
***..ь кого ви навибирали? Просрали все що можна , тисячі жерт, котли, а їм весело. Бідна Україна.
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24.05.2022 08:57 Відповісти
Давно, в статье IT-шников на цензоре звучало, что все врут... Пока всё, что обещают нам 20-ка, США и пр. - это пугалки для паРаши, возможно для того, чтобы орки испугались и остановились... Но орки не остановятся - Пуйлу не жаль ни славян, ни своих военных (сам он не славянин, поэтому не жаль), ни тем более бурят с калмыками - еще тех уродов. Плюс, техники во всей паРаше еще навалом, которая сейчас прёт со всей паРаши, и о которой нам ничего не говорят наши сми (по понятной причине). Плюс ********** Янелох Боневтикович - кремлевская крыса и иже с ним его шайка гопников. Поэтому США затягивают поставки, выжидают, правда, пока, непонятно чего, им еще придется и с внутренними врагами здесь бороться, а оно США надо? Если мы и нужны США, то только уже становиться их Штатом. Всё очень похоже на намеренную сдачу Украины БzДеленским и его шайкой гопников. Я нисколько не расстроен, и не "всё пропало", просто у меня окончательно всё становится по местам в голове по поводу нашей предательской власти, а 73% - лохи, просто лохи... Кстати, только 1 случай из моих знакомых, из тех самых 73% прозрел - кто такое Zеленое Говно... Ох и не сладко же БзДеленскому приходится, не завидую его участи - быть в тисках м-у украинским народом и паРашей, если у него, конечно, хоть немного есть совесть, в чем я, правда, сильно сомневаюсь.
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24.05.2022 09:33 Відповісти
"Кацапы, вам звезда!" - таков был меседж
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24.05.2022 12:06 Відповісти
 
 