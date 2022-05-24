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Оккупанты требуют деньги у людей за выезд из Мелитополя, - ОВА

мелітополь

Россияне требуют взятки от 3 до 5 тысяч гривен с людей, желающих уехать из оккупированного Мелитополя.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Запорожская ОВА.

"Россияне пытаются заработать денег с помощью вооруженного давления на мирных людей в Мелитополе. Так, из мелитопольцев, желающих покинуть город, российские военные требуют на блокпостах от 3 до 5 тысяч гривен. Те, у кого нет таких денег, обречены остаться в заложниках у российских террористов, в условиях безработицы, дефицита и террора", - говорится в сообщении.

Как отмечается, при этом уже несколько дней снова нет возможности выезда с временно оккупированных территорий в направлении областного центра не только из Мелитополя, но и из Энергодара.

На блокпоста врага в Васильевке по неизвестным причинам оккупанты РФ не пропускают любой автомобильный транспорт, есть очередь из более 400 машин.

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Мелитополь (613) оккупация (10130) Запорожская область (3058)


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Говорили людям - виїжджайте, коли почалися реальні важкі військові дії, ні сиділи. берегли своїми сідницями свій унітази. своїх корів і свої килими А тепер Спробуй виїхати, таке саме на луганщині. Так що дорожче, життя чи барахло.
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24.05.2022 07:01 Ответить
Не умничай.Говорили людям " готовтесь к шашлыкам" и параллельно разминировали перешеек. У Мелитополя орки были уже к вечеру 24. Можно было выехать всем желающим при отсутствии маршруток до Запорожья и если не имеешь личного авто? Эвакуацию никто не организовывал.
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24.05.2022 09:26 Ответить
Взяли бы, потравили все продукты в доме, посмотрели по-хозяйски
чем ещё можно мародёров удивить, электричеством там, в ещё что-то -
и съехали бы тихо и бесплатно.
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24.05.2022 08:23 Ответить
А как оно связано " потравили все продукты" и " съехали бесплатно"?щас там бесплатно можно только на подвал загреметь,спасибо тупому предателю Зебуину
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24.05.2022 09:29 Ответить
 
 