Окупанти вимагають гроші в людей за виїзд із Мелітополя, - ОВА

Росіяни вимагають хабарі від 3 до 5 тисяч гривень з людей, які хочуть виїхати з окупованого Мелітополя.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Запорізька ОВА.

"Росіяни намагаються заробити грошей за допомогою збройного тиску на мирних людей у Мелітополі. Так, з мелітопольців, які хочуть покинути місто, російські військові вимагають на блокпостах від 3 до 5 тисяч гривень. Ті, хто не має таких грошей, приречені залишитися в заручниках у російських терористів, в умовах безробіття, дефіциту та терору", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, при цьому вже кілька днів знову немає можливості виїзду з тимчасово окупованих територій у напрямок обласного центру не лише з Мелітополя, а й Енергодара.

На блокпосту ворога у Василівці з невідомих причин окупанти РФ не пропускають будь-який автомобільний транспорт, є черга з понад 400 машин.

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