Оккупанты требуют деньги у людей за выезд из Мелитополя, - ОВА

Россияне требуют взятки от 3 до 5 тысяч гривен с людей, желающих уехать из оккупированного Мелитополя.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Запорожская ОВА.

"Россияне пытаются заработать денег с помощью вооруженного давления на мирных людей в Мелитополе. Так, из мелитопольцев, желающих покинуть город, российские военные требуют на блокпостах от 3 до 5 тысяч гривен. Те, у кого нет таких денег, обречены остаться в заложниках у российских террористов, в условиях безработицы, дефицита и террора", - говорится в сообщении.

Как отмечается, при этом уже несколько дней снова нет возможности выезда с временно оккупированных территорий в направлении областного центра не только из Мелитополя, но и из Энергодара.

На блокпоста врага в Васильевке по неизвестным причинам оккупанты РФ не пропускают любой автомобильный транспорт, есть очередь из более 400 машин.

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