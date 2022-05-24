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Окупанти вимагають гроші в людей за виїзд із Мелітополя, - ОВА

мелітополь

Росіяни вимагають хабарі від 3 до 5 тисяч гривень з людей, які хочуть виїхати з окупованого Мелітополя.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Запорізька ОВА.

"Росіяни намагаються заробити грошей за допомогою збройного тиску на мирних людей у Мелітополі. Так, з мелітопольців, які хочуть покинути місто, російські військові вимагають на блокпостах від 3 до 5 тисяч гривень. Ті, хто не має таких грошей, приречені залишитися в заручниках у російських терористів, в умовах безробіття, дефіциту та терору", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, при цьому вже кілька днів знову немає можливості виїзду з тимчасово окупованих територій у напрямок обласного центру не лише з Мелітополя, а й Енергодара.

На блокпосту ворога у Василівці з невідомих причин окупанти РФ не пропускають будь-який автомобільний транспорт, є черга з понад 400 машин.

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Мелітополь (770) окупація (6680) Запорізька область (3582)


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Говорили людям - виїжджайте, коли почалися реальні важкі військові дії, ні сиділи. берегли своїми сідницями свій унітази. своїх корів і свої килими А тепер Спробуй виїхати, таке саме на луганщині. Так що дорожче, життя чи барахло.
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24.05.2022 07:01 Відповісти
Не умничай.Говорили людям " готовтесь к шашлыкам" и параллельно разминировали перешеек. У Мелитополя орки были уже к вечеру 24. Можно было выехать всем желающим при отсутствии маршруток до Запорожья и если не имеешь личного авто? Эвакуацию никто не организовывал.
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24.05.2022 09:26 Відповісти
Взяли бы, потравили все продукты в доме, посмотрели по-хозяйски
чем ещё можно мародёров удивить, электричеством там, в ещё что-то -
и съехали бы тихо и бесплатно.
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24.05.2022 08:23 Відповісти
А как оно связано " потравили все продукты" и " съехали бесплатно"?щас там бесплатно можно только на подвал загреметь,спасибо тупому предателю Зебуину
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24.05.2022 09:29 Відповісти
 
 